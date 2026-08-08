Что вас ждёт• Пройдёте через секретные калитки и проходные дворы, скрытые за обычными фасадами, и увидите Петербург, недоступный большинству туристов.

Зайдёте старинные парадные доходных домов и рассмотрите витражи, кованые лестницы и метлахскую плитку, сохранившиеся со времён дореволюционного Петербурга.

Узнаете о мистических уголках Васильевского острова, которые исполняют желания.

Услышите истории о жителях острова: аптекарях и алхимиках, о пуговичном короле и тайных обществах.

Почему выбирают эту экскурсию.

За полтора часа вы пройдёте по острову тайными тропами, попадёте в закрытые парадные и проходные дворы, куда самостоятельно не войти, увидите старинные витражи и дворы-колодцы. На маршруте Двор духов — самый маленький и самый таинственный двор-колодец острова, где кажется, что время остановилось. Здесь принято загадывать желание, и именно после этого момента гости понимают, почему прогулку называют самой атмосферной и мистической на острове. Билеты в сезон заканчиваются быстро. Бронируйте сейчас, в случае перемены ваших планов предложим перенос времени экскурсии или согласуем возврат. Важная информация: