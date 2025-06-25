Раннее христианство и искусство Византийской империи
Погрузитесь в мир Античности и Византии, исследуя зарождение христианства и его влияние на искусство. Уникальная коллекция и исторические факты ждут вас
Путешествие в мир Античности начинается в музее христианской культуры Санкт-Петербурга. Участники экскурсии узнают о первых христианах, их символах и причинах гонений. Экспозиция посвящена императору Константину, который сыграл ключевую роль в становлении Византии. Посетители смогут увидеть уникальные предметы декоративно-прикладного искусства и нумизматики.
Завершить экскурсию можно просмотром интерактивных материалов, рассказывающих о распространении христианства и выдающихся личностях того времени
Мы попробуем найти скрытые в экспонатах тайные символы первых христиан. Внимательно рассмотрим коллекцию, связанную с первыми веками христианства, — предметы декоративно-прикладного и ювелирного искусства, нумизматики.
Специфика экспозиции
Большая часть коллекции построена вокруг императора Константина — противоречивой личности, создавшей величайший город Константинополь и новую империю, Византию. Его характеризовали милосердие и жестокость, языческий прагматизм и духовность. Константин принадлежал к «поколению перелома», в котором слились воедино последнее дыхание умирающего язычества и энергия новой — христианской — эпохи.
Что ещё?
После экскурсии можно с помощью интерактивного стола посмотреть, как и по каким территориям распространялось христианство, какие выдающиеся личности жили в те времена и какие памятники архитектуры сохранились. Помимо этого, в музее есть дополнительные видеоматериалы, доступные по QR-кодам.
Организационные детали
Данная программа рассчитана только на взрослых посетителей
По запросу мы можем провести её для индивидуальной группы
После экскурсии можно будет погулять по музею
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего музея
в среду в 12:00, в четверг и воскресенье в 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
900 ₽
Льготный билет
600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Музее христианской культуры
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 12:00, в четверг и воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей христианской культуры — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 23 часа 40 минут
Провёл экскурсии для 159 туристов
Искусство смотреть! Музей христианской культуры предлагает посетителям 11 залов с уникальными экспонатами из частных коллекций, объединенных одной тематикой — христианством. Они погружают посетителей в историю христианской религии, начиная с императора читать дальшеуменьшить
Константина и заканчивая Николаем II.
В коллекцию входят русские иконы Нового времени, полотна западноевропейских и русских художников, ювелирные изделия, паломнические реликвии. А ещё — предметы декоративно-прикладного и ювелирного искусства, произведения книжной миниатюры, рукописной и печатной графики. Акцент сделан на иконах, которые принадлежат «северным письмам». Многие произведения обладают не только исторической и художественной ценностями, но и являются святынями.
Музей оснащён современными технологиями. В каждом зале есть мультимедийные столы и этикетки, которые содержат дополнительные видеоматериалы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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2
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1
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Anna
Абсолютно незаслуженно недооцененный музей. А это самородок в самом центре города! Шикарная экспозиция с оригиналами, прекрасные эрудированные гиды, которые полностью увлечены свей темой. Уверена, что интересно станет каждому. По великой удаче экскурсия получилась индивидуальная, более в группу никто не записался (а в дождливое утро буднего дня это вполне возможно:). Планирую посетить все тематические экскурсии в этом музее. И, однозначно, рекомендую!
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С
Светлана
Были рады впервые попасть в этот музей! Отличная экспозиция. Отдельно хочется отметить очень грамотное освещение. Обязательно вернёмся, поздно приехали и не успели после экскурсии осмотреть все.
Были с мужем и дочкой читать дальшеуменьшить
двенадцати лет. В описании экскурсии было сказано, что только для взрослых, но ничего пугающего или травмирующего для ребёнка не обнаружили. Экскурсовод очень увлеченный и знающий. Тема экскурсии послужила блестящей иллюстрацией школьного курса по истории. Большое спасибо!
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А
Александра
Очень интересная экскурсия, в музее играет пришлушенная музыка которая поддерживает атмосферу таинства, красиво подсвечены экспонаты, также есть интерактивные доски с путеводителем и лекционным материалом. Экскурсовод Алексей очень интересно рассказывал ранее христианство, ответил на все наши вопросы, в общем подача материала на высоте!)
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Валентина
Великолепно!!! Просто на одном дыхании! Обязательно вернусь на другие экскурсии! Всем рекомендую кому близка тема христианства
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