Мы прогуляемся по Сенной площади. Это одно из самых интересных и мистических Петербурга.

Узнаем невероятную историю 📖 этой площади. Увидим Поцелуев мост и загадаем желание на знаменитом семимостье. Увидим один из первых дворцов князей Юсуповых и узнаем, как он связан с хоккеем.