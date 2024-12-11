Петербург — один из ведущих центров ювелирного дела на рубеже 19–20 века.
Приглашаем вас почувствовать дух этого времени! Перед вами оживут образы людей, создавших произведения искусства. Вы изучите уникальное собрание Музея Фаберже и услышите историю экспонатов.
А затем пройдёте по центру города и узнаете, кто боролся за звание «короля ювелиров и ювелира королей».
Приглашаем вас почувствовать дух этого времени! Перед вами оживут образы людей, создавших произведения искусства. Вы изучите уникальное собрание Музея Фаберже и услышите историю экспонатов.
А затем пройдёте по центру города и узнаете, кто боролся за звание «короля ювелиров и ювелира королей».
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Музей Фаберже (1,5 часа)
В музее хранится четыре тысячи предметов, выполненных мастерами в эпоху расцвета русского декоративно-прикладного искусства. Вы рассмотрите сокровища музея и услышите истории художников, ювелиров и предпринимателей.
Невский проспект и Большая Морская улица (1,5 часа)
На пешеходной части экскурсии вы увидите улицы и здания, на которых располагались мастерские лучших ювелиров дореволюционного Петербурга. Остановитесь у знаменитого отеля, представляя, что чувствовали его постояльцы — Карл Фаберже и Луи Картье, борясь за корону «короля ювелиров и ювелира королей».
А также вы узнаете:
- как с первого взгляда отличить табакерку Фаберже от табакерки другого ювелира
- как любовь князя Трубецкого и юной итальянки разрушила репутацию самых уважаемых ювелиров 19 века
- почему магазин Фаберже четыре раза менял адрес в столице Российской империи
Организационные детали
- Билеты в музей оплачиваются отдельно в кассе без очереди в сопровождении гида. Стоимость — 1000 ₽ за чел. Если в вашей группе больше детей, чем взрослых, стоимость билета — 400 ₽ за чел. С 1 января 2025 года — 1300 руб. /чел. и 800 руб. /чел., если в вашей компании больше детей
- Гиду билет не нужен
- Экскурсия возможна на английском языке
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Музея Фаберже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ари — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 203 туристов
Меня зовут Ари. Я работаю гидом в Санкт-Петербурге. Обожаю свою работу. Влюблен в произведения ювелиров эпохи Фаберже. Если вы хотите получить эстетическое удовольствие от произведений русского ювелирного искусства, то я с удовольствием стану вашими проводником в блистательный век Фаберже.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
11 дек 2024
Потрясающая экскурсия! Мы — достаточно искушенные слушатели, но Ари действительно удивил. Во-первых, невероятная любовь к делу, искренний интерес, знание деталей. Во-вторых, грамотная речь, тактичность, внимание к собеседникам. В-третьих, мы получили
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