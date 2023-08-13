Экскурсия по доходным домам Васильевского острова: исторический обзор района
Васильевский остров любят жители, туристы и кинематографисты, он то мрачный и таинственный, то романтический и уютный, до сих пор сохраняет множество загадок.
Разгадаем головоломки и приоткроем занавес секретов, чтобы вы могли узнать, что скрывает один из самых уникальных районов Петербурга.
Разгадаем головоломки и приоткроем занавес секретов, чтобы вы могли узнать, что скрывает один из самых уникальных районов Петербурга.
Ближайшие даты:
13
авг
авг
20
авг
авг
Что вас ожидает:
- Васильевский остров
- Двор-колодец Духов
- Место, где снимался фильм «Брат»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсия создана как альтернатива индивидуальному туру, небольшая - по размеру группы, но такая же емкая и полная - по информации и, что немало важно, более дешевая.
Что вы увидите?
Путешествие начинается:
- Благодаря запутанной сети проходных дворов и переходов, пройдем остров насквозь, разгадывая тайны и загадки, которые ожидают нас на каждом шагу!
- Познакомимся с уникальной архитектурой 18 и 19 века, историческими артефактами и изобилием мифологических символов на фасадах зданий, незаметных для обычного туриста.
- Покажем вам скрытые дворы, куда забредают лишь немногие.
- Заглянем во двор-колодец Духов.
- Услышим историю архитектора Бенуа и его потомков, сохранивших свою квартиру от «уплотнения».
- Посетим место, где нет никаких загадок, но там снимался фильм «Брат» А. Балабанова.
- Обнаружим старейший жилой дом Петербурга.
- Прогуляемся по самой узкой мощеной улице города и узнаем ее жуткое блокадное предназначение.
- А еще услышите суровые и юмористические истории из жизни горожан, мифы и легенды Васильевского острова от его жителя.
Организационные детали:
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
- Экскурсия начнется у метро «Василеостровская».
- Обязательно удобная одежда и обувь! Путешествуем пешком по улицам города.
- Не забудьте телефон, чтобы поделиться эмоциями о прогулке в соцсетях. Готовность к приключениям приветствуется!
- В зависимости от погоды, темпа группы и других факторов, длительность экскурсии может незначительно меняться.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги профессионального гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: м. «Василеостровская» у памятника КонкеЗавершение: Большой проспект Васильевского острова, 4 / 19
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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