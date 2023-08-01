Отправляемся сквозь века в эпоху Античности, которая породила не только величайшие памятники архитектуры и искусства, но и одну из мировых религий. Вы «прогуляетесь» по улочкам старинных городов, вспомните исторических личностей, окунётесь в истоки зарождения христианства и узнаете, почему новая религия вызывала неприятие и гонения. И всё это — в стенах современного музея.

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Описание

Что вас ожидает

Экскурсия в Музее христианской культуры

Мы попробуем найти скрытые в экспонатах тайные символы первых христиан. Внимательно рассмотрим коллекцию, связанную с первыми веками христианства, — предметы декоративно-прикладного и ювелирного искусства, нумизматики.

Специфика экспозиции

Большая часть коллекции построена вокруг императора Константина — противоречивой личности, создавшей величайший город Константинополь и новую империю, Византию. Его характеризовали милосердие и жестокость, языческий прагматизм и духовность. Константин принадлежал к «поколению перелома», в котором слились воедино последнее дыхание умирающего язычества и энергия новой — христианской — эпохи.

Что ещё?

После экскурсии можно с помощью интерактивного стола посмотреть, как и по каким территориям распространялось христианство, какие выдающиеся личности жили в те времена и какие памятники архитектуры сохранились. Помимо этого, в музее есть дополнительные видеоматериалы, доступные по QR-кодам.

Организационные детали