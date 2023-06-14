Канонерская коса: мини-экспедиция к лучшим морским пейзажам

Исследовать портовый район и его природные уголки, куда редко заглядывают путешественники

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В двух шагах от центра Петербурга есть остров, куда почти не ступала нога туриста. И даже большинству горожан не доводилось там бывать.

Этот район всегда был портовым: здесь разгружали грузовой флот, складировали товары, ремонтировали суда. Именно здесь вы поймёте, что Петербург — это, в первую очередь, город-порт. А ещё увидите, как живут люди под скоростной трассой, и полюбуетесь природой.
Канонерская коса: мини-экспедиция к лучшим морским пейзажам
Канонерская коса: мини-экспедиция к лучшим морским пейзажам
Канонерская коса: мини-экспедиция к лучшим морским пейзажам
Канонерская коса: мини-экспедиция к лучшим морским пейзажам
Канонерская коса: мини-экспедиция к лучшим морским пейзажам
Канонерская коса: мини-экспедиция к лучшим морским пейзажам
Канонерская коса: мини-экспедиция к лучшим морским пейзажам
Канонерская коса: мини-экспедиция к лучшим морским пейзажам
Канонерская коса: мини-экспедиция к лучшим морским пейзажам
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Описание

Что вас ожидает

Канонерский остров: атмосферное место с непростой судьбой и лучшие виды на залив

  • Сперва вы увидите жилые кварталы в месте, казалось бы, непригодном для жизни: над домами шумит новая скоростная трасса.
  • Затем мимо портовых кранов и судоремонтного завода мы пройдём к Канонерскому парку, большая часть которого — каменная гряда, обеспечивающая штиль в портовой гавани.
  • Наконец вас ждёт один из лучших (и малоизвестных) видов Петербурга: дойдя до самой западной точки острова, вы попадёте «на край земли», увидите залив как на ладони и огромную надпись «Ленинград» — кроме вас и ещё небольшого числа отважных её видят лишь члены флотских экипажей.
  • Мы не только насладимся особой атмосферой района, но и обсудим сложную ситуацию, в которой оказались жители этого петербургского анклава в результате новых градостроительных проектов.

Городская экспедиция: нетронутая природа в 10 минутах от центра города

🛣 Мы встретимся в центре города, на машине доедем до тоннеля и проедем по нему на Канонерский остров.

👣 Там мы прогуляемся по пересечённой местности — примерно 4 км со множеством остановок. Ведь на Канонерской косе куда ни посмотри — везде удивительные пейзажи. С одной стороны — Морской канал, торговый порт, юго-западные районы. С другой — Лахта-Центр, новый стадион, вантовые мосты и другие постройки севера Петербурга.

🌊 А завершается коса-дамба точкой, где Финский залив — со всех сторон. Вы удивитесь, как близки столь дикие, заповедные места к центру города. Кроме того, мы отыщем памятник коту-покровителю острова, пройдём по Путиловской набережной, рассмотрим дореволюционные здания портовой конторы и другие достопримечательности.

Организационные детали

  • Экскурсия — автомобильно-пешеходная, но большая часть проходит пешком. Будьте готовы к прогулке 4–5 км по пересечённой местности.
  • Дополнительных расходов не предусмотрено

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Нарвская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Необычные
Летние
Набережная
Популярные места
Канонерский остров
Природа и пейзажи

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