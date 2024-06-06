Семимостье – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 20 экскурсий в категории «Семимостье» в Санкт-Петербурге, цены от 600 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
78 отзывов
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
Начните утро с увлекательного путешествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга на уютном катере с аудиогидом
Начало: на набережной р. Фонтанки
1 600 за человека
Мистический Петербург
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
236 отзывов
Мистический Петербург
Прикоснуться к таинственной изнанке города на авто-экскурсии
Начало: У метро Невский проспект
Завтра в 09:00
9 июня в 18:00
6 670 за всё до 4 чел.
Огни Петербурга: подсветка как произведение искусства
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
51 отзыв
Огни Петербурга: подсветка как произведение искусства
Вечерняя автомобильная экскурсия по самым ярким достопримечательностям города
Начало: Любой адрес в центре города
25 июня в 23:00
26 июня в 23:00
6 670 за всё до 4 чел.
На катере - по малым рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
Аудиогид
1 час
346 отзывов
На моторном катере - по рекам и каналам Петербурга
Прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга с аудиогидом. Насладитесь видами города и узнайте его историю, не выходя из комфортабельного судна
Начало: На набережной р. Фонтанки
Сегодня в 22:45
Завтра в 11:30
1 600 за человека
На уютном теплоходе по рекам и каналам Петербурга
⛴ На теплоходе
Аудиогид
1 час
6 отзывов
На уютном теплоходе по рекам и каналам Петербурга
Открыть парадный центр с воды на групповой прогулке с аудиогидом
Начало: На набережной реки Фонтанка
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 450 за человека
Они, мосты Петербурга
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Популярное предложение
Они, мосты Петербурга
Побывать у Семимостья, узнать небанальные факты переправ и увидеть развод мостов
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
115009 200 за всё до 4 чел.
Богемный и бандитский Петербург - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
15 отзывов
Богемный и бандитский Петербург - в мини-группе
Поэты и бандиты, тьма и декаданс - сравнить две стороны одного города
Начало: На Театральной площади
9 июня в 16:00
10 июня в 16:00
1 500 за человека
Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
⛴ На теплоходе
скидка
30%
Аудиогид
1 час
330 отзывов
Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
Пройти по главным водным артериям города на теплоходе
Начало: На набережной Фонтанки, вблизи БДТ
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
1200840 за человека
Петербург в летнюю ночь: атмосферная прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Петербург в летнюю ночь: атмосферная прогулка на катере
Прокатиться по рекам и каналам, взглянуть на город с воды и увидеть пять разводных мостов
Начало: На причале в 10 минутах ходьбы от ст. м «Невский п...
9 июня в 23:30
12 июня в 23:30
16 000 за всё до 5 чел.
Ночной Санкт-Петербург - автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
4 часа
1 отзыв
Ночной Санкт-Петербург - автобусная экскурсия
Увидеть главные достопримечательности, узнать их тёмные секреты и прокатиться по Неве на теплоходе
Начало: На площади Островского
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 22:00
Завтра в 22:00
12 июня в 22:00
2 048 за человека
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
Полюбоваться достопримечательностями и мостами на водной прогулке по историческому центру
Начало: Рядом с Лопухинским садом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:45
15 600 за всё до 7 чел.
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
Прокатиться по самым красивым местам города, наслаждаясь видами, шампанским и нескучными рассказами
Сегодня в 23:00
Завтра в 10:30
14 000 за всё до 3 чел.
Ваша фотоистория из Санкт-Петербурга
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
4 отзыва
Ваша фотоистория из Санкт-Петербурга
Прогуляться среди доходных домов, тайных дворов, старинных улочек и получить на память яркие снимки
Начало: По договорённости
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
8 000 за всё до 3 чел.
Коломна: неизвестный Петербург
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Коломна: неизвестный Петербург
Раскрыть секреты старинного района и загадать желание на Семимостье (автопешеходная экскурсия)
Начало: в районе станции метро «Адмиралтейская»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
4 000 за всё до 4 чел.
Романтичный Петербург. Love is
🚗 На машине
Фотопрогулка
2.5 часа
Романтичный Петербург. Love is
Старинные амурные традиции и современные локации для свиданий и лавстори-фотосессий
Начало: В районе метро «Невский проспект»
Завтра в 20:00
9 июня в 10:00
6 500 за всё до 2 чел.
Тихий центр Петербурга: прогулка по Коломне
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тихий центр Петербурга: прогулка по Коломне
Увидеть ещё одну грань многоликого города: непарадную и уютную
Начало: На Исаакиевской площади
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 2 400 за всё до 8 чел.
Никольской Морской собор: экскурсия с подъёмом в верхний храм
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Никольской Морской собор: экскурсия с подъёмом в верхний храм
Посетить знаменитый «храм моряков» и расшифровать его святыни с профессиональным гидом
Начало: на Садовой улице
10 июня в 13:30
11 июня в 13:30
от 2 990 за всё до 10 чел.
Закат в порту: индивидуальная прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа
Закат в порту: индивидуальная прогулка на катере
По малым рекам Петербурга - к Финскому заливу через закрытые территории Адмиралтейских верфей
Начало: На набережной реки Фонтанки, вблизи БДТ
10 июня в 18:00
17 июня в 18:00
15 000 за всё до 10 чел.
Групповой променад «Любовь и только любовь…»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
Групповой променад «Любовь и только любовь…»
Невыдуманные истории о романтике Северной столицы и её известных жителей
Начало: У станции метро «Театральная»
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
20 июня в 12:00
600 за человека
Старый Петербург: по Коломне с юга на север
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Старый Петербург: по Коломне с юга на север
Познакомиться с городом поближе на авторской экскурсии с историком, драматургом и жителем района
Начало: на площади Репина
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Они, мосты Петербурга
    Все прошло восхитительно! Было интересно увидеть старинные мосты и узнать их историю. А разводные мосты - это вообще особенные эмоции! Большой плюс экскурсии, что без толпы людей можно посмотреть на три разводных моста, все кроме Дворцового. Спасибо Антону!
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
    Компанией из 7 человек прекрасно провели время - с погодой повезло - 30 градусов, солнце, шикарные виды, 10 из 10!!!
  • В
    Виолетта
    5 июня 2024
    По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
    Очень здорово все организовано, небольшие катера (не более 11 чел), очень удобные, новенькие, чистые, приятные. Аудиогид сопровождает экскурсию, много полезной и интересной информации. Советую
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
    Экскурсия проходит на небольшом катере с капитаном, в сопровождении аудиогида, который, к сожалению, не всегда слышно. В общем и целом экскурсия хорошая, но хотелось бы больше слышать)
    Экскурсия проходит на небольшом катере с капитаном, в сопровождении аудиогида, который, к сожалению, не всегда слышноЭкскурсия проходит на небольшом катере с капитаном, в сопровождении аудиогида, который, к сожалению, не всегда слышноЭкскурсия проходит на небольшом катере с капитаном, в сопровождении аудиогида, который, к сожалению, не всегда слышно
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Ночной Санкт-Петербург - автобусная экскурсия
    Спасибо огромное Ирине за замечательный вечер. Экскурсия полностью адаптирован на любой возраст
    Спасибо огромное Ирине за замечательный вечер. Экскурсия полностью адаптирован на любой возрастСпасибо огромное Ирине за замечательный вечер. Экскурсия полностью адаптирован на любой возраст
  • П
    Полянцева
    2 июня 2024
    На катере - по малым рекам и каналам Петербурга
    Экскурсия замечательная! Рекомендую всем! Просто классно!
  • Д
    Денис
    31 мая 2024
    Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
    Спасибо
  • А
    Александр
    31 мая 2024
    На катере - по малым рекам и каналам Петербурга
    Очень понравилась экскурсия. Аудиогид хорошо слышно, выбирали маленький катер и не пожалели. На большом, нам показалось, не так комфортно. Было жарко, поэтому на воде было очень комфортно.
  • В
    Вероника
    29 мая 2024
    Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
    Поездка была замечательная, четко было слышно аудиогид, сидели на втором ряду, нам повезло с погодой, сам маршрут чудесный и охватывает многие достопримечательности Санкт-Петербурга. Однозначно рекомендую без сомнений
    Поездка была замечательная, четко было слышно аудиогид, сидели на втором ряду, нам повезло с погодой, самПоездка была замечательная, четко было слышно аудиогид, сидели на втором ряду, нам повезло с погодой, сам
  • Л
    Любовь
    28 мая 2024
    Петербург в летнюю ночь: атмосферная прогулка на катере
    Договаривались с Вячеславом на ночную прогулку по рекам и каналам, и разведению мостов. Вячеслав приехал вовремя как и было договорено.
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    Очень много рассказывал про любимый город. Мы с комфортом слушали и смотрели красоты ночного Питера. Посмотрели разводные мосты! Вячеслав очень хороший водитель и рассказчик! Нам очень понравилось это путешествие! Рекомендуем всем, кто хочет душевно провести время, послушать истории и увидеть Питер! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Семимостье»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
  2. Мистический Петербург
  3. Огни Петербурга: подсветка как произведение искусства
  4. На катере - по малым рекам и каналам Петербурга
  5. На уютном теплоходе по рекам и каналам Петербурга
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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