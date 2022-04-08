Курортный район Петербурга на авто

Отправиться на побережья Финского залива, посетить живописные поселки и дачу Репина

Индивидуальная
Курортный район Петербурга запомнится вам завораживающей северной природой, морскими видами, свежим воздухом и старинной дачной архитектурой.

Мы заглянем в Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск.

Поговорим об их истории, пройдем по пляжам и отыщем старинные постройки.

Я сделаю все, чтобы путешествие прошло легко, комфортно и познавательно!
Курортный район Петербурга на авто
Курортный район Петербурга на авто
Курортный район Петербурга на авто
Курортный район Петербурга на авто
Курортный район Петербурга на авто
Курортный район Петербурга на авто
Курортный район Петербурга на авто
Курортный район Петербурга на авто
Курортный район Петербурга на авто
Курортный район Петербурга на авто
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Идиллический Курортный район

Мы проедем по Карельскому перешейку, наслаждаясь местной природой. Погуляем по пляжам, покормим чаек и полюбуемся панорамами Финского залива. Я расскажу историю этих земель: почему они получили особое развитие только в конце 19 века, как внезапно они стали финскими, а потом снова русскими. Покажу старинные дачи и раскрою, кому они принадлежали. На одной из них, по желанию, можно пообедать.

Усадьба Репина и не только

Вы посетите живописно расположенную среди сосен усадьбу Репина. Рассмотрите детали ее интерьера и услышите массу любопытных подробностей о жизни художника, его немаленькой семьи и многочисленных гостей. А на обратном пути мы заедем в парк имени 300-летия Петербурга, откуда открывается лучший вид на Лахта Центр — самый высокий небоскреб Европы.

Организационные детали

  • Входные билеты на дачу Репина не включены в стоимость — 350 руб. с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Черная речка
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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