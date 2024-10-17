Вас ждёт час катания на снегоходах в компании инструктора. Катание проходит на канадско-финском новом и мощном железном коне, но чтоб покорить его, вы пройдете подробный инструктаж и отправитесь в лесное путешествие. Маршрут пролегает через узкие дорожки, спуски и подъёмы, поле, где можно будет как следует разогнаться. Отличная идея для зимнего времяпрепровождения!

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Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

На Ваш гид в Санкт-Петербурге

Описание экскурсии

Погружение в зимние приключения на снегоходе

Откройте для себя красоту русской зимы, отправившись в захватывающее путешествие на снегоходе! Это уникальное зимнее приключение позволит вам насладиться снежными пейзажами, преодолевая естественные препятствия и маневрируя по узким лесным дорожкам.

Для всех желающих

Катаются на снегоходе могут как опытные райдеры, так и новички, которые только начинают знакомство с этим увлекательным видом активного отдыха. Перед началом приключения вам проведут обучение по управлению снегоходом, что поможет вам быстро освоить технику и уверенно чувствовать себя на трассе.

Поддержка опытного инструктора

На протяжении всего катания вас будет сопровождать опытный инструктор, который проведет вас по самым живописным местам, открывая новые горизонты зимней природы.

О снегоходе «Снежик Турист»

Катания проходят на туристическом двухместном канадском снегоходе «Снежик Турист». Этот снегоход обладает:

Мощностью 60 л. с. и объемом двигателя 600 см³;

Ограничением по весу пассажиров не более 180 кг;

Отличной маневренностью и управляемостью благодаря облегченной конструкции;

Быстрым стартом и мгновенной реакцией на нажатие курка газа.

Комфорт и удобство

Модель «Снежик Турист» оснащена высоким ветровым стеклом, системой подогрева ручек руля и ног водителя, а также удобным креслом для пассажира с подогреваемыми ручками. Все это делает вашу прогулку еще более приятной и комфортной.

Легкость управления

Легкое рулевое управление, компактный размер снегохода и высокий уровень комфорта создают идеальные условия для катания. Обратите внимание, что доплаты за пассажира нет, что делает это приключение еще более доступным.

Не упустите возможность насладиться зимней сказкой на снегоходе! Вперед к новым впечатлениям!