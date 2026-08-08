Васильевский остров недаром называют самым загадочным районом Петербурга: у каждого его двора и каждой парадной — своя легенда.
Гид проведёт вас от линии к линии путями, которые знают только местные, и расскажет легенды о мистических местах, домах и духах, которые сами петербуржцы пересказывают друг другу уже не первый век.
Гид проведёт вас от линии к линии путями, которые знают только местные, и расскажет легенды о мистических местах, домах и духах, которые сами петербуржцы пересказывают друг другу уже не первый век.
Описание экскурсии
Что вас ждёт• Пройдёте через секретные калитки и проходные дворы, скрытые за обычными фасадами, и увидите Петербург, недоступный большинству туристов.
- Зайдёте старинные парадные доходных домов и рассмотрите витражи, кованые лестницы и метлахскую плитку, сохранившиеся со времён дореволюционного Петербурга.
- Узнаете о мистических уголках Васильевского острова, которые исполняют желания.
- Услышите истории о жителях острова: аптекарях и алхимиках, о пуговичном короле и тайных обществах.
- Почему выбирают эту экскурсию.
За полтора часа вы пройдёте по острову тайными тропами, попадёте в закрытые парадные и проходные дворы, куда самостоятельно не войти, увидите старинные витражи и дворы-колодцы. На маршруте Двор духов — самый маленький и самый таинственный двор-колодец острова, где кажется, что время остановилось. Здесь принято загадывать желание, и именно после этого момента гости понимают, почему прогулку называют самой атмосферной и мистической на острове. Билеты в сезон заканчиваются быстро. Бронируйте сейчас, в случае перемены ваших планов предложим перенос времени экскурсии или согласуем возврат. Важная информация:
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
- Маршрут пешеходный, рекомендуем выбирать удобную обувь, а в пасмурную погоду захватить с собой дождевик.
- Экскурсия состоится в любую погоду.
- Дети до 6 лет включительно -- бесплатно.
- В зависимости от погоды, темпа группы и других факторов, длительность экскурсии может незначительно меняться.
- В случае перемены ваших планов предложим перенос времени экскурсии или согласуем возврат.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Васильевский остров изнутри
- Несколько старинных парадных в доходных домах
- Самые мистические места острова
- Самую узкую улицу города
- Двор Духов
- Секретные проходные дворы
Что включено
- Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Конка
Завершение: Метро Василеостровская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
- Маршрут пешеходный, рекомендуем выбирать удобную обувь, а в пасмурную погоду захватить с собой дождевик
- Экскурсия состоится в любую погоду
- Дети до 6 лет включительно - бесплатно
- В зависимости от погоды, темпа группы и других факторов, длительность экскурсии может незначительно меняться
- В случае перемены ваших планов предложим перенос времени экскурсии или согласуем возврат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Здравствуйте; свой исключительно положительный отзыв я закончила только что вам отправила (просто вчерашний цейтнот помешал мне это сделать). Ещё раз благодарю Оксану Олеговну Бикмухаметову за великолепную экскурсию, столь насыщенную интересной
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И
Добрый день! Буквально вчера, 26 июля посетили восхитительную экскурсию по Васильевскому острову с экскурсоводом Верой. Два часа пролетели вмиг. Я уже много лет живу в Питере, но даже подумать не
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Ж
Огромное спасибо нашему гиду Савичевой Полине за ее экскурсию по Васильевскому острову, за правильную русскую речь, за интересные факты, за сквозящий из каждой рассказанной истории патриотизм и любовь к своему городу. Это всегда очень подкупает. Успехов ей и всего самого доброго.
Жигаловы Ирина и Анатолий.
Жигаловы Ирина и Анатолий.
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О
Мы с подругой были на авторской пешеходной экскурсии "Тайные тропы Васильевского острова" 7 августа 2026 г. с замечательным экскурсоводом Оксаной.
Интересно. Познавательно.
Доброжелательно.
Спасибо,Оксана.
С удовольствием будем путешествовать и узнавать наш прекрасный город с вашей компанией.
Интересно. Познавательно.
Доброжелательно.
Спасибо,Оксана.
С удовольствием будем путешествовать и узнавать наш прекрасный город с вашей компанией.
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В
Юлиана - красотка! Экскурсия была интересной, на эмоциях, а стихотворение в конце в её прочтении - до мурашек👏
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O
Спасибо большое гиду за проведённую экскурсию. Увидели не совсем туристические места, было оочень интересно. Время пролетело так быстро, что хотелось продолжения!
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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