Арсений и Оля проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Увлекательно и в красках

Вслед за художником вы вглядитесь в старинные холсты и отыщете важные детали, которые могут ускользнуть даже от самых зорких зрителей. Наш гид-художник научит вас разбираться в конструкции картины: раскрыть тайну, как продуманная геометрическая схема управляет нашим вниманием, и выявить замысел творца. А еще после этого путешествия вы взглянете на Петербург под иным ракурсом, ведь исследование живописи — это в том числе рассказ о прошлом и погружение в контекст.

К живописи через рисунок

Вы заново откроете для себя произведения мирового искусства через личный творческий опыт. Сангина, соус, уголь, сепия — используя разные техники и материалы, с которыми работали старые мастера, вы сделаете зарисовки на состаренной бумаге. Вместе с гидом-художником разберетесь в композиции, почувствуете игру света и тени, попробуете набрать тот же контраст и увидите, насколько вам близок темперамент живописца!

Прогулка проходит в сопровождении художника-искусствоведа, преподавателя и исследователя, закончившего самое старое высшее учебное заведение России для художников — Петербуржскую Академию Художеств имени Репина.

Кому подойдет экскурсия

Всем, вне зависимости от возраста и опыта — мы адаптируем экскурсию ⛳ под ваши интересы!

Организационные детали