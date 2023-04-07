Променад по Васильевскому острову в мини-группе

Побывать в одном из самых противоречивых районов города и разведать секретные места

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Любовь с первого взгляда, непонимание и недоумение или же неприязнь — какие только чувства ни вызывает Васильевский остров! Он, действительно, очень специфический: здесь зелено и уютно, а местами мрачно и необычно.

Мы пройдём спрятанными проходами через старинные дворы, отыщем дома, где жили известные представители интеллигенции, и локации, где снимали культовые фильмы. А также вы узнаете, в чём особенности острова и его истории.
Променад по Васильевскому острову в мини-группе
Променад по Васильевскому острову в мини-группе
Променад по Васильевскому острову в мини-группе
Променад по Васильевскому острову в мини-группе
Променад по Васильевскому острову в мини-группе
Променад по Васильевскому острову в мини-группе
Променад по Васильевскому острову в мини-группе
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Описание

Что вас ожидает

Остров с большой буквы

Петербург состоит из более чем 30 островов, но именно о Васильевском можно сказать просто «Остров» — и вас поймут. Это город в городе, полный зелени, домашнего уюта, романтичности и, конечно, аутентичности. Да, Васильевский сохранил в себе тот самый дореволюционный Петербург с многочисленными секретными двориками и проходами — только этот остров можно насквозь пройти по тайным ходам!

На нашей прогулке вы:

  • откроете секретные проходы через дворы домов старого фонда
  • узнаете, почему в царское время иностранцы предпочитали селиться именно здесь
  • поймёте, почему улицы на острове строили такими узкими и называли «линиями»
  • побываете на самой узкой улице в Петербурге и узнаете, как её использовали во время блокады
  • услышите, как потомки архитектора Бенуа вернули квартиру, которую когда-то отобрали большевики
  • увидите дома, где жили Ахматова и Ковалевская, а также двор, где снимали фильм «Брат»
  • и многое другое!

Бонус: в конце экскурсии каждый участник получит электронную карту самых вкусных и проверенных мест в историческом центре Петербурга 😋

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу либо я, либо Сергей
  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. По пути предусмотрены фотопаузы.
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании): 5000 руб. для группы до 4 человек

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Спортивная
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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