Путешествие в Великий Новгород

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: 22:00 – м. Московская, 22:30 – м. Площадь Восстания.
Путешествие в Великий Новгород
Путешествие в Великий Новгород
Путешествие в Великий Новгород
Путешествие в Великий Новгород

Что вас ожидает 🤩

  • Великий Новгород
  • Юрьев-Георгиевский монастырь
  • Музей "Витославлицы"
  • Новгородский Кремль
  • Ярославово Дворище
  • Варлаамо-Хутынский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 72 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем увидеть все достопримечательности Великого Новгорода за 1 день! Насыщенная и увлекательная программа с интерактивными выставками, традиционными сладостями и театрализованными представлениями приведет в восторг взрослых и детей!

Мы отправимся из Санкт-Петербурга в Великий Новгород по варяжскому пути Рюрика и посетим шедевр новгородской архитектуры 19 века — Варлаамо-Хутынский монастырь с удивительной умиротворяющей атмосферой.

Затем нас ждет один из Юрьев-Георгиевский монастырь на берегу реки Волхов, напротив которого расположено легендарное Рюриково городище. Монастырь был основан князем Ярославом Мудрым в начале 11 века и считается одним из древнейших монастырей на территории России. Особого внимания заслуживает Георгиевский собор 12 века — один из немногих памятников архитектуры домонгольской Руси, дошедших до наших дней.

Также мы сможем познакомиться с русским деревенским бытом, посетив музей деревянного зодчества «Витославлицы».

В перерыве между экскурсиями желающие смогут пообедать в одном из кафе города за дополнительную плату.

После обеда нас ждет Ярославово Дворище, где когда-то располагался знаменитый новгородский Торг, а до нашего времени сохранились Белокаменная аркада петровского Гостиного двора, княжеский храм и купеческие церквушки. После дегустации средневековых вкусностей нашу группу встретит посадник Сбыслав, который проведет театрализованную экскурсию по Кремлю. Мы увидим Софийский собор, его звонницу с коллекцией колоколов, Грановитую (Владычную) палату в готическом стиле, памятник Тысячелетие России, церковь Андрея Стратилата, Тайничные водяные ворота, церковь Входа Господня в Иерусалим и другие интересные достопримечательности.

После прогулки с посадником у нас будет свободное время, которое можно потратить на посещение музея Присутственных мест с берестяными грамотами и археологическими артефактами. Желающие смогут заглянуть на интерактивную выставку Соколиный двор или осмотреть изнутри Софийский собор, где находится множество мощей святых.

Программа

  • Обзорная экскурсия по Великому Новгороду;
  • Экскурсия по Ярославову дворищу;
  • Театрализованная экскурсия по Новгородскому Кремлю с посадником Сбыславом или посадницей Агафьей Мелисентовной;
  • Сопровождение профессионального гида на протяжении всего тура;
  • Дегустация пряников и традиционных новгородских напитков;
  • Остановка у музея деревянного зодчества под открытым небом Витославлицы;
  • Посещение Варлаамо – Хутынского монастыря;
  • Посещение Юрьево-Георгиевского монастыря и Георгиевского собора;
  • Посещение Перынского скита;
  • Посещение хозяйственного двора;

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Оплачивается по желанию на месте: Комплексные обеды в туре: 300-400 р. Входной билет в музей в здании Присутственных мест: 200 р. /взр.
  • 120 р. /студ.
  • До 16 лет – бесплатно. Билеты в Грановитую палату: 170 р. /чел. Входные билеты в государственный музей "Витославлицы" от 120 руб. Входные билеты и прокат лошадей от 100 руб
Когда и сколько длится
Когда: Среда, Суббота в 07:00
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда, Суббота в 07:00

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