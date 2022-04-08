Что вас ожидает

Идиллический Курортный район

Мы проедем по Карельскому перешейку, наслаждаясь местной природой. Погуляем по пляжам, покормим чаек и полюбуемся панорамами Финского залива. Я расскажу историю этих земель: почему они получили особое развитие только в конце 19 века, как внезапно они стали финскими, а потом снова русскими. Покажу старинные дачи и раскрою, кому они принадлежали. На одной из них, по желанию, можно пообедать.

Усадьба Репина и не только

Вы посетите живописно расположенную среди сосен усадьбу Репина. Рассмотрите детали ее интерьера и услышите массу любопытных подробностей о жизни художника, его немаленькой семьи и многочисленных гостей. А на обратном пути мы заедем в парк имени 300-летия Петербурга, откуда открывается лучший вид на Лахта Центр — самый высокий небоскреб Европы.

Организационные детали