Исследовать портовый район и его природные уголки, куда редко заглядывают путешественники
В двух шагах от центра Петербурга есть остров, куда почти не ступала нога туриста. И даже большинству горожан не доводилось там бывать.
Этот район всегда был портовым: здесь разгружали грузовой флот, складировали товары, ремонтировали суда. Именно здесь вы поймёте, что Петербург — это, в первую очередь, город-порт. А ещё увидите, как живут люди под скоростной трассой, и полюбуетесь природой.
Этот район всегда был портовым: здесь разгружали грузовой флот, складировали товары, ремонтировали суда. Именно здесь вы поймёте, что Петербург — это, в первую очередь, город-порт. А ещё увидите, как живут люди под скоростной трассой, и полюбуетесь природой.
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Описание
Что вас ожидает
Канонерский остров: атмосферное место с непростой судьбой и лучшие виды на залив
- Сперва вы увидите жилые кварталы в месте, казалось бы, непригодном для жизни: над домами шумит новая скоростная трасса.
- Затем мимо портовых кранов и судоремонтного завода мы пройдём к Канонерскому парку, большая часть которого — каменная гряда, обеспечивающая штиль в портовой гавани.
- Наконец вас ждёт один из лучших (и малоизвестных) видов Петербурга: дойдя до самой западной точки острова, вы попадёте «на край земли», увидите залив как на ладони и огромную надпись «Ленинград» — кроме вас и ещё небольшого числа отважных её видят лишь члены флотских экипажей.
- Мы не только насладимся особой атмосферой района, но и обсудим сложную ситуацию, в которой оказались жители этого петербургского анклава в результате новых градостроительных проектов.
Городская экспедиция: нетронутая природа в 10 минутах от центра города
🛣 Мы встретимся в центре города, на машине доедем до тоннеля и проедем по нему на Канонерский остров.
👣 Там мы прогуляемся по пересечённой местности — примерно 4 км со множеством остановок. Ведь на Канонерской косе куда ни посмотри — везде удивительные пейзажи. С одной стороны — Морской канал, торговый порт, юго-западные районы. С другой — Лахта-Центр, новый стадион, вантовые мосты и другие постройки севера Петербурга.
🌊 А завершается коса-дамба точкой, где Финский залив — со всех сторон. Вы удивитесь, как близки столь дикие, заповедные места к центру города. Кроме того, мы отыщем памятник коту-покровителю острова, пройдём по Путиловской набережной, рассмотрим дореволюционные здания портовой конторы и другие достопримечательности.
Организационные детали
- Экскурсия — автомобильно-пешеходная, но большая часть проходит пешком. Будьте готовы к прогулке 4–5 км по пересечённой местности.
- Дополнительных расходов не предусмотрено
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Нарвская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 4611 туристов
Я родился и вырос в центре Петербурга, у Пяти углов. В тех самых дворах, которые помнят Бродского и Довлатова. Мне нравится воссоздавать историю этих мест и делиться своими находками. С 2008 года я вожу экскурсии по своему городу, есть государственная аккредитация комитета по туризму СПБ. Провожу экскурсии на своей машине, на вашем транспорте и пешком.
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