Путь в Средневековье: экскурсия в Выборг в мини-группе

Отправиться из Петербурга в город кренделей, рыцарей, северной архитектуры и карельских пейзажей

Готовы на день сменить пышное барокко Петербурга на башни Средневековья? В уютной компании до 10 человек мы совершим путешествие во времени и отправимся в старинный Выборг.

Вы увидите рыцарский замок и неожиданную Баранью тюрьму, попробуете знаменитый крендель и откроете тайны подземелий. А после пройдете по дорожкам скального пейзажного парка Монрепо.
Путь в Средневековье: экскурсия в Выборг в мини-группе
Путь в Средневековье: экскурсия в Выборг в мини-группе
Путь в Средневековье: экскурсия в Выборг в мини-группе
Путь в Средневековье: экскурсия в Выборг в мини-группе
Путь в Средневековье: экскурсия в Выборг в мини-группе
Путь в Средневековье: экскурсия в Выборг в мини-группе
Путь в Средневековье: экскурсия в Выборг в мини-группе
Путь в Средневековье: экскурсия в Выборг в мини-группе
Путь в Средневековье: экскурсия в Выборг в мини-группе
Путь в Средневековье: экскурсия в Выборг в мини-группе
Путь в Средневековье: экскурсия в Выборг в мини-группе
Путь в Средневековье: экскурсия в Выборг в мини-группе
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Описание

Что вас ожидает

Путь по Королевской дороге. В Выборг из Петербурга мы отправимся по одному из красивейших трактов Карельского перешейка. Побережье и песчаные дюны Финского залива, сосновые леса и серые скалы: недаром этот путь шведы называли Королевским. Причем, не только за красоту — но об этом при встрече!

Средневековье во всей красе. В Выборге прогуляемся по узким мощеным улочкам среди шедевров северной архитектуры. Посмотрим на старинный замок и Часовую башню, оценим воссозданный интерьер Рыцарского дома и выясним, какое здание местные называют Бараньей тюрьмой. Раскроем секреты подземных тоннелей, выборгской бороды и «выборгского грома». А затем перенесемся в 20 век и осмотрим уникальную городскую библиотеку, спроектированную Алваром Аалто.

Свободное время в городе. Вы сможете самостоятельно погулять, отправиться за тем самым кренделем или отобедать в таверне отменной ухой и глегом.

Пейзажи Монрепо. После обеда отправимся в скальный парк Монрепо с изящными беседками и мостиками, вписанными в карельский ландшафт. И поговорим о том, кто создал всю эту красоту в бывшей усадьбе Людвига Николаи.

Обратно в Петербург мы вернемся по скоростной трассе, чтобы сэкономить время в пути.

Программа экскурсии

08:00 — отправление с площади Искусств. Путевая экскурсия
09:00 — остановка у лютеранской кирхи в Зеленогорске
11:00 — обзорная пешеходная прогулка
13:00 — свободное время
15:00 — прогулка по парку Монрепо
17:00-19:00 — возвращение в Петербург

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на микроавтобусе в мини-группе до 10 человек
  • Вы можете взять обед с собой или перекусить в одной из таверн Выборга
  • Дополнительно на месте оплачиваются билеты в парк Монрепо (200 руб. /чел.) и Рыцарский дом (300 руб. /чел.)
  • Башня святого Олафа временно закрыта на реконструкцию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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