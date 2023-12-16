Что вас ожидает:
- Дворы Петербурга
- Маленький жилой дом
- Улицы города
Описание
На легкой приятной прогулке с нашим гидом вы пройдете по сложной системе дворов и переходов Васильевского острова, на каждом шаге нашего путешествия узнавая удивительные, а порой трагические события, произошедшие здесь.
Познакомитесь с уникальной архитектурой 18-го и 19-го века, рассмотрите мифических героев и животных, спрятанных на фасадах зданий и обычно незаметных для туристов.
Мы проведем вас через закрытые дворы с одной линии на другую, прокладывая кратчайший маршрут.
Вы услышите рассказ о жизни архитектора Бенуа и его потомках, которым удалось сохранить свою квартиру от "уплотнения". Обязательно заглянете в место, которое стало площадкой для съемок фильма «Брат» А. Балабанова.
Увидите самый маленький жилой дом в Санкт-Петербурге. Прогуляетесь по самой узкой улице города и узнаете о ее трагическом предназначении во время блокады.
Гид поведает вам истории о знаменитых личностях, живших здесь, включая Анну Ахматову, Софью Ковалевскую и Иосифа Бродского.
И сделаете атмосферные питерские фотографии!
Ответы на вопросы
- Что не входит
- Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 12:00, 15:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.