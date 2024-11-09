Главное в Петербурге - за 2 часа

С комфортом провезём вас по открыточным достопримечательностям города и интересно расскажем о них
Мы встретимся в удобном для вас месте и отправимся любоваться прекрасным Санкт-Петербургом. Вы увидите самые значимые места, побываете на красивых видовых площадках, сделаете памятные фото.

Невский, Казанский собор, Петропавловская крепость, Медный всадник, Исаакиевский собор, Зимний дворец и не только — пора увидеть их вживую и погрузиться в историю!
Главное в Петербурге - за 2 часа
Главное в Петербурге - за 2 часа
Главное в Петербурге - за 2 часа
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание экскурсии

Вы увидите панораму Петропавловской крепости — это первое сооружение, с него и начинался Петербург. Мы коснёмся страниц истории, вспомним основателя города — Петра I и Северную войну, которую вёл государь за освобождение этих земель. Вы попробуете догадаться, почему остров называется Заячьим.

Мы сделаем остановку на стрелке Васильевского острова и окажемся на потрясающей видовой площадке. Вспомним, что некогда это был порт, парадные ворота города! Вы узнаете, почему Ростральные колонны украшены носами кораблей, какой музей был самым первым в городе и где находится самый сохранившийся мамонт.

Проедем по Университетской набережной: мы расскажем, какая коллекция хранилась в Кунсткамере, что за дворец выстроил для себя Александр Меншиков, для каких целей предназначалось здание Двенадцати коллегий, почему сфинксов называют мистическими фигурами.

А ещё в программе самая большая «водная площадь» Петербурга, все четыре здания Эрмитажа. Вспомним, кто построил Зимний дворец, а кто основал Эрмитаж и приобрёл первую коллекцию картин и многое другое.

Полный список достопримечательностей

  • Невский проспект
  • Казанский cобор
  • Строгановский дворец
  • Площадь Искусств
  • Михайловский дворец
  • Цирк Чинизелли
  • Аничков мост
  • Стрелка Васильевского острова (остановка)
  • Ростральные колонны
  • Здание 12-ти Коллегий
  • Египетские сфинксы (остановка)
  • Кунсткамера
  • Биржевая площадь
  • Петропавловская крепость
  • Медный всадник
  • Исаакиевский собор (остановка)
  • Памятник Николаю I
  • Шпиль Адмиралтейства
  • Дворцовая площадь
  • Зимний дворец
  • Александровская колонна
  • Дворцовая набережная
  • Мраморный дворец
  • Спас на Крови (остановка)
  • Марсово поле
  • Михайловский/Инженерный замок (остановка)
  • Летний сад

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном авто с гидом-водителем.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном вам месте в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Мой Петербург
На машине
485 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города
Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
12 500 за всё до 5 чел.
Квест «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
Пешая
1128 отзывов
4 часа
Квест
до 4 чел.
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 4 чел.
Петербург - отдельный мир
На машине
На микроавтобусе
скидка
5%
168 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Петербург - отдельный мир: путешествие по страницам истории
Исследуйте Санкт-Петербург в уникальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
Сегодня в 08:30
11 ноя в 08:30
1200011 400 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам