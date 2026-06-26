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Променад по Васильевскому острову в мини-группе

Побывать в одном из самых противоречивых районов города и разведать секретные места
Любовь с первого взгляда, непонимание и недоумение или же неприязнь — какие только чувства ни вызывает Васильевский остров! Он действительно очень специфический: здесь зелено и уютно, а местами мрачно и
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необычно.

Мы пройдём спрятанными проходами через старинные дворы, отыщем дома, где жили известные представители интеллигенции, и локации, где снимали культовые фильмы. А также вы узнаете, в чём особенности острова и его истории.

4.9
394 отзыва
Променад по Васильевскому острову в мини-группе
Променад по Васильевскому острову в мини-группе
Променад по Васильевскому острову в мини-группе

Описание экскурсии

Остров с большой буквы

Петербург состоит из более чем 30 островов, но именно о Васильевском можно сказать просто «Остров» — и вас поймут. Это город в городе, полный зелени, домашнего уюта, романтичности и, конечно, аутентичности. Да, Васильевский сохранил в себе тот самый дореволюционный Петербург с многочисленными секретными двориками и проходами — только этот остров можно насквозь пройти по тайным ходам!

На нашей прогулке вы:

  • откроете секретные проходы через дворы домов старого фонда
  • узнаете, почему в царское время иностранцы предпочитали селиться именно здесь
  • поймёте, почему улицы на острове строили такими узкими и называли «линиями»
  • побываете на самой узкой улице в Петербурге и узнаете, как её использовали во время блокады
  • услышите, как потомки архитектора Бенуа вернули квартиру, которую когда-то отобрали большевики
  • увидите дома, где жили Ахматова и Ковалевская
  • и многое другое!

Бонус: в конце экскурсии каждый участник получит электронную карту самых вкусных и проверенных мест в историческом центре Петербурга 😋

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. По пути предусмотрены фотопаузы
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании): 12 000 ₽ для группы до 4 чел.
  • С вами буду я или другой гид из моей команды

ежедневно в 12:30 и 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Спортивная
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:30 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 15917 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести сложную, глубокую информацию простым языком и влюбить в места, по которым мы с вами гуляем, и в личности, о которых говорим. Приглашаю вас отправиться с нами в путешествие в удивление!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 394 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
369
4
16
3
5
2
4
1
Евгения
Давно мечтала предметно погулять по Васильевскому острову и вот сложилось. Гид Наталья очень интересно провела нас по линиям и дворам. Услышали много занимательных историй о домах и их владельцах, об устройстве жизни на Васильевском, о его истории и развитии. Заглянули во дворы, впечатлились. У Натальи глубокие знания, приятная речь, доброжелательный настрой, с удовольствием прогулялись и узнали много нового
Давно мечтала предметно погулять по Васильевскому острову и вот сложилось. Гид Наталья очень интересно провела нас
Давно мечтала предметно погулять по Васильевскому острову и вот сложилось. Гид Наталья очень интересно провела нас
Давно мечтала предметно погулять по Васильевскому острову и вот сложилось. Гид Наталья очень интересно провела нас
Давно мечтала предметно погулять по Васильевскому острову и вот сложилось. Гид Наталья очень интересно провела нас
Давно мечтала предметно погулять по Васильевскому острову и вот сложилось. Гид Наталья очень интересно провела нас
Давно мечтала предметно погулять по Васильевскому острову и вот сложилось. Гид Наталья очень интересно провела нас
Давно мечтала предметно погулять по Васильевскому острову и вот сложилось. Гид Наталья очень интересно провела нас
Давно мечтала предметно погулять по Васильевскому острову и вот сложилось. Гид Наталья очень интересно провела нас
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Н
Нашим экскурсоводам была Наталья - очень приятная девушка, знающая свое дело!!! Было оооочень интересно и познавательно!!! Экскурсия прошла на одном дыхании.
Нашим экскурсоводам была Наталья - очень приятная девушка, знающая свое дело!!! Было оооочень интересно и познавательно!!!
Нашим экскурсоводам была Наталья - очень приятная девушка, знающая свое дело!!! Было оооочень интересно и познавательно!!!
Нашим экскурсоводам была Наталья - очень приятная девушка, знающая свое дело!!! Было оооочень интересно и познавательно!!!
Нашим экскурсоводам была Наталья - очень приятная девушка, знающая свое дело!!! Было оооочень интересно и познавательно!!!
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Ирина
Все отлично. Познавательная прогулка, Елена увлекательно рассказывает
Все отлично. Познавательная прогулка, Елена увлекательно рассказывает
Все отлично. Познавательная прогулка, Елена увлекательно рассказывает
Все отлично. Познавательная прогулка, Елена увлекательно рассказывает
Все отлично. Познавательная прогулка, Елена увлекательно рассказывает
Все отлично. Познавательная прогулка, Елена увлекательно рассказывает
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П
Интересная ненапряжная экскурсия, учли пожелания, в нашей компании на экскурсии были искушенные люди, остались довольны.
Интересная ненапряжная экскурсия, учли пожелания, в нашей компании на экскурсии были искушенные люди, остались довольны.
Интересная ненапряжная экскурсия, учли пожелания, в нашей компании на экскурсии были искушенные люди, остались довольны.
Интересная ненапряжная экскурсия, учли пожелания, в нашей компании на экскурсии были искушенные люди, остались довольны.
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О
Отличная экскурсия! В Петербурге бывали много раз, но никогда не видели Васильевский с такой стороны. Очень содержательно, интересно! Группа была очень маленькой, будто индивидуальная экскурсия. Рекомендую всем! Можно даже с детьми 7+, если любят гулять
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Д
прекрасный гид Наталья, замечательно погуляли! Спасибо! легкая подача материала, много фактов узнали об этом районе любимого Петербурга!
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