Что вы увидите
- Сенная площадь
- Памятник "Носу майора Ковалёва"
- Поцелуев мост
- Мариинский театр и новая сцена
- Николо-Богоявленский Морской собор
- Юсуповский сад и дворец
Мы прогуляемся по Сенной площади. Это одно из самых интересных и мистических Петербурга.
Узнаем невероятную историю 📖 этой площади. Увидим Поцелуев мост и загадаем желание на знаменитом семимостье. Увидим один из первых дворцов князей Юсуповых и узнаем, как он связан с хоккеем.
Что не входит
- Личные расходы
- Трансфер до места встречи
Начало
🚩 Сенная площадь, 2Б
Место завершения
🏁 Около вестибюля станции метро Сенной площади
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга О.
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