Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом — все самое главное за 2, 5 часа

5
2 отзыва
WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Санкт-Петербурга
Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом — все самое главное за 2, 5 часа
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Экскурсия

990 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом — все самое главное за 2, 5 часа
Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом — все самое главное за 2, 5 часа

Что вы увидите

  • Дворцовая площадь
  • Зимний Дворец
  • Главный штаб
  • Стрелка Васильевского острова
  • Заячий остров
  • Дворцовый мост
  • Царь-плотник
  • Медный всадник
  • Исаакиевский Собор
  • Мариинский дворец
  • Невский проспект
  • Казанский Собор
  • Спас на крови
  • Гостиный двор
  • Площадь искусств
  • Площадь Островского
  • Магазин купцов Елисеевых
  • Аничков мост
Обзорная увлекательная прогулка 👣 по самым красивым и значимым местам Санкт-Петербурга с историческими фактами и легендами.
Вы узнаете множество удивительных фактов об истории 📖 Петербурга, известных людях, а также известных на весь мир соборах и дворцах. Вы познакомитесь с легендами о Медном всаднике и Александровской колонне, отыщите одного из ангелов-хранителей города, а также услышите древнюю легенду о пеликане и узнаете, почему эта птица стала эмблемой педагогического университета.
Маршрут экскурсии 🧭 включает главные достопримечательности 🏛️ города: архитектурные памятники разных временных эпох и стилей, красивые 🤩 невские набережные, величественные дворцы, соборы и уникальные мосты. За одну прогулку 👣 вы увидите Зимний дворец, Невский проспект, Сенатскую площадь, Спас на Крови, Стрелку Васильевского острова, Медного всадника, Гостиный двор, Исаакиевский и Казанский соборы.
Вы будете очарованы видами Санкт-Петербурга, признанного одним из красивейших городов Европы!
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.
+Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
Начало
🚩 Дворцовая площадь
Место завершения
🏁 Аничков мост
Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом — все самое главное за 2, 5 часа
Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом — все самое главное за 2, 5 часа
Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом — все самое главное за 2, 5 часа
Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом — все самое главное за 2, 5 часа
Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом — все самое главное за 2, 5 часа

Экскурсия проводится Вы можете выбрать любое удобное время

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
WeGoTrip
WeGoTrip
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