Арсений и Оля проводит ещё 6 экскурсий

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Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником!

Погрузиться в искусство, раскрыть тайны знаменитых полотен и сохранить впечатления в своих рисунках

Арсений и Оля
Арсений и Оля – представитель из Санкт-Петербурга
Вы посетите один из самых великих музеев России и исследуете его экспозиции.

Профессиональный художник-искусствовед выявит сюжеты, скрывающиеся за портретами и пейзажами, поделится секретами композиции.

Взяв в руки уголь или сепию, сангину или соус, вы на практике поймете, как создавались великие картины, и отразите свои впечатления.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником!
Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником!

Что вас ожидает

Увлекательно и в красках
Вслед за художником вы вглядитесь в старинные холсты и отыщете важные детали, которые могут ускользнуть даже от самых зорких зрителей. Наш гид-художник научит вас разбираться в конструкции картины: раскрыть тайну, как продуманная геометрическая схема управляет нашим вниманием, и выявить замысел творца. А еще после этого путешествия вы взглянете на Петербург под иным ракурсом, ведь исследование живописи — это в том числе рассказ о прошлом и погружение в контекст.

К живописи через рисунок
Вы заново откроете для себя произведения мирового искусства через личный творческий опыт. Сангина, соус, уголь, сепия — используя разные техники и материалы, с которыми работали старые мастера, вы сделаете зарисовки на состаренной бумаге. Вместе с гидом-художником разберетесь в композиции, почувствуете игру света и тени, попробуете набрать тот же контраст и увидите, насколько вам близок темперамент живописца!

Прогулка проходит в сопровождении художника-искусствоведа, преподавателя и исследователя, закончившего самое старое высшее учебное заведение России для художников — Петербуржскую Академию Художеств имени Репина.

Кому подойдет экскурсия

Всем, вне зависимости от возраста и опыта — мы адаптируем экскурсию ⛳ под ваши интересы!

Организационные детали

  • Билеты в музей 🖼 входят в стоимость экскурсии
  • Ничего с собой приносить не нужно, все материалы мы предоставим
  • При желании возможно увеличение группы, стоимость и детали уточняйте в сообщениях
  • Все фотографии 📸 к экскурсии 🧭 сделаны нами, на фотографиях наши гиды
Начало и место завершения
🚩 у входа в выбранный музей
Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником!
Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником!
Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником!
Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником!
Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником!
Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником!
Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Арсений и Оля
Арсений и Оля
Нас зовут Арсений и Ольга, мы вместе работаем с командой гидов, профессионально занимаемся фотографией и изучаем искусство. С радостью покажем вам этот город таким, чтобы вам захотелось вернуться сюда ещё и ещё! Мы покажем вам нетуристические места северной столицы, расскажем о местной культуре и, конечно, запечатлеем ваши эмоции и чувства на снимках. Наша главная цель — познакомить гостей города с неформальными памятниками центральной части Петербурга, рассказать о старинных особняках, поводить по загадочным дворам и парадным, раскрыть ту часть города, которую не увидишь в туристических журналах.
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