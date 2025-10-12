Экскурсия в Казанский собор раскрывает его архитектурные особенности, историю строительства и тайны, включая масонский символ «Всевидящее око».
Вы изучите интерьер с ключами от городов, алтарями и куполом, а также узнаете о преобразовании храма в музей атеизма.
Маршрут включает Казанскую площадь с памятниками полководцам и анализ влияния собора на жизнь города.
Время начала: 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсииПриглашаем вас раскрыть тайны Казанского собора — архитектурного шедевра, хранящего символы веры, истории и загадки масонов. Вы узнаете, почему на фасаде появилось «Всевидящее око», какие ключи от покорённых городов хранятся внутри, и как уникальная форма храма повлияла на облик Петербурга. Мы детально исследуем собор внутри и снаружи: от громадного купола диаметром 17 метров до колоннады, позволившей архитектору соблюсти православные каноны. Вы увидите барельефы на библейские сюжеты, статуи святых воинов и узнаете, как собор стал музеем религии и атеизма. На Казанской площади обсудим её историческое название, памятники полководцам и уникальный широкий мост. Экскурсия ответит на главный вопрос: правда ли, что создатели собора были масонами, и как это отразилось на его облике.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь
- Казанский собор
- Колоннада
- Купол
- Барельефы и статуи
- Всевидящее око
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Казанский сквер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
12 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу за прекрасную экскурсию. Было очень интересно и познавательно узнать много нового. Рассказ был увлекательным, с яркими деталями и примерами. Спасибо за ваш профессионализм и любовь к своему делу. Желаю вам дальнейших успехов и вдохновения!
С
Степанова
8 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Гид Маргарита рассказывала увлекательно, с хорошим демонстрационным материалом. Узнали историю создания Казанского собора, осмотрели его снаружи, побывали внутри, как раз проходила служба и были открыты алтарные врата. Мы остались довольны. Спасибо гиду за внимание и отзывчивость, нам пришлось заказывать в последний момент и Маргарита любезно согласилась
Э
Эльвира
2 окт 2025
Л
Людмила
21 сен 2025
Благодарим Маргариту за интересную экскурсию! Рекомендуем!
Н
Наталья
14 сен 2025
Спасибо большое Маргарите за столь интересную и деликатную экскурсию (попали на службу, Рита дала погрузиться…). Много исторических фактов, архитектуры и духовенства… Рекомендую! Еще раз спасибо!
Е
Елена
11 сен 2025
Я посетила замечательную экскурсию! Маргарита очень доступно рассказала интереснейшие факты, показала примеры, да ещё и провела её для меня одной! Дала много рекомендаций к посещению интересных мест города, о которых я даже не слышала.
Л
Латышев
7 сен 2025
Маргарита,так интересно и неожиданно провела эксурсию,там где было сложно,все таки внутри нельзя говорить,креативно,обязательно когда будем в Питере,попробуем еще. (это про Казанский собор))
В
Вера
3 сен 2025
Очень понравилась экскурсия, которая получилась индивидуальной - экскурсия проводится даже если на неё записался один человек. Это очень приятно! Маргарита увлекательно и интересно показала и рассказала особенности архитектуры Казанского собора,
