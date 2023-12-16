На легкой приятной прогулке с нашим гидом вы пройдете по сложной системе дворов и переходов Васильевского острова, на каждом шаге нашего путешествия узнавая удивительные, а порой трагические события, произошедшие здесь.

Познакомитесь с уникальной архитектурой 18-го и 19-го века, рассмотрите мифических героев и животных, спрятанных на фасадах зданий и обычно незаметных для туристов.

Мы проведем вас через закрытые дворы с одной линии на другую, прокладывая кратчайший маршрут.

Вы услышите рассказ о жизни архитектора Бенуа и его потомках, которым удалось сохранить свою квартиру от "уплотнения". Обязательно заглянете в место, которое стало площадкой для съемок фильма «Брат» А. Балабанова.

Увидите самый маленький жилой дом в Санкт-Петербурге. Прогуляетесь по самой узкой улице города и узнаете о ее трагическом предназначении во время блокады.

Гид поведает вам истории о знаменитых личностях, живших здесь, включая Анну Ахматову, Софью Ковалевскую и Иосифа Бродского.

И сделаете атмосферные питерские фотографии!