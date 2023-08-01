Познакомиться на групповой экскурсии с историей мировой религии через творчество древних мастеров
Вы «прогуляетесь» по улочкам старинных городов, вспомните исторических личностей, окунётесь в истоки зарождения христианства и узнаете, почему новая религия вызывала неприятие и гонения. И всё это — в стенах современного музея.
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Описание
Что вас ожидает
Экскурсия в Музее христианской культуры
Мы попробуем найти скрытые в экспонатах тайные символы первых христиан. Внимательно рассмотрим коллекцию, связанную с первыми веками христианства, — предметы декоративно-прикладного и ювелирного искусства, нумизматики.
Специфика экспозиции
Большая часть коллекции построена вокруг императора Константина — противоречивой личности, создавшей величайший город Константинополь и новую империю, Византию. Его характеризовали милосердие и жестокость, языческий прагматизм и духовность. Константин принадлежал к «поколению перелома», в котором слились воедино последнее дыхание умирающего язычества и энергия новой — христианской — эпохи.
Что ещё?
После экскурсии можно с помощью интерактивного стола посмотреть, как и по каким территориям распространялось христианство, какие выдающиеся личности жили в те времена и какие памятники архитектуры сохранились. Помимо этого, в музее есть дополнительные видеоматериалы, доступные по QR-кодам.
Организационные детали
- Данная программа рассчитана только на взрослых посетителей
- По запросу мы можем провести её для индивидуальной группы
- После экскурсии можно будет погулять по музею
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего музея
в среду и воскресенье в 12:00 и 15:30, в четверг в 15:30 и 19:15, в пятницу и субботу в 12:00, 15:30 и 19:15
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Музее христианской культуры
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду и воскресенье в 12:00 и 15:30, в четверг в 15:30 и 19:15, в пятницу и субботу в 12:00, 15:30 и 19:15Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Экскурсовод Алексей очень интересно рассказывал ранее христианство, ответил на все наши вопросы, в общем подача материала на высоте!)