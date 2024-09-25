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вопросу. Во время экскурсии я четко поймала себя на мысли, что столько денег было потрачено на всевозможные экскурсии ранее, хотя можно было обойтись одним Дмитрием, и получить от этого человека во много раз больше положительных эмоций и впечатлений, чем от всех экскурсий вместе взятых. Сказать, что время пролетело незаметно - ничего не сказать. Масса впечатлений, море познавательной и, возможно даже, уникальной информации, приправленной легким и непринуждённым общением. Дмитрий - человек сверх эрудированный, с прекрасным чувством юмора, тонким ощущением настроения окружающих, который с легкостью влился в нашу компанию и за несколько часов будто стал неотъемлемой ее частью. Дмитрий мужественно справился с огромным потоком наших вопросов, приводил, аргументируя ответ, великое множество литературных и научных обоснований, продемонстрировал высокий уровень образованности и начитанности, декларировал наизусть произведения и отрывки из них, при условии, что он не мог быть готов к вопросам такого содержания. Сама же экскурсия оказалась чрезмерно интересной, разнообразной, насыщенной информацией в том числе и о разных «порочных, низких, грязных» уголках города, с огромным количеством исторических фактов и событий.