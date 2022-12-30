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Описание
Что вас ожидает
Путь по Королевской дороге. В Выборг из Петербурга мы отправимся по одному из красивейших трактов Карельского перешейка. Побережье и песчаные дюны Финского залива, сосновые леса и серые скалы: недаром этот путь шведы называли Королевским. Причем, не только за красоту — но об этом при встрече!
Средневековье во всей красе. В Выборге прогуляемся по узким мощеным улочкам среди шедевров северной архитектуры. Посмотрим на старинный замок и Часовую башню, оценим воссозданный интерьер Рыцарского дома и выясним, какое здание местные называют Бараньей тюрьмой. Раскроем секреты подземных тоннелей, выборгской бороды и «выборгского грома». А затем перенесемся в 20 век и осмотрим уникальную городскую библиотеку, спроектированную Алваром Аалто.
Свободное время в городе. Вы сможете самостоятельно погулять, отправиться за тем самым кренделем или отобедать в таверне отменной ухой и глегом.
Пейзажи Монрепо. После обеда отправимся в скальный парк Монрепо с изящными беседками и мостиками, вписанными в карельский ландшафт. И поговорим о том, кто создал всю эту красоту в бывшей усадьбе Людвига Николаи.
Обратно в Петербург мы вернемся по скоростной трассе, чтобы сэкономить время в пути.
Программа экскурсии
08:00 — отправление с площади Искусств. Путевая экскурсия 09:00 — остановка у лютеранской кирхи в Зеленогорске 11:00 — обзорная пешеходная прогулка 13:00 — свободное время 15:00 — прогулка по парку Монрепо 17:00-19:00 — возвращение в Петербург
Организационные детали
Экскурсия проходит на микроавтобусе в мини-группе до 10 человек
Вы можете взять обед с собой или перекусить в одной из таверн Выборга
Дополнительно на месте оплачиваются билеты в парк Монрепо (200 руб. /чел.) и Рыцарский дом (300 руб. /чел.)
Башня святого Олафа временно закрыта на реконструкцию
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели 920 экскурсий для 1367 туристов
Мы официальный туроператор, зарегистрированный в Ростуризме. Работаем и организуем экскурсии по Санкт-Петербургу с 2010 года. За это время мы провели тысячи стандартных экскурсий для путешественников почти со всего мира. Но какими бы интересными ни были эти экскурсии, мы всегда мечтали создать что-то уникальное — экскурсию-погружение на стыке истории и театра, которая превратила бы экскурсанта из пассивного слушателя в участника исторических событий. И вот сегодня мечта сбылась, благодаря нашему креативу и современным технологиям.