Драгоценный Петербург: Музей Фаберже + экскурсия по центру

Увидеть город глазами поклонника ювелирного искусства
Петербург — один из ведущих центров ювелирного дела на рубеже 19–20 века.

Приглашаем вас почувствовать дух этого времени! Перед вами оживут образы людей, создавших произведения искусства. Вы изучите уникальное собрание Музея Фаберже и услышите историю экспонатов.

А затем пройдёте по центру города и узнаете, кто боролся за звание «короля ювелиров и ювелира королей».
5
1 отзыв
Драгоценный Петербург: Музей Фаберже + экскурсия по центру
Драгоценный Петербург: Музей Фаберже + экскурсия по центру
Драгоценный Петербург: Музей Фаберже + экскурсия по центру
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Музей Фаберже (1,5 часа)

В музее хранится четыре тысячи предметов, выполненных мастерами в эпоху расцвета русского декоративно-прикладного искусства. Вы рассмотрите сокровища музея и услышите истории художников, ювелиров и предпринимателей.

Невский проспект и Большая Морская улица (1,5 часа)

На пешеходной части экскурсии вы увидите улицы и здания, на которых располагались мастерские лучших ювелиров дореволюционного Петербурга. Остановитесь у знаменитого отеля, представляя, что чувствовали его постояльцы — Карл Фаберже и Луи Картье, борясь за корону «короля ювелиров и ювелира королей».

А также вы узнаете:

  • как с первого взгляда отличить табакерку Фаберже от табакерки другого ювелира
  • как любовь князя Трубецкого и юной итальянки разрушила репутацию самых уважаемых ювелиров 19 века
  • почему магазин Фаберже четыре раза менял адрес в столице Российской империи

Организационные детали

  • Билеты в музей оплачиваются отдельно в кассе без очереди в сопровождении гида. Стоимость — 1000 ₽ за чел. Если в вашей группе больше детей, чем взрослых, стоимость билета — 400 ₽ за чел. С 1 января 2025 года — 1300 руб. /чел. и 800 руб. /чел., если в вашей компании больше детей
  • Гиду билет не нужен
  • Экскурсия возможна на английском языке

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Музея Фаберже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
11 дек 2024
Потрясающая экскурсия! Мы — достаточно искушенные слушатели, но Ари действительно удивил. Во-первых, невероятная любовь к делу, искренний интерес, знание деталей. Во-вторых, грамотная речь, тактичность, внимание к собеседникам. В-третьих, мы получили
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даже больше чем планировали: не просто узнали подробнее о Фаберже, но и погрузились в конкуренцию Фаберже-Картье, стали лучше разбираться в деталях и нюансах. Прогулка по городу также оставила очень приятное впечатление и дополнила материал. Восторг!
Невероятно приятно иметь дело с человеком, который столь щедро делится информацией и своим временем. Искренне рекомендую!

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