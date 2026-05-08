Готовы взглянуть на Петербург с необычного ракурса? Отправимся в Кировский район! Вы увидите, где разворачивались события Кровавого воскресенья, познакомитесь с конструктивистской архитектурой. Заглянете во двор, где есть памятник слонам. Узнаете, как жили рабочие Петербурга в царское и советское время. И посетите Канонерский остров с великолепным видом на залив.
Описание экскурсии
Мы проедем мимо Кировского завода, увидим памятник первому трактору и фонтан Славы из железнодорожных рельс.
Во время остановок осмотрим уникальную застройку эпохи конструктивизма:
- дома для рабочих, которые были построены в 20–30 годы 20 века
- первый появившийся после революции дворец культуры (им. Горького)
- первую школу, построенную при советской власти
- места, где проходили первомайские гуляния
- и конечно же — знаменитую достопримечательность — Нарвские триумфальные ворота
Заедем на Канонерский остров, откуда открывается шикарный вид на Финский залив.
Прокатимся по набережной Обводного канала и посмотрим на старейший в России железнодорожный вокзал.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном Daewoo Matiz, есть 2 детских кресла
- Дополнительно по желанию оплачивается посещение музея в Нарвских воротах — 200 ₽ за чел. Часы работы музея: 14:00–20:00, со среды по воскресенье
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Автово»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я не коренной, но совершеннолетний петербуржец. Живу в Петербурге с 2008 года. Историк, аккредитованный гид, увлекаюсь греблей и путешествиями. Покажу красоту Петербурга в любое время года, ведь он по-своему прекрасен всегда. В лёгкой и интересной форме познакомлю гостей с историей Северной столицы, её непростой судьбой и многочисленными достопримечательностями. Добро пожаловать в Санкт-Петербург — город с европейской внешностью и русским характером!
