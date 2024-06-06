1 чел.
По популярности
Мини-группа
1 час
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
Начните утро с увлекательного путешествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга на уютном катере с аудиогидом
Начало: на набережной р. Фонтанки
1 600₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Мистический Петербург
Прикоснуться к таинственной изнанке города на авто-экскурсии
Начало: У метро Невский проспект
Завтра в 09:00
9 июня в 18:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Огни Петербурга: подсветка как произведение искусства
Вечерняя автомобильная экскурсия по самым ярким достопримечательностям города
Начало: Любой адрес в центре города
25 июня в 23:00
26 июня в 23:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
1 час
На моторном катере - по рекам и каналам Петербурга
Прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга с аудиогидом. Насладитесь видами города и узнайте его историю, не выходя из комфортабельного судна
Начало: На набережной р. Фонтанки
Сегодня в 22:45
Завтра в 11:30
1 600₽ за человека
Аудиогид
1 час
На уютном теплоходе по рекам и каналам Петербурга
Открыть парадный центр с воды на групповой прогулке с аудиогидом
Начало: На набережной реки Фонтанка
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 450₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Они, мосты Петербурга
Побывать у Семимостья, узнать небанальные факты переправ и увидеть развод мостов
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
115009 200₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Богемный и бандитский Петербург - в мини-группе
Поэты и бандиты, тьма и декаданс - сравнить две стороны одного города
Начало: На Театральной площади
9 июня в 16:00
10 июня в 16:00
1 500₽ за человека
скидка
30%
Аудиогид
1 час
Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
Пройти по главным водным артериям города на теплоходе
Начало: На набережной Фонтанки, вблизи БДТ
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
1200840₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Петербург в летнюю ночь: атмосферная прогулка на катере
Прокатиться по рекам и каналам, взглянуть на город с воды и увидеть пять разводных мостов
Начало: На причале в 10 минутах ходьбы от ст. м «Невский п...
9 июня в 23:30
12 июня в 23:30
16 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
4 часа
Ночной Санкт-Петербург - автобусная экскурсия
Увидеть главные достопримечательности, узнать их тёмные секреты и прокатиться по Неве на теплоходе
Начало: На площади Островского
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 22:00
Завтра в 22:00
12 июня в 22:00
2 048₽ за человека
Аудиогид
2 часа
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
Полюбоваться достопримечательностями и мостами на водной прогулке по историческому центру
Начало: Рядом с Лопухинским садом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:45
15 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
Прокатиться по самым красивым местам города, наслаждаясь видами, шампанским и нескучными рассказами
Сегодня в 23:00
Завтра в 10:30
14 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Ваша фотоистория из Санкт-Петербурга
Прогуляться среди доходных домов, тайных дворов, старинных улочек и получить на память яркие снимки
Начало: По договорённости
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Коломна: неизвестный Петербург
Раскрыть секреты старинного района и загадать желание на Семимостье (автопешеходная экскурсия)
Начало: в районе станции метро «Адмиралтейская»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Романтичный Петербург. Love is
Старинные амурные традиции и современные локации для свиданий и лавстори-фотосессий
Начало: В районе метро «Невский проспект»
Завтра в 20:00
9 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тихий центр Петербурга: прогулка по Коломне
Увидеть ещё одну грань многоликого города: непарадную и уютную
Начало: На Исаакиевской площади
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 2 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Никольской Морской собор: экскурсия с подъёмом в верхний храм
Посетить знаменитый «храм моряков» и расшифровать его святыни с профессиональным гидом
Начало: на Садовой улице
10 июня в 13:30
11 июня в 13:30
от 2 990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Закат в порту: индивидуальная прогулка на катере
По малым рекам Петербурга - к Финскому заливу через закрытые территории Адмиралтейских верфей
Начало: На набережной реки Фонтанки, вблизи БДТ
10 июня в 18:00
17 июня в 18:00
15 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Групповой променад «Любовь и только любовь…»
Невыдуманные истории о романтике Северной столицы и её известных жителей
Начало: У станции метро «Театральная»
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
20 июня в 12:00
600₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Старый Петербург: по Коломне с юга на север
Познакомиться с городом поближе на авторской экскурсии с историком, драматургом и жителем района
Начало: на площади Репина
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 июня 2024Все прошло восхитительно! Было интересно увидеть старинные мосты и узнать их историю. А разводные мосты - это вообще особенные эмоции! Большой плюс экскурсии, что без толпы людей можно посмотреть на три разводных моста, все кроме Дворцового. Спасибо Антону!
- ЮЮлия5 июня 2024Компанией из 7 человек прекрасно провели время - с погодой повезло - 30 градусов, солнце, шикарные виды, 10 из 10!!!
- ВВиолетта5 июня 2024Очень здорово все организовано, небольшие катера (не более 11 чел), очень удобные, новенькие, чистые, приятные. Аудиогид сопровождает экскурсию, много полезной и интересной информации. Советую
- ЕЕлена5 июня 2024Экскурсия проходит на небольшом катере с капитаном, в сопровождении аудиогида, который, к сожалению, не всегда слышно. В общем и целом экскурсия хорошая, но хотелось бы больше слышать)
- ЕЕлена2 июня 2024Спасибо огромное Ирине за замечательный вечер. Экскурсия полностью адаптирован на любой возраст
- ППолянцева2 июня 2024Экскурсия замечательная! Рекомендую всем! Просто классно!
- ДДенис31 мая 2024Спасибо
- ААлександр31 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Аудиогид хорошо слышно, выбирали маленький катер и не пожалели. На большом, нам показалось, не так комфортно. Было жарко, поэтому на воде было очень комфортно.
- ВВероника29 мая 2024Поездка была замечательная, четко было слышно аудиогид, сидели на втором ряду, нам повезло с погодой, сам маршрут чудесный и охватывает многие достопримечательности Санкт-Петербурга. Однозначно рекомендую без сомнений
- ЛЛюбовь28 мая 2024Договаривались с Вячеславом на ночную прогулку по рекам и каналам, и разведению мостов. Вячеслав приехал вовремя как и было договорено.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Семимостье»
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