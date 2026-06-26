Любовь с первого взгляда, непонимание и недоумение или же неприязнь — какие только чувства ни вызывает Васильевский остров! Он действительно очень специфический: здесь зелено и уютно, а местами мрачно и

необычно. Мы пройдём спрятанными проходами через старинные дворы, отыщем дома, где жили известные представители интеллигенции, и локации, где снимали культовые фильмы. А также вы узнаете, в чём особенности острова и его истории.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Остров с большой буквы

Петербург состоит из более чем 30 островов, но именно о Васильевском можно сказать просто «Остров» — и вас поймут. Это город в городе, полный зелени, домашнего уюта, романтичности и, конечно, аутентичности. Да, Васильевский сохранил в себе тот самый дореволюционный Петербург с многочисленными секретными двориками и проходами — только этот остров можно насквозь пройти по тайным ходам!

На нашей прогулке вы:

откроете секретные проходы через дворы домов старого фонда

узнаете, почему в царское время иностранцы предпочитали селиться именно здесь

поймёте, почему улицы на острове строили такими узкими и называли «линиями»

побываете на самой узкой улице в Петербурге и узнаете, как её использовали во время блокады

услышите, как потомки архитектора Бенуа вернули квартиру, которую когда-то отобрали большевики

увидите дома, где жили Ахматова и Ковалевская

и многое другое!

Бонус: в конце экскурсии каждый участник получит электронную карту самых вкусных и проверенных мест в историческом центре Петербурга 😋

Организационные детали