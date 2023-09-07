В двух шагах от центра Петербурга есть остров, куда почти не ступала нога туриста. И даже большинству горожан не доводилось там бывать.
Этот район всегда был портовым: здесь разгружали грузовой флот, складировали товары, ремонтировали суда. Именно здесь вы поймёте, что Петербург — это, в первую очередь, город-порт. А ещё увидите, как живут люди под скоростной трассой, и полюбуетесь природой.
Этот район всегда был портовым: здесь разгружали грузовой флот, складировали товары, ремонтировали суда. Именно здесь вы поймёте, что Петербург — это, в первую очередь, город-порт. А ещё увидите, как живут люди под скоростной трассой, и полюбуетесь природой.
Описание экскурсии
Канонерский остров: атмосферное место с непростой судьбой и лучшие виды на залив
- Сперва вы увидите жилые кварталы в месте, казалось бы, непригодном для жизни: над домами шумит новая скоростная трасса.
- Затем мимо портовых кранов и судоремонтного завода мы пройдём к Канонерскому парку, большая часть которого — каменная гряда, обеспечивающая штиль в портовой гавани.
- Наконец вас ждёт один из лучших (и малоизвестных) видов Петербурга: дойдя до самой западной точки острова, вы попадёте «на край земли», увидите залив как на ладони и огромную надпись «Ленинград» — кроме вас и ещё небольшого числа отважных её видят лишь члены флотских экипажей.
- Мы не только насладимся особой атмосферой района, но и обсудим сложную ситуацию, в которой оказались жители этого петербургского анклава в результате новых градостроительных проектов.
Городская экспедиция: нетронутая природа в 10 минутах от центра города
🛣 Мы встретимся в центре города, на машине доедем до тоннеля и проедем по нему на Канонерский остров.
👣 Там мы прогуляемся по пересечённой местности — примерно 4 км со множеством остановок. Ведь на Канонерской косе куда ни посмотри — везде удивительные пейзажи. С одной стороны — Морской канал, торговый порт, юго-западные районы. С другой — «Лахта-центр», новый стадион, вантовые мосты и другие постройки Севера Петербурга.
🌊 А завершается коса-дамба точкой, где Финский залив — со всех сторон. Вы удивитесь, как близки столь дикие, заповедные места к центру города. Кроме того, мы отыщем памятник коту-покровителю острова, пройдём по Путиловской набережной, рассмотрим дореволюционные здания портовой конторы и другие достопримечательности.
Организационные детали
- Экскурсия — автомобильно-пешеходная, но большая часть проходит пешком. Будьте готовы к прогулке 4–5 км по пересечённой местности.
- Дополнительных расходов не предусмотрено
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом месте в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 8411 туристов
Я родился и вырос в центре Петербурга, у Пяти углов. Жил на берегу залива и в районах советского Ленинграда. С интересом изучаю трансформации городской жизни и делюсь находками. Вожу экскурсии только на темы, которыми увлечён. Есть аттестат гида и диплом кандидата культурологии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Давно хотела побывать в этом месте. Рассказ экскурсовода был интересным и увлекательным. Кирилл делал всё, чтобы прогулка была комфортной. Конечно, нужна удобная обувь. На самой косе по камням идти немного напряжно (людям с больными коленками я бы не советовала), но виды того стоят.
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М
Замечательный Кирилл, замечательная экскурсия. Даже не экскурсия, а минипереход в другую жизнь, тихую,несуютную,когда забываешь обо всем и чувствуешь умиротворение. Спасибо огромное, Кирилл, и за теплую атмосферу, и за четкую организацию) Обязательно будем путешествовать с Кириллом еще)
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Эта экскурсия не про виды, а скорее про ощущения и общение. Посмотреть на Петербург как на город-порт и почувствовать себя на краю земли. Кирилл рассказал много про судоходство и перевозку
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Спасибо огромное Кириллу за экскурсию - все очень понравилось! Сам по себе маршрут довольно необычный, на прогулку нужно надевать удобную одежду и обувь, поскольку идти предстоит по холмистой местности; открывающийся в конце вид - стоит всего проделанного пути! По дороге Кирилл рассказывает много интересного об острове и окружающих местах. С удовольствием побывала на этой экскурсии, ещё раз благодарю)
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Д
Замечательная экскурсия. Однозначно для любителей прогулок по пересечённой местности. Сопровождающий готов ответить на любой вопрос, слушать интересно и во многом познавательно. При этом возможно,что в дождь передвигаться по маршруту будет не самым комфортным. В целом - Отлично
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