Приглашаем увидеть все достопримечательности Великого Новгорода за 1 день! Насыщенная и увлекательная программа с интерактивными выставками, традиционными сладостями и театрализованными представлениями приведет в восторг взрослых и детей!

Мы отправимся из Санкт-Петербурга в Великий Новгород по варяжскому пути Рюрика и посетим шедевр новгородской архитектуры 19 века — Варлаамо-Хутынский монастырь с удивительной умиротворяющей атмосферой.

Затем нас ждет один из Юрьев-Георгиевский монастырь на берегу реки Волхов, напротив которого расположено легендарное Рюриково городище. Монастырь был основан князем Ярославом Мудрым в начале 11 века и считается одним из древнейших монастырей на территории России. Особого внимания заслуживает Георгиевский собор 12 века — один из немногих памятников архитектуры домонгольской Руси, дошедших до наших дней.

Также мы сможем познакомиться с русским деревенским бытом, посетив музей деревянного зодчества «Витославлицы».

В перерыве между экскурсиями желающие смогут пообедать в одном из кафе города за дополнительную плату.

После обеда нас ждет Ярославово Дворище, где когда-то располагался знаменитый новгородский Торг, а до нашего времени сохранились Белокаменная аркада петровского Гостиного двора, княжеский храм и купеческие церквушки. После дегустации средневековых вкусностей нашу группу встретит посадник Сбыслав, который проведет театрализованную экскурсию по Кремлю. Мы увидим Софийский собор, его звонницу с коллекцией колоколов, Грановитую (Владычную) палату в готическом стиле, памятник Тысячелетие России, церковь Андрея Стратилата, Тайничные водяные ворота, церковь Входа Господня в Иерусалим и другие интересные достопримечательности.

После прогулки с посадником у нас будет свободное время, которое можно потратить на посещение музея Присутственных мест с берестяными грамотами и археологическими артефактами. Желающие смогут заглянуть на интерактивную выставку Соколиный двор или осмотреть изнутри Софийский собор, где находится множество мощей святых.