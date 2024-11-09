Мы встретимся в удобном для вас месте и отправимся любоваться прекрасным Санкт-Петербургом. Вы увидите самые значимые места, побываете на красивых видовых площадках, сделаете памятные фото. Невский, Казанский собор, Петропавловская крепость, Медный всадник, Исаакиевский собор, Зимний дворец и не только — пора увидеть их вживую и погрузиться в историю!

Описание экскурсии

Вы увидите панораму Петропавловской крепости — это первое сооружение, с него и начинался Петербург. Мы коснёмся страниц истории, вспомним основателя города — Петра I и Северную войну, которую вёл государь за освобождение этих земель. Вы попробуете догадаться, почему остров называется Заячьим.

Мы сделаем остановку на стрелке Васильевского острова и окажемся на потрясающей видовой площадке. Вспомним, что некогда это был порт, парадные ворота города! Вы узнаете, почему Ростральные колонны украшены носами кораблей, какой музей был самым первым в городе и где находится самый сохранившийся мамонт.

Проедем по Университетской набережной: мы расскажем, какая коллекция хранилась в Кунсткамере, что за дворец выстроил для себя Александр Меншиков, для каких целей предназначалось здание Двенадцати коллегий, почему сфинксов называют мистическими фигурами.

А ещё в программе самая большая «водная площадь» Петербурга, все четыре здания Эрмитажа. Вспомним, кто построил Зимний дворец, а кто основал Эрмитаж и приобрёл первую коллекцию картин и многое другое.

Полный список достопримечательностей

Невский проспект

Казанский cобор

Строгановский дворец

Площадь Искусств

Михайловский дворец

Цирк Чинизелли

Аничков мост

Стрелка Васильевского острова (остановка)

Ростральные колонны

Здание 12-ти Коллегий

Египетские сфинксы (остановка)

Кунсткамера

Биржевая площадь

Петропавловская крепость

Медный всадник

Исаакиевский собор (остановка)

Памятник Николаю I

Шпиль Адмиралтейства

Дворцовая площадь

Зимний дворец

Александровская колонна

Дворцовая набережная

Мраморный дворец

Спас на Крови (остановка)

Марсово поле

Михайловский/Инженерный замок (остановка)

Летний сад

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном авто с гидом-водителем.