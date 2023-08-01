Раннее христианство и искусство Византийской империи

Познакомиться на групповой экскурсии с историей мировой религии через творчество древних мастеров

5
1 отзыв
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Отправляемся сквозь века в эпоху Античности, которая породила не только величайшие памятники архитектуры и искусства, но и одну из мировых религий.

Вы «прогуляетесь» по улочкам старинных городов, вспомните исторических личностей, окунётесь в истоки зарождения христианства и узнаете, почему новая религия вызывала неприятие и гонения. И всё это — в стенах современного музея.
Раннее христианство и искусство Византийской империи
Раннее христианство и искусство Византийской империи
Раннее христианство и искусство Византийской империи
Раннее христианство и искусство Византийской империи
Раннее христианство и искусство Византийской империи
Раннее христианство и искусство Византийской империи
Раннее христианство и искусство Византийской империи
Раннее христианство и искусство Византийской империи
Ближайшие даты:
30
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Экскурсия в Музее христианской культуры

Мы попробуем найти скрытые в экспонатах тайные символы первых христиан. Внимательно рассмотрим коллекцию, связанную с первыми веками христианства, — предметы декоративно-прикладного и ювелирного искусства, нумизматики.

Специфика экспозиции

Большая часть коллекции построена вокруг императора Константина — противоречивой личности, создавшей величайший город Константинополь и новую империю, Византию. Его характеризовали милосердие и жестокость, языческий прагматизм и духовность. Константин принадлежал к «поколению перелома», в котором слились воедино последнее дыхание умирающего язычества и энергия новой — христианской — эпохи.

Что ещё?

После экскурсии можно с помощью интерактивного стола посмотреть, как и по каким территориям распространялось христианство, какие выдающиеся личности жили в те времена и какие памятники архитектуры сохранились. Помимо этого, в музее есть дополнительные видеоматериалы, доступные по QR-кодам.

Организационные детали

  • Данная программа рассчитана только на взрослых посетителей
  • По запросу мы можем провести её для индивидуальной группы
  • После экскурсии можно будет погулять по музею
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего музея

в среду и воскресенье в 12:00 и 15:30, в четверг в 15:30 и 19:15, в пятницу и субботу в 12:00, 15:30 и 19:15

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Музее христианской культуры
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 12:00 и 15:30, в четверг в 15:30 и 19:15, в пятницу и субботу в 12:00, 15:30 и 19:15
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
1 авг 2023
Очень интересная экскурсия, в музее играет пришлушенная музыка которая поддерживает атмосферу таинства, красиво подсвечены экспонаты, также есть интерактивные доски с путеводителем и лекционным материалом.
Экскурсовод Алексей очень интересно рассказывал ранее христианство, ответил на все наши вопросы, в общем подача материала на высоте!)

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