Променад по Васильевскому острову в мини-группе

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Променад по Васильевскому острову в мини-группе
Променад по Васильевскому острову в мини-группе
Променад по Васильевскому острову в мини-группе
Променад по Васильевскому острову в мини-группе
Променад по Васильевскому острову в мини-группе

Что вас ожидает:

  • Дворы Петербурга
  • Маленький жилой дом
  • Улицы города

Описание

На легкой приятной прогулке с нашим гидом вы пройдете по сложной системе дворов и переходов Васильевского острова, на каждом шаге нашего путешествия узнавая удивительные, а порой трагические события, произошедшие здесь.

Познакомитесь с уникальной архитектурой 18-го и 19-го века, рассмотрите мифических героев и животных, спрятанных на фасадах зданий и обычно незаметных для туристов.

Мы проведем вас через закрытые дворы с одной линии на другую, прокладывая кратчайший маршрут.

Вы услышите рассказ о жизни архитектора Бенуа и его потомках, которым удалось сохранить свою квартиру от "уплотнения". Обязательно заглянете в место, которое стало площадкой для съемок фильма «Брат» А. Балабанова.

Увидите самый маленький жилой дом в Санкт-Петербурге. Прогуляетесь по самой узкой улице города и узнаете о ее трагическом предназначении во время блокады.

Гид поведает вам истории о знаменитых личностях, живших здесь, включая Анну Ахматову, Софью Ковалевскую и Иосифа Бродского.

И сделаете атмосферные питерские фотографии!

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 12:00, 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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