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Прогулка вокруг Сенной площади

Ольга О.
Ольга О. – Гид из Санкт-Петербурга
Прогулка вокруг Сенной площади
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Прогулка вокруг Сенной площади
Прогулка вокруг Сенной площади

Что вы увидите

  • Сенная площадь
  • Памятник "Носу майора Ковалёва"
  • Поцелуев мост
  • Мариинский театр и новая сцена
  • Николо-Богоявленский Морской собор
  • Юсуповский сад и дворец
Мы прогуляемся по Сенной площади. Это одно из самых интересных и мистических Петербурга.
Узнаем невероятную историю 📖 этой площади. Увидим Поцелуев мост и загадаем желание на знаменитом семимостье. Увидим один из первых дворцов князей Юсуповых и узнаем, как он связан с хоккеем.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Трансфер до места встречи
Начало
🚩 Сенная площадь, 2Б
Место завершения
🏁 Около вестибюля станции метро Сенной площади
Прогулка вокруг Сенной площади
Прогулка вокруг Сенной площади
Прогулка вокруг Сенной площади
Прогулка вокруг Сенной площади

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга О.
Ольга О.
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