Променад по Васильевскому острову в мини-группе

Экскурсия по доходным домам Васильевского острова: исторический обзор района

Описание
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Ответы на вопросы
Васильевский остров любят жители, туристы и кинематографисты, он то мрачный и таинственный, то романтический и уютный, до сих пор сохраняет множество загадок.

Разгадаем головоломки и приоткроем занавес секретов, чтобы вы могли узнать, что скрывает один из самых уникальных районов Петербурга.
Променад по Васильевскому острову в мини-группе
Променад по Васильевскому острову в мини-группе
Променад по Васильевскому острову в мини-группе
Променад по Васильевскому острову в мини-группе
Променад по Васильевскому острову в мини-группе
Ближайшие даты:
13
авг
20
авг

Что вас ожидает:

  • Васильевский остров
  • Двор-колодец Духов
  • Место, где снимался фильм «Брат»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Экскурсия создана как альтернатива индивидуальному туру, небольшая - по размеру группы, но такая же емкая и полная - по информации и, что немало важно, более дешевая.
Что вы увидите?

Путешествие начинается:

  • Благодаря запутанной сети проходных дворов и переходов, пройдем остров насквозь, разгадывая тайны и загадки, которые ожидают нас на каждом шагу!
  • Познакомимся с уникальной архитектурой 18 и 19 века, историческими артефактами и изобилием мифологических символов на фасадах зданий, незаметных для обычного туриста.
  • Покажем вам скрытые дворы, куда забредают лишь немногие.
  • Заглянем во двор-колодец Духов.
  • Услышим историю архитектора Бенуа и его потомков, сохранивших свою квартиру от «уплотнения».
  • Посетим место, где нет никаких загадок, но там снимался фильм «Брат» А. Балабанова.
  • Обнаружим старейший жилой дом Петербурга.
  • Прогуляемся по самой узкой мощеной улице города и узнаем ее жуткое блокадное предназначение.
  • А еще услышите суровые и юмористические истории из жизни горожан, мифы и легенды Васильевского острова от его жителя.

Организационные детали:

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
  • Экскурсия начнется у метро «Василеостровская».
  • Обязательно удобная одежда и обувь! Путешествуем пешком по улицам города.
  • Не забудьте телефон, чтобы поделиться эмоциями о прогулке в соцсетях. Готовность к приключениям приветствуется!
  • В зависимости от погоды, темпа группы и других факторов, длительность экскурсии может незначительно меняться.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. «Василеостровская» у памятника Конке
Завершение: Большой проспект Васильевского острова, 4 / 19
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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