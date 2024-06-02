Прогулка с Достоевским по Сенной и окрестностям (мини-группа)

Побывать в местах, связанных с жизнью и творчеством классика русской литературы
Рядом с дворцами и парадными проспектами есть другой Питер — на первый взгляд неприметный. Там не бывает толп туристов — но постоянно ходят люди, занятые своими будничными делами. Именно эта повседневная бурная жизнь стала для жившего здесь Достоевского источником многих сюжетов. Я покажу места, где творил Федор Михайлович и куда он поселил своих персонажей.
5
10 отзывов
Прогулка с Достоевским по Сенной и окрестностям (мини-группа)
Прогулка с Достоевским по Сенной и окрестностям (мини-группа)
Прогулка с Достоевским по Сенной и окрестностям (мини-группа)
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Я сам проживаю на Сенной площади, поэтому информацию вы получите из первых рук.

  • Начнём с рассказа об истории Сенной площади и о том, почему это место притягивало Достоевского и героев его произведений.
  • Обойдём все окрестные места, упомянутые в романе «Преступление и наказание».
  • Заглянем в Юсуповский сад — оазис в центре города, который Фёдор Михайлович настолько любил, что поселился рядом с ним.
  • Отыщем дом писателя и «зайдём к нему в гости».
  • Завершим прогулку у дома главного литературного персонажа нашего автора.

Основные объекты осмотра

  • Храм-часовня на Сенной
  • Гауптвахта
  • Сенная площадь
  • Переулок Гривцова
  • Таиров переулок, дворы
  • Вяземская лавра
  • Юсуповский сад
  • Римского-Корсакова, 4
  • Дом Достоевского
  • Дом Раскольникова

Организационные детали

  • Я выдаю радиогиды с регулировкой уровня громкости, даже при движении между точками экскурсии вы будете слышать каждое слово
  • Рекомендуемый возраст участников — не младше 12 лет

ежедневно в 11:30, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
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2
1
Е
2 июня 2024
Очень приятный гид, легкая подача, интересные факты)
Е
25 мая 2024
Очень рекомендую!
Приятная интересная прогулка, много познавательных фактов из жизни Достоевского и его литературных героев с привязкой к зданиям, дворам и улицам. Очень образный рассказ, экскурсия прошла на одном дыхании!
М
13 мая 2024
Я сегодня побывала на удивительно интересной экскурсии по теме прогулка с Достоевским по Сенной и окрестностям! Так получилось, что мини-группа состояла из одной меня и получилась по сути индивидуальная экскурсия!
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Время пронеслось невероятно быстро, но вместе с тем познавательно! Михаил очень увлеченный и погруженный в тему человек, после общения с ним возникло желание перечитать роман ещё раз и зная новую информацию посмотреть на произведение с новой стороны. Спасибо огромное, очень рекомендую!!!

Евгения
12 мая 2024
Огромная благодарность Михаилу за проведенную экскурсию. Творческий подход, авторская проработка материала, широкий кругозор гида дает возможность прочувствовать не только атмосферу города 19 века, но и взглянуть на Федора Михайловича другими глазами. Проходные дворы прекрасны, а Юсуповский сад весной необычайно красив. Рекомендую!
Огромная благодарность Михаилу за проведенную экскурсию. Творческий подход, авторская проработка материала, широкий кругозор гида дает возможность
Вера
12 мая 2024
Интересно было услышать рассказ о Достоевском и окрестностях Сенной площади из уст местного жителя. Михаил, спасибо за ваш взгляд и за подробное описание того, как были устроены дворы и какие дома существовали в то время на площади. Узнала много деталей и необычных фактов, о которых не знала ранее. Прогулка интересна будет не только любителям творчества ФМ. Рекомендую!
Интересно было услышать рассказ о Достоевском и окрестностях Сенной площади из уст местного жителя. Михаил, спасибоИнтересно было услышать рассказ о Достоевском и окрестностях Сенной площади из уст местного жителя. Михаил, спасибоИнтересно было услышать рассказ о Достоевском и окрестностях Сенной площади из уст местного жителя. Михаил, спасибо
С
6 мая 2024
Очень понравилась экскурсия! Так получилось, что мини-группа состояла только из одного меня и по сути получился индивидуальный формат. Михаил очень глубоко погрузился в тему, очень хорошо разбирается в биографии как
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самого Достоевского, так и его в произведениях. Все объекты находятся достаточно близко друг к другу, маршрут не утомителен. Достаточно много авторского анализа в самой экскурсии, что конечно говорит о том, что экскурсия не поверхностная, а это очень важно, изучая такую сложную личность как Ф. М. Достаевский. Все было очень хорошо показано и рассказано, казалось вот-вот и из дверей парадной выйдет сам Ф. М. или его литературный герой. Спасибо большое за прекрасно проведенное время!

Н
30 апр 2024
Очень понравилась экскурсия,настоятельно рекомендую!
Будет интересно не только туристам,но и жителям города. 2 часа пролетели как 5 минут,Михаил очень интересно рассказывает,отвечает на все интересующие вопросы. Также,предоставляет наушники,все слышно идеально
Обязательно приду ещё)
Г
30 апр 2024
Добрый день! Прогулка с Достоевским по Сенной и окрестностям,мне очень понравилась. Очень удобный маршрут,эрудированный экскурсовод,логичная подача материала,передан психологизм Достоевского и его персонажей. Рекомендовала бы посетить,кто интересуется Достоевским.
Добрый день! Прогулка с Достоевским по Сенной и окрестностям,мне очень понравилась. Очень удобный маршрут,эрудированный экскурсовод,логичная подача
И
25 апр 2024
Спасибо за интересный, красочный рассказ и секретные места))) Сразу села перечитывать произведения
Т
22 апр 2024
Были на двух экскурсиях у Михаила. Обе очень достойные и действительно впечатлили. На эту экскурсию не стоит идти, если вы хотите просто послушать жизнеописание и биографию писателя. Но, если вы
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хотите прикоснуться к жизни писателя, к его образу, к реальным местам, где бывал Федор Михайлович, попытаться разобраться в мотивах событий его жизни, соотнести героев произведений с реальными фигурами в жизни писателя, то вам сюда.

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