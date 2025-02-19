Прогулка с Достоевским по Сенной и окрестностям

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по местам Санкт-Петербурга, связанным с творчеством Ф. М. Достоевского.

Вы узнаете об истории Сенного рынка и о том, почему это место привлекало героев романа «Преступление и наказание».
5
5 отзывов
Прогулка с Достоевским по Сенной и окрестностям
Прогулка с Достоевским по Сенной и окрестностям
Прогулка с Достоевским по Сенной и окрестностям
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:30, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Описание экскурсии

История Сенного рынка

Сенный рынок — это не просто торговая площадка, а место, пропитанное историей и культурой. Здесь, в самом сердце города, происходили события, которые вдохновляли великих писателей, в том числе Фёдора Достоевского. В этой статье мы рассмотрим, что именно привлекало его и его персонажей к этому месту.

Путешествие по местам, упомянутым в «Преступлении и наказании»

Во время нашей прогулки мы посетим все ключевые локации на площади, которые были описаны в романе «Преступление и наказание». Это даст вам возможность погрузиться в атмосферу произведения и увидеть, как реальная жизнь переплеталась с литературой.

Что мы увидим:

  • Места, где разворачивались важные события романа;
  • Архитектурные детали, которые могли вдохновить Достоевского;
  • Уголки, сохранившие дух той эпохи.

Юсуповский сад — оазис в центре города

Следующим пунктом нашего маршрута станет Юсуповский сад. Этот зеленый уголок в центре города был любимым местом Фёдора Михайловича. Здесь он проводил время, наслаждаясь природой и уединением. Мы также посетим дом, где жил писатель, что добавит глубины нашему путешествию.

Зачем стоит посетить Юсуповский сад:

  • Погрузиться в атмосферу спокойствия и красоты;
  • Узнать о жизни Достоевского в этом районе;
  • Насладиться прогулкой по живописным аллеям.

Завершение прогулки

Наша экскурсия завершится у дома главного героя романа. Перед тем как попрощаться, мы «зайдем в гости» к Фёдору Михайловичу, что позволит вам почувствовать связь с его миром и мыслями. Я сам живу на Сенной площади, поэтому смогу поделиться с вами уникальными подробностями и интересными фактами из первых уст.

Присоединяйтесь к нашему путешествию по следам Достоевского и откройте для себя удивительный мир, в котором переплетаются история, литература и жизнь!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сенная площадь
  • Гауптвахта на Сенной
  • Проходные дворы в районе Сенной площади
  • Переулок Гривцова
  • Таиров переулок
  • Юсуповский сад
  • Дом Достоевского
  • Дом Раскольникова
Что включено
  • Радиогид и наушники
Где начинаем и завершаем?
Начало: Храм-часовня на Сенной
Завершение: Дом Раскольникова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Д
19 фев 2025
Я, в целом, более подробно увидела Сенную площадь, так как до этой экскурсии с определённой целью по ней не ходила). Мы обошли дома, в которых предположительно могли бы жить персонажи
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"Преступления и наказания". Я по-другому увидела Юсуповский сад. Даже не думала, что его территория была когда-то искусственно разровнена. Действительно,"рукотворный памятник"!
Поразило, насколько Михаил скрупулёзно анализировал произведения Достоевского, прежде чем решил делиться своими умозаключениями с людьми на экскурсиях. Видно, что человек действительно искренне увлечён тем, чем занимается.
Не хватило, наверное, времени, я бы и дальше могла бы слушать) И да, пришло осознание, что надо бы перечитать "Преступление и наказание" и дочитать то, что ещё не прочитано)

А
8 янв 2025
Л
5 янв 2025
Мне очень понравилась экскурсия с Михаилом о жизни Достоевского. Я как будто окунулась в тот век. Мы гуляли такими дорогами по таким дворам, что сама я там бы никогда не
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прошлась и не погуляла. Михаил очень глубокий человек и мудрый. Я даже подумала, что он думает как Достоевский. Очень понравились 3 урока жизни, про которые рассказал Михаил. Всем советую сходить на эту экскурсию обязательно!

Д
10 ноя 2024
Увлекательный рассказ не только о Преступлении и наказании, но и о самом Достоевском и его времени от местного жителя
А
12 окт 2024

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