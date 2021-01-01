Путешествие по марсианским пейзажам Ижорского плато

Космос всегда где-то рядом, и вы убедитесь в этом вместе с нами

5
1 отзыв
Космос всегда где-то рядом, и вы убедитесь в этом вместе с нами.

Приглашаем вас в места с марсианскими пейзажами, загадочными сооружениями и старинным костелом, в котором, по легенде, открыт портал в параллельные миры.
Путешествие по марсианским пейзажам Ижорского плато
Путешествие по марсианским пейзажам Ижорского плато
Путешествие по марсианским пейзажам Ижорского плато
Путешествие по марсианским пейзажам Ижорского плато
Путешествие по марсианским пейзажам Ижорского плато
Путешествие по марсианским пейзажам Ижорского плато
Путешествие по марсианским пейзажам Ижорского плато

Что вы увидите 🤩

  • Борницкий карьер
  • «Дом с шаром»
  • башня инженера Инка
  • парк и конюшни баронов Витгенштейнов.
Спешим пригласить вас в фантастические места недалеко от Петербурга, где можно соприкоснуться с космическими тайнами и параллельными мирами.
Большое путешествие по Ижорскому плато.
  • Башня инженера Инка, величественно возвышающаяся среди полей. Долго люди гадали о ее предназначении и до сих пор многие не согласны с объяснением чисто утилитарной функции. Существуют местные легенды, связывающие башню то ли с тоннелем в параллельную вселенную, то ли с утерянным космодромом, тем более, что конструкция буквально чудом сохранилась во время войны.
  • «Дом с шаром» - несостоявшийся музей космоса, но весьма оригинальный архитектурный проект.
  • «Марсианские» пейзажи Борницкого карьера давно привлекают к себе людей. Их инопланетный вид вдохновил Тарковского на съемки одной из сцен фильма Сталкер. Вы сможете сами прогуляться по этим «космическим барханам», ощутить себя проводником среди миров и загадать желание.
  • При хорошей погоде, возможно, даже сможете искупаться.
  • Костел святой Стефании в усадьбе графов Витгенштейнов почти двести лет будоражит воображение. Построенный по проекту архитектора А. П. Брюллова, брата известного живописца, храм не случайно считается тоннелем в параллельные миры.
  • Здесь же Вас ждет посещение конюшни XIX века и современная ферма.

Цены на экскурсию

Для группы 1-17 человек
Экскурсия
1 750 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • экскурсия в сопровождении автора
  • транспортное обслуживание по программе.
Что не входит
  • прогулка на лошадях - 600 руб/чел.
Где начинаем и завершаем
Начало: Московский пр., 198 (ст. м. Московская)
Завершение: ст. м. Московская
Когда и сколько длится?
Когда: 9 октября - последняя программа в 2021 году в 10.00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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9 октября - последняя программа в 2021 году в 10.00

Бюро А.
Бюро А.
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