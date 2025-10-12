Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия в Казанский собор раскрывает его архитектурные особенности, историю строительства и тайны, включая масонский символ «Всевидящее око».



Вы изучите интерьер с ключами от городов, алтарями и куполом, а также узнаете о преобразовании храма в музей атеизма.



Маршрут включает Казанскую площадь с памятниками полководцам и анализ влияния собора на жизнь города.

Описание экскурсии Приглашаем вас раскрыть тайны Казанского собора — архитектурного шедевра, хранящего символы веры, истории и загадки масонов. Вы узнаете, почему на фасаде появилось «Всевидящее око», какие ключи от покорённых городов хранятся внутри, и как уникальная форма храма повлияла на облик Петербурга. Мы детально исследуем собор внутри и снаружи: от громадного купола диаметром 17 метров до колоннады, позволившей архитектору соблюсти православные каноны. Вы увидите барельефы на библейские сюжеты, статуи святых воинов и узнаете, как собор стал музеем религии и атеизма. На Казанской площади обсудим её историческое название, памятники полководцам и уникальный широкий мост. Экскурсия ответит на главный вопрос: правда ли, что создатели собора были масонами, и как это отразилось на его облике.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь

Казанский собор

Колоннада

Купол

Барельефы и статуи

