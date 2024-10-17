Путешествие по зимнему лесу на снегоходе

Вас ждёт час катания на снегоходах в компании инструктора.

Катание проходит на канадско-финском новом и мощном железном коне, но чтоб покорить его, вы пройдете подробный инструктаж и отправитесь в лесное путешествие.

Маршрут пролегает через узкие дорожки, спуски и подъёмы, поле, где можно будет как следует разогнаться. Отличная идея для зимнего времяпрепровождения!
Путешествие по зимнему лесу на снегоходе
Путешествие по зимнему лесу на снегоходе
Путешествие по зимнему лесу на снегоходе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Погружение в зимние приключения на снегоходе

Откройте для себя красоту русской зимы, отправившись в захватывающее путешествие на снегоходе! Это уникальное зимнее приключение позволит вам насладиться снежными пейзажами, преодолевая естественные препятствия и маневрируя по узким лесным дорожкам.

Для всех желающих

Катаются на снегоходе могут как опытные райдеры, так и новички, которые только начинают знакомство с этим увлекательным видом активного отдыха. Перед началом приключения вам проведут обучение по управлению снегоходом, что поможет вам быстро освоить технику и уверенно чувствовать себя на трассе.

Поддержка опытного инструктора

На протяжении всего катания вас будет сопровождать опытный инструктор, который проведет вас по самым живописным местам, открывая новые горизонты зимней природы.

О снегоходе «Снежик Турист»

Катания проходят на туристическом двухместном канадском снегоходе «Снежик Турист». Этот снегоход обладает:

  • Мощностью 60 л. с. и объемом двигателя 600 см³;
  • Ограничением по весу пассажиров не более 180 кг;
  • Отличной маневренностью и управляемостью благодаря облегченной конструкции;
  • Быстрым стартом и мгновенной реакцией на нажатие курка газа.

Комфорт и удобство

Модель «Снежик Турист» оснащена высоким ветровым стеклом, системой подогрева ручек руля и ног водителя, а также удобным креслом для пассажира с подогреваемыми ручками. Все это делает вашу прогулку еще более приятной и комфортной.

Легкость управления

Легкое рулевое управление, компактный размер снегохода и высокий уровень комфорта создают идеальные условия для катания. Обратите внимание, что доплаты за пассажира нет, что делает это приключение еще более доступным.

Не упустите возможность насладиться зимней сказкой на снегоходе! Вперед к новым впечатлениям!

ежедневно с 9:00 до 21:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Красивый заснеженный зимний лес
  • Нетронутую природу Ленинградской области
Что включено
  • Аренда снегохода - 1 час
  • Инструктаж - 15 минут
  • Сопровождение инструктора на маршруте
  • Шлем, очки
  • Топливо
Место начала и завершения?
Деревня Лупполово, Приозерское шоссе 39А
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 9:00 до 21:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Условия аренды:
  • Необходимо записаться
  • Прибыть за 15 минут до начала катания на инструктаж
  • При себе необходимо иметь оригинал паспорта и залог 10000 рублей наличными за каждую единицу техники
  • К управлению допускаются от 18 лет, дети допускаются пассажирами в присутствие родителей от 6 лет
  • Наличие снежного покрова не менее 15 см
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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