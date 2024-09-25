Сенная площадь – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
Музыкальные теплоходы
На теплоходе
275 отзывов
3 часа
Водная прогулка
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
Начало: Английская набережная, 28
Расписание: ежедневно в 23.30
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
от 2 250 за человека
Петербург Достоевского и места из романа «Преступление и наказание»
Пешая
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Петербург Достоевского и места из романа «Преступление и наказание»
Начало: У павильона метро Сенная площадь, на выходе
Завтра в 09:00
9 окт в 09:00
1 600 за человека
Прогулка с Достоевским по Сенной и окрестностям
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Прогулка с Достоевским по Сенной и окрестностям
Начало: Храм-часовня на Сенной
Завтра в 17:00
9 окт в 11:30
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • h
    hi+79627
    25 сентября 2024
    «Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
    Нормально. Один раз прокатится стоит. Лично мне экскурсия показалась под затянутой, один-два моста посмотреть думаю достаточно. Часа 1,5-2 было бы в самый раз.
  • И
    Имайкин
    23 сентября 2024
    «Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
    Очень понравилась сама экскурсия, отличнейший экскурсовод, уютный и чистый корабль. Чуть похуже наполнение бара, маленький выбор легких алкогольных напитков.
  • К
    Колесникова
    27 июля 2023
    Петербург Гоголя с членом Союза писателей
    Мы с дочкой в полном восторге! Ярослав не просто хорошо разбирается в предмете, он, буквально, влюблён в Петербург, в Гоголя. Настолько глубоко и интересно провел экскурсию. Получили невероятное удовольствие!
  • Б
    Бастракова
    11 апреля 2023
    Прогулка вокруг Сенной площади
    Прекрасная экскурсия. очень приятный гид. Несмотря на то, что все посетители экскурсии из Петербурга было очень интересно и познавательно. Большое спасибо.
  • К
    Кристина
    16 октября 2022
    Дно Петербурга: криминальные страсти по Сенной
    Экскурсия очень понравилась и взрослым, и подросткам. Очень интересно, спасибо большое!
  • Д
    Дарья
    28 апреля 2022
    Сенная площадь. Петербургские тайны
    Если вкратце охарактеризовать прогулку-экскурсию с Дмитрием, то это весёлая и интересная встреча с другом, который владеет, кажется, фактами по любому
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    вопросу. Во время экскурсии я четко поймала себя на мысли, что столько денег было потрачено на всевозможные экскурсии ранее, хотя можно было обойтись одним Дмитрием, и получить от этого человека во много раз больше положительных эмоций и впечатлений, чем от всех экскурсий вместе взятых. Сказать, что время пролетело незаметно - ничего не сказать. Масса впечатлений, море познавательной и, возможно даже, уникальной информации, приправленной легким и непринуждённым общением. Дмитрий - человек сверх эрудированный, с прекрасным чувством юмора, тонким ощущением настроения окружающих, который с легкостью влился в нашу компанию и за несколько часов будто стал неотъемлемой ее частью. Дмитрий мужественно справился с огромным потоком наших вопросов, приводил, аргументируя ответ, великое множество литературных и научных обоснований, продемонстрировал высокий уровень образованности и начитанности, декларировал наизусть произведения и отрывки из них, при условии, что он не мог быть готов к вопросам такого содержания. Сама же экскурсия оказалась чрезмерно интересной, разнообразной, насыщенной информацией в том числе и о разных «порочных, низких, грязных» уголках города, с огромным количеством исторических фактов и событий.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Сенная площадь»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в октябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Сенная площадь" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 2 250. Туристы уже оставили гидам 275 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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