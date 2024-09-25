3 часа
Водная прогулка
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
Начало: Английская набережная, 28
Расписание: ежедневно в 23.30
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
от 2 250₽ за человека
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Петербург Достоевского и места из романа «Преступление и наказание»
Начало: У павильона метро Сенная площадь, на выходе
Завтра в 09:00
9 окт в 09:00
1 600₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Прогулка с Достоевским по Сенной и окрестностям
Начало: Храм-часовня на Сенной
Завтра в 17:00
9 окт в 11:30
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- hhi+7962725 сентября 2024Нормально. Один раз прокатится стоит. Лично мне экскурсия показалась под затянутой, один-два моста посмотреть думаю достаточно. Часа 1,5-2 было бы в самый раз.
- ИИмайкин23 сентября 2024Очень понравилась сама экскурсия, отличнейший экскурсовод, уютный и чистый корабль. Чуть похуже наполнение бара, маленький выбор легких алкогольных напитков.
- ККолесникова27 июля 2023Петербург Гоголя с членом Союза писателейМы с дочкой в полном восторге! Ярослав не просто хорошо разбирается в предмете, он, буквально, влюблён в Петербург, в Гоголя. Настолько глубоко и интересно провел экскурсию. Получили невероятное удовольствие!
- ББастракова11 апреля 2023Прогулка вокруг Сенной площадиПрекрасная экскурсия. очень приятный гид. Несмотря на то, что все посетители экскурсии из Петербурга было очень интересно и познавательно. Большое спасибо.
- ККристина16 октября 2022Дно Петербурга: криминальные страсти по СеннойЭкскурсия очень понравилась и взрослым, и подросткам. Очень интересно, спасибо большое!
- ДДарья28 апреля 2022Сенная площадь. Петербургские тайныЕсли вкратце охарактеризовать прогулку-экскурсию с Дмитрием, то это весёлая и интересная встреча с другом, который владеет, кажется, фактами по любому
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Сенная площадь»
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