Готовы на день сменить пышное барокко Петербурга на башни Средневековья? В уютной компании до 10 человек мы совершим путешествие во времени и отправимся в старинный Выборг. Вы увидите рыцарский замок и неожиданную Баранью тюрьму, попробуете знаменитый крендель и откроете тайны подземелий. А после пройдете по дорожкам скального пейзажного парка Монрепо.

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Описание

Что вас ожидает

Путь по Королевской дороге. В Выборг из Петербурга мы отправимся по одному из красивейших трактов Карельского перешейка. Побережье и песчаные дюны Финского залива, сосновые леса и серые скалы: недаром этот путь шведы называли Королевским. Причем, не только за красоту — но об этом при встрече!

Средневековье во всей красе. В Выборге прогуляемся по узким мощеным улочкам среди шедевров северной архитектуры. Посмотрим на старинный замок и Часовую башню, оценим воссозданный интерьер Рыцарского дома и выясним, какое здание местные называют Бараньей тюрьмой. Раскроем секреты подземных тоннелей, выборгской бороды и «выборгского грома». А затем перенесемся в 20 век и осмотрим уникальную городскую библиотеку, спроектированную Алваром Аалто.

Свободное время в городе. Вы сможете самостоятельно погулять, отправиться за тем самым кренделем или отобедать в таверне отменной ухой и глегом.

Пейзажи Монрепо. После обеда отправимся в скальный парк Монрепо с изящными беседками и мостиками, вписанными в карельский ландшафт. И поговорим о том, кто создал всю эту красоту в бывшей усадьбе Людвига Николаи.

Обратно в Петербург мы вернемся по скоростной трассе, чтобы сэкономить время в пути.

Программа экскурсии

08:00 — отправление с площади Искусств. Путевая экскурсия

09:00 — остановка у лютеранской кирхи в Зеленогорске

11:00 — обзорная пешеходная прогулка

13:00 — свободное время

15:00 — прогулка по парку Монрепо

17:00-19:00 — возвращение в Петербург

Организационные детали