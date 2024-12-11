Петербург — один из ведущих центров ювелирного дела на рубеже 19–20 века. Приглашаем вас почувствовать дух этого времени! Перед вами оживут образы людей, создавших произведения искусства. Вы изучите уникальное собрание Музея Фаберже и услышите историю экспонатов. А затем пройдёте по центру города и узнаете, кто боролся за звание «короля ювелиров и ювелира королей».

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Музей Фаберже (1,5 часа)

В музее хранится четыре тысячи предметов, выполненных мастерами в эпоху расцвета русского декоративно-прикладного искусства. Вы рассмотрите сокровища музея и услышите истории художников, ювелиров и предпринимателей.

Невский проспект и Большая Морская улица (1,5 часа)

На пешеходной части экскурсии вы увидите улицы и здания, на которых располагались мастерские лучших ювелиров дореволюционного Петербурга. Остановитесь у знаменитого отеля, представляя, что чувствовали его постояльцы — Карл Фаберже и Луи Картье, борясь за корону «короля ювелиров и ювелира королей».

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