Обзорная увлекательная прогулка 👣 по самым красивым и значимым местам Санкт-Петербурга с историческими фактами и легендами.

Вы узнаете множество удивительных фактов об истории 📖 Петербурга, известных людях, а также известных на весь мир соборах и дворцах. Вы познакомитесь с легендами о Медном всаднике и Александровской колонне, отыщите одного из ангелов-хранителей города, а также услышите древнюю легенду о пеликане и узнаете, почему эта птица стала эмблемой педагогического университета.

Маршрут экскурсии 🧭 включает главные достопримечательности 🏛️ города: архитектурные памятники разных временных эпох и стилей, красивые 🤩 невские набережные, величественные дворцы, соборы и уникальные мосты. За одну прогулку 👣 вы увидите Зимний дворец, Невский проспект, Сенатскую площадь, Спас на Крови, Стрелку Васильевского острова, Медного всадника, Гостиный двор, Исаакиевский и Казанский соборы.

Вы будете очарованы видами Санкт-Петербурга, признанного одним из красивейших городов Европы!

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.