Вы увидите панораму Петропавловской крепости — это первое сооружение, с него и начинался Петербург. Мы коснёмся страниц истории, вспомним основателя города — Петра I и Северную войну, которую вёл государь за освобождение этих земель. Вы попробуете догадаться, почему остров называется Заячьим.
Мы сделаем остановку на стрелке Васильевского острова и окажемся на потрясающей видовой площадке. Вспомним, что некогда это был порт, парадные ворота города! Вы узнаете, почему Ростральные колонны украшены носами кораблей, какой музей был самым первым в городе и где находится самый сохранившийся мамонт.
Проедем по Университетской набережной: мы расскажем, какая коллекция хранилась в Кунсткамере, что за дворец выстроил для себя Александр Меншиков, для каких целей предназначалось здание Двенадцати коллегий, почему сфинксов называют мистическими фигурами.
А ещё в программе самая большая «водная площадь» Петербурга, все четыре здания Эрмитажа. Вспомним, кто построил Зимний дворец, а кто основал Эрмитаж и приобрёл первую коллекцию картин и многое другое.
Полный список достопримечательностей
Невский проспект
Казанский cобор
Строгановский дворец
Площадь Искусств
Михайловский дворец
Цирк Чинизелли
Аничков мост
Стрелка Васильевского острова (остановка)
Ростральные колонны
Здание 12-ти Коллегий
Египетские сфинксы (остановка)
Кунсткамера
Биржевая площадь
Петропавловская крепость
Медный всадник
Исаакиевский собор (остановка)
Памятник Николаю I
Шпиль Адмиралтейства
Дворцовая площадь
Зимний дворец
Александровская колонна
Дворцовая набережная
Мраморный дворец
Спас на Крови (остановка)
Марсово поле
Михайловский/Инженерный замок (остановка)
Летний сад
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном авто с гидом-водителем.
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4496 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует читать дальше
уже достаточно давно, средний стаж работы — 10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.