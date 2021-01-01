Спешим пригласить вас в фантастические места недалеко от Петербурга, где можно соприкоснуться с космическими тайнами и параллельными мирами.
Большое путешествие по Ижорскому плато.
- Башня инженера Инка, величественно возвышающаяся среди полей. Долго люди гадали о ее предназначении и до сих пор многие не согласны с объяснением чисто утилитарной функции. Существуют местные легенды, связывающие башню то ли с тоннелем в параллельную вселенную, то ли с утерянным космодромом, тем более, что конструкция буквально чудом сохранилась во время войны.
- «Дом с шаром» - несостоявшийся музей космоса, но весьма оригинальный архитектурный проект.
- «Марсианские» пейзажи Борницкого карьера давно привлекают к себе людей. Их инопланетный вид вдохновил Тарковского на съемки одной из сцен фильма Сталкер. Вы сможете сами прогуляться по этим «космическим барханам», ощутить себя проводником среди миров и загадать желание.
- При хорошей погоде, возможно, даже сможете искупаться.
- Костел святой Стефании в усадьбе графов Витгенштейнов почти двести лет будоражит воображение. Построенный по проекту архитектора А. П. Брюллова, брата известного живописца, храм не случайно считается тоннелем в параллельные миры.
- Здесь же Вас ждет посещение конюшни XIX века и современная ферма.