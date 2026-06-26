Любовь с первого взгляда, непонимание и недоумение или же неприязнь — какие только чувства ни вызывает Васильевский остров! Он действительно очень специфический: здесь зелено и уютно, а местами мрачно и
Описание экскурсии
Остров с большой буквы
Петербург состоит из более чем 30 островов, но именно о Васильевском можно сказать просто «Остров» — и вас поймут. Это город в городе, полный зелени, домашнего уюта, романтичности и, конечно, аутентичности. Да, Васильевский сохранил в себе тот самый дореволюционный Петербург с многочисленными секретными двориками и проходами — только этот остров можно насквозь пройти по тайным ходам!
На нашей прогулке вы:
- откроете секретные проходы через дворы домов старого фонда
- узнаете, почему в царское время иностранцы предпочитали селиться именно здесь
- поймёте, почему улицы на острове строили такими узкими и называли «линиями»
- побываете на самой узкой улице в Петербурге и узнаете, как её использовали во время блокады
- услышите, как потомки архитектора Бенуа вернули квартиру, которую когда-то отобрали большевики
- увидите дома, где жили Ахматова и Ковалевская
- и многое другое!
Бонус: в конце экскурсии каждый участник получит электронную карту самых вкусных и проверенных мест в историческом центре Петербурга 😋
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. По пути предусмотрены фотопаузы
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании): 12 000 ₽ для группы до 4 чел.
- С вами буду я или другой гид из моей команды
ежедневно в 12:30 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Спортивная
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:30 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 15917 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести сложную, глубокую информацию простым языком и влюбить в места, по которым мы с вами гуляем, и в личности, о которых говорим. Приглашаю вас отправиться с нами в путешествие в удивление!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 394 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Давно мечтала предметно погулять по Васильевскому острову и вот сложилось. Гид Наталья очень интересно провела нас по линиям и дворам. Услышали много занимательных историй о домах и их владельцах, об устройстве жизни на Васильевском, о его истории и развитии. Заглянули во дворы, впечатлились. У Натальи глубокие знания, приятная речь, доброжелательный настрой, с удовольствием прогулялись и узнали много нового
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Н
Нашим экскурсоводам была Наталья - очень приятная девушка, знающая свое дело!!! Было оооочень интересно и познавательно!!! Экскурсия прошла на одном дыхании.
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Все отлично. Познавательная прогулка, Елена увлекательно рассказывает
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П
Интересная ненапряжная экскурсия, учли пожелания, в нашей компании на экскурсии были искушенные люди, остались довольны.
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О
Отличная экскурсия! В Петербурге бывали много раз, но никогда не видели Васильевский с такой стороны. Очень содержательно, интересно! Группа была очень маленькой, будто индивидуальная экскурсия. Рекомендую всем! Можно даже с детьми 7+, если любят гулять
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Д
прекрасный гид Наталья, замечательно погуляли! Спасибо! легкая подача материала, много фактов узнали об этом районе любимого Петербурга!
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