Побывать в одном из самых противоречивых районов города и разведать секретные места
Любовь с первого взгляда, непонимание и недоумение или же неприязнь — какие только чувства ни вызывает Васильевский остров! Он, действительно, очень специфический: здесь зелено и уютно, а местами мрачно и необычно.
Мы пройдём спрятанными проходами через старинные дворы, отыщем дома, где жили известные представители интеллигенции, и локации, где снимали культовые фильмы. А также вы узнаете, в чём особенности острова и его истории.
Мы пройдём спрятанными проходами через старинные дворы, отыщем дома, где жили известные представители интеллигенции, и локации, где снимали культовые фильмы. А также вы узнаете, в чём особенности острова и его истории.
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Описание
Что вас ожидает
Остров с большой буквы
Петербург состоит из более чем 30 островов, но именно о Васильевском можно сказать просто «Остров» — и вас поймут. Это город в городе, полный зелени, домашнего уюта, романтичности и, конечно, аутентичности. Да, Васильевский сохранил в себе тот самый дореволюционный Петербург с многочисленными секретными двориками и проходами — только этот остров можно насквозь пройти по тайным ходам!
На нашей прогулке вы:
- откроете секретные проходы через дворы домов старого фонда
- узнаете, почему в царское время иностранцы предпочитали селиться именно здесь
- поймёте, почему улицы на острове строили такими узкими и называли «линиями»
- побываете на самой узкой улице в Петербурге и узнаете, как её использовали во время блокады
- услышите, как потомки архитектора Бенуа вернули квартиру, которую когда-то отобрали большевики
- увидите дома, где жили Ахматова и Ковалевская, а также двор, где снимали фильм «Брат»
- и многое другое!
Бонус: в конце экскурсии каждый участник получит электронную карту самых вкусных и проверенных мест в историческом центре Петербурга 😋
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу либо я, либо Сергей
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. По пути предусмотрены фотопаузы.
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании): 5000 руб. для группы до 4 человек
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Спортивная
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели 2050 экскурсий для 2676 туристов
Мы — Тася и Сергей, творческая семья и команда неформальных гидов. Занимаемся фотографией и съемкой видеозарисовок о Петербурге, изучаем искусство, историю и архитектуру. С удовольствием покажем наш город так, чтобы вам захотелось вернуться сюда еще не раз!
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