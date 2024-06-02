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самого Достоевского, так и его в произведениях. Все объекты находятся достаточно близко друг к другу, маршрут не утомителен. Достаточно много авторского анализа в самой экскурсии, что конечно говорит о том, что экскурсия не поверхностная, а это очень важно, изучая такую сложную личность как Ф. М. Достаевский. Все было очень хорошо показано и рассказано, казалось вот-вот и из дверей парадной выйдет сам Ф. М. или его литературный герой. Спасибо большое за прекрасно проведенное время!