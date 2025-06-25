Путешествие в мир Античности начинается в музее христианской культуры Санкт-Петербурга. Участники экскурсии узнают о первых христианах, их символах и причинах гонений. Экспозиция посвящена императору Константину, который сыграл ключевую роль в становлении Византии. Посетители смогут увидеть уникальные предметы декоративно-прикладного искусства и нумизматики. Завершить экскурсию можно просмотром интерактивных материалов, рассказывающих о распространении христианства и выдающихся личностях того времени

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Описание экскурсии

Экскурсия в Музее христианской культуры

Мы попробуем найти скрытые в экспонатах тайные символы первых христиан. Внимательно рассмотрим коллекцию, связанную с первыми веками христианства, — предметы декоративно-прикладного и ювелирного искусства, нумизматики.

Специфика экспозиции

Большая часть коллекции построена вокруг императора Константина — противоречивой личности, создавшей величайший город Константинополь и новую империю, Византию. Его характеризовали милосердие и жестокость, языческий прагматизм и духовность. Константин принадлежал к «поколению перелома», в котором слились воедино последнее дыхание умирающего язычества и энергия новой — христианской — эпохи.

Что ещё?

После экскурсии можно с помощью интерактивного стола посмотреть, как и по каким территориям распространялось христианство, какие выдающиеся личности жили в те времена и какие памятники архитектуры сохранились. Помимо этого, в музее есть дополнительные видеоматериалы, доступные по QR-кодам.

Организационные детали