В двух шагах от центра Петербурга есть остров, куда почти не ступала нога туриста. И даже большинству горожан не доводилось там бывать. Этот район всегда был портовым: здесь разгружали грузовой флот, складировали товары, ремонтировали суда. Именно здесь вы поймёте, что Петербург — это, в первую очередь, город-порт. А ещё увидите, как живут люди под скоростной трассой, и полюбуетесь природой.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Канонерский остров: атмосферное место с непростой судьбой и лучшие виды на залив

Сперва вы увидите жилые кварталы в месте, казалось бы, непригодном для жизни: над домами шумит новая скоростная трасса.

в месте, казалось бы, непригодном для жизни: над домами шумит новая скоростная трасса. Затем мимо портовых кранов и судоремонтного завода мы пройдём к Канонерскому парку , большая часть которого — каменная гряда, обеспечивающая штиль в портовой гавани.

, большая часть которого — каменная гряда, обеспечивающая штиль в портовой гавани. Наконец вас ждёт один из лучших (и малоизвестных) видов Петербурга : дойдя до самой западной точки острова, вы попадёте «на край земли», увидите залив как на ладони и огромную надпись «Ленинград» — кроме вас и ещё небольшого числа отважных её видят лишь члены флотских экипажей.

: дойдя до самой западной точки острова, вы попадёте «на край земли», увидите залив как на ладони и огромную надпись «Ленинград» — кроме вас и ещё небольшого числа отважных её видят лишь члены флотских экипажей. Мы не только насладимся особой атмосферой района, но и обсудим сложную ситуацию, в которой оказались жители этого петербургского анклава в результате новых градостроительных проектов.

Городская экспедиция: нетронутая природа в 10 минутах от центра города

🛣 Мы встретимся в центре города, на машине доедем до тоннеля и проедем по нему на Канонерский остров.

👣 Там мы прогуляемся по пересечённой местности — примерно 4 км со множеством остановок. Ведь на Канонерской косе куда ни посмотри — везде удивительные пейзажи. С одной стороны — Морской канал, торговый порт, юго-западные районы. С другой — «Лахта-центр», новый стадион, вантовые мосты и другие постройки Севера Петербурга.

🌊 А завершается коса-дамба точкой, где Финский залив — со всех сторон. Вы удивитесь, как близки столь дикие, заповедные места к центру города. Кроме того, мы отыщем памятник коту-покровителю острова, пройдём по Путиловской набережной, рассмотрим дореволюционные здания портовой конторы и другие достопримечательности.

Организационные детали