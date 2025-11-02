Мои заказы

Горячая эмаль в искусстве и дизайне: мастер-класс от братьев-эмальеров в Пушкине

Сделать брошь или кольцо, познакомиться с историей горячей эмали и узнать, при чём тут Фаберже
История техники горячей эмали насчитывает более 3000 лет, а в Россию она пришла из Византии в 12 веке. Мы приглашаем вас прикоснуться к этому старинному искусству в нашем волшебном пространстве. Расскажем и покажем, как развивается мастерство сегодня и где применяется. Поделимся профессиональными секретами и поможем создать уникальное изделие на память.
4.7
14 отзывов
Горячая эмаль в искусстве и дизайне: мастер-класс от братьев-эмальеров в Пушкине© Илья
Горячая эмаль в искусстве и дизайне: мастер-класс от братьев-эмальеров в Пушкине© Илья
Горячая эмаль в искусстве и дизайне: мастер-класс от братьев-эмальеров в Пушкине© Илья
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание мастер-класса

Вы окажетесь в эмальерной мастерской — единственной в своём роде. Разберётесь в процессе создания изделий и узнаете, как развивалась техника горячей эмали в России на протяжении веков.

Посетите выставочный зал, в котором представлены предметы искусства в этой технике.

Сделаете подсвечник, блюдце, подвеску, брошь, кольцо, серьги или кулон. Мы предложим разные заготовки, вырезанные из меди, — и вы покроете из эмалью на свой вкус. А потом мы отнесём изделия на обжиг и охлаждение. И в этот же день вы заберёте шедевр домой.

Отдохнёте в арт-кафе, если будет желание. В нём подают авторские блюда, свежую выпечку, ароматные чаи и кофе.

Организационные детали

  • Экскурсия и мастер-класс будут интересны взрослым и детям от 6 лет
  • Еда и напитки в арт-кафе оплачиваются отдельно и по желанию
  • Мероприятие можно провести для большего количества человек — до 16. Детали и цены уточняйте в переписке
  • Экскурсию проведёт один из мастеров нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный3500 ₽
Пенсионеры2500 ₽
Школьники2500 ₽
Студенты2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Арт-кафе Холм
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 65 туристов
Мы — новый формат ремесленных мастерских для детей и взрослых. Благодаря индивидуальному подходу процесс обучения превращается в личное творчество. У нас можно познакомиться с очень редкой и невероятно интересной техникой
читать дальше

горячей эмали. История эмальерного искусства уходит корнями в глубокую древность, а горячий способ изготовления жидкого стекла стал крайне редким явлением. Мастер-классы подойдут как новичкам, так и профессионалам. Наша мастерская — это обитель искусств, наполненная вдохновением и творчеством. Это дом, в котором всегда рады гостям.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
1
3
2
1
1
Я
Яна
2 ноя 2025
Прекрасный опыт в освоении новых навыков. Очень понравился сам Илья и его дружная семья. Видно, что люди увлечены совместным бизнесом и профессионалы своего дела. Очень уютное кафе, в котором и
читать дальше

проходил мастер-класс. Превосходная домашняя выпечка и кофе.
Каждая из нас сделала украшение по собственному эскизу. Илья терпеливо объяснял и помогал на каждом этапе.
Так как он теперь проводится не у Софийского собора, а в Тярлево, измените точку на карте.

С
Светлана
27 окт 2025
Благодарим Илью за наш чудесный познавательный мастер класс по горячей эмали. Мы создавали свои "шедевры" в спокойной неформальной обстановке под чутким руководством мастера, знакомясь и узнавая секреты этого мастерства. Увидели замечательные профессиональные работы. Желаем удачи мастерам и новых успехов!
Благодарим Илью за наш чудесный познавательный мастер класс по горячей эмали. Мы создавали свои "шедевры" вБлагодарим Илью за наш чудесный познавательный мастер класс по горячей эмали. Мы создавали свои "шедевры" вБлагодарим Илью за наш чудесный познавательный мастер класс по горячей эмали. Мы создавали свои "шедевры" вБлагодарим Илью за наш чудесный познавательный мастер класс по горячей эмали. Мы создавали свои "шедевры" вБлагодарим Илью за наш чудесный познавательный мастер класс по горячей эмали. Мы создавали свои "шедевры" вБлагодарим Илью за наш чудесный познавательный мастер класс по горячей эмали. Мы создавали свои "шедевры" вБлагодарим Илью за наш чудесный познавательный мастер класс по горячей эмали. Мы создавали свои "шедевры" в
Татьяна
Татьяна
14 авг 2025
Посетили МК с подругой в июле. Сначала произошла небольшая путаница со временем, но организатор быстро решил вопрос. Илья рассказал о горячей эмали, дальше приступили к изготовлению изделий. Сам процесс занимал
читать дальше

немного времени, было многовато пауз, когда мы ждали дальнейших инструкций или действий со стороны организатора - параллельно с нами начался еще один МК, назначенный на более позднее время, пришли ученики, еще какие-то люди по другим делам. Но, возможно, просто день был таким и вместо двух часов МК шел почти три с половиной, примерно треть времени прошла в ожидании. Повторюсь, все необходимые материалы и информация были предоставлены, весь процесс организован хорошо, все интересно, доступно. Обязательно вернемся в следующем году, уже с детьми. Спасибо!

Г
Гульнара
27 июл 2025
Объясняет, помогает, на вопросы отвечает! Была с детьми восьми и девяти лет. Нам понравилось!
Мария
Мария
14 июл 2025
Очень понравился мастер-класс. Были вдвоем с сыном. Процесс, обстановка и результат, все было замечательно.
Илья любит то что делает и передает это тем с кем работает. Мы тоже полюбили горячую эмаль и надеемся еще вернуться.
Мое изделие чуть вышло по стоимости за пределы стандартного мастер-класса, но того стоило:). У сына тоже поучился очень оригинальный кулон.
Илья, благодарим!
Очень понравился мастер-класс. Были вдвоем с сыном. Процесс, обстановка и результат, все было замечательно.
Е
Елена
10 июл 2025
Мастер-класс был задуман как подарок подруге на день рождения. Ожидания оправдались. Илья рассказал об истории появления горячей эмали, показал работы, выполненные в этой технике, ответил на вопросы. На мастер-классе мы изготовили сережки, кулон, брошь для именинницы. Было очень интересно, время в мастерской пролетело незаметно. Если вы хотите порадовать близкого человека, узнать сами что-то новое, то рекомендую посетить мастер-класс!
Мастер-класс был задуман как подарок подруге на день рождения. Ожидания оправдались. Илья рассказал об истории появленияМастер-класс был задуман как подарок подруге на день рождения. Ожидания оправдались. Илья рассказал об истории появления
О
Ольга
23 июн 2025
Категорически не рекомендую
На этапе оформления заявки и уточнения деталей организатор скрыл невозможность проведения заявленного МК, дал ложную информацию о местоположении мастерской и не предупредил об отсутствии связи в городе в
читать дальше

день проведения МК.
Только по прибытии на место (со значительными трудностями), мы узнали о том, что оборудование неисправно уже две недели,а значит МК не состоится.
Нам была предложена замена с увеличением стоимости на 1000₽, сокращением времени и созданием "тарелочки" вместо кольца или броши. Встретил нас не Илья, а Серафим.
В итоге ничего из описанного в предложении мы не получили: ни украшений, ни экспозиции работ в данной технике, ни интересного экскурса.
Мастер большую часть времени занимался своими делами и семьёй, изредка отвлекаясь на нас. Помимо этого одновременно проходил МК по иной технике у другого преподавателя в той же комнате,о чем так же никто не предупредил заранее.
Непрофессионально, не интересно, плохо организовано и не соответствует описанию услуги совершенно

Илья
Илья
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Мы сожалеем, что от нашей экскурсии осталось негативное впечатление.
Обычно Илья проводит экскурсию, но в этот день себя плохо чувствовал.
В качестве компенсации мы готовы будем провести выездной мастер-класс по украшениям за половину стоимости.
А
Александра
3 мая 2025
Посетили мастер-класс 1 мая, остались очень довольны как процессом, так и результатом. Чудесно провели время, сделали симпатичные украшения из меди своими руками
Посетили мастер-класс 1 мая, остались очень довольны как процессом, так и результатом. Чудесно провели время, сделалиПосетили мастер-класс 1 мая, остались очень довольны как процессом, так и результатом. Чудесно провели время, сделалиПосетили мастер-класс 1 мая, остались очень довольны как процессом, так и результатом. Чудесно провели время, сделали
Коваленко
Коваленко
30 мар 2025
Потрясающе! приятный мастер, отличная матерская, инструменты и инструкции очень понятные и простые в использовании:)

изделия получились отличными и дорогими сердцу.

спасибо профессионалам!
Е
Евгения
22 мар 2025
Мастер класс очень интересный! На выбор можно сделать серьги, кольцо или подвеску! И на выходе получаются действительно красивые украшения:)
хочется еще предложить сделать примеры украшений, которые выполнены разными техниками для наглядности) а так все понравилось, спасибо большое!:)
Мастер класс очень интересный! На выбор можно сделать серьги, кольцо или подвеску! И на выходе получаются действительно красивые украшения:)
р
роман
4 мар 2025
Я посетил замечательный мастер-класс, и остался в полном восторге! Всё было организовано на высшем уровне, преподаватель очень профессионален и дружелюбен. Мне понравилось всё. Обязательно приду ещё!
Я посетил замечательный мастер-класс, и остался в полном восторге! Всё было организовано на высшем уровне, преподаватель
А
Андрей
12 фев 2025
Интереснейший опыт в компании увлеченных, профессиональных людей! Хочу выразить огромную благодарность Илье, Серафиму и Олегу за совместные труды и творческую поддержку!
М
Мария
1 фев 2025
Очень нестандартный и интересный мастер-класс. Илья очень понятно всё объяснял, что-то показывал. Мы были вдвоём и делали совсем разные изделия, но никто из нас не сидел без дела в ожидании
читать дальше

помощи. Прекрасное просторное помещение для мастер-классов, в том же здании есть кафе с вкусным кофе и пирожными (мы были ограничены по времени, поэтому попробовали только это, а вообще в кафе можно и нормально поесть). В общем, 10 из 10 баллов, всем очень рекомендую.
P.S. В день нашего мастер-класса у Ильи был День Рождения, но он признался уже в процессе, не стал переносить мастер-класс и провел его сам, за что Илье от нас большое спасибо.

Очень нестандартный и интересный мастер-класс. Илья очень понятно всё объяснял, что-то показывал. Мы были вдвоём иОчень нестандартный и интересный мастер-класс. Илья очень понятно всё объяснял, что-то показывал. Мы были вдвоём иОчень нестандартный и интересный мастер-класс. Илья очень понятно всё объяснял, что-то показывал. Мы были вдвоём иОчень нестандартный и интересный мастер-класс. Илья очень понятно всё объяснял, что-то показывал. Мы были вдвоём и
Игорь
Игорь
20 янв 2025
Очень рад, что появилась такая интересная экскурсия! Само путешествие в Царское село уже чего стоит, а тут такая интересная мастерская, люди, атмосфера.
Жизнь живу, а только сегодня узнал об этой интересной технике.
Спасибо большое авторам-мастерам! Обязательно вернусь большой компанией
Очень рад, что появилась такая интересная экскурсия! Само путешествие в Царское село уже чего стоит, аОчень рад, что появилась такая интересная экскурсия! Само путешествие в Царское село уже чего стоит, аОчень рад, что появилась такая интересная экскурсия! Само путешествие в Царское село уже чего стоит, аОчень рад, что появилась такая интересная экскурсия! Само путешествие в Царское село уже чего стоит, аОчень рад, что появилась такая интересная экскурсия! Само путешествие в Царское село уже чего стоит, аОчень рад, что появилась такая интересная экскурсия! Само путешествие в Царское село уже чего стоит, а

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Ювелирная сказка в Музее Фаберже (билеты включены)
1.5 часа
-
5%
34 отзыва
Билеты
Ювелирная сказка в Музее Фаберже (билеты включены)
Оценить богатую коллекцию и раскрыть тайны «министра ювелирного искусства»
Начало: На набережной Фонтанки
Расписание: ежедневно в 16:15
Завтра в 16:15
11 ноя в 16:15
3314 ₽3488 ₽ за билет
Китч или искусство? Феномен Карла Фаберже
Пешая
2.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Китч или искусство? Феномен Карла Фаберже
Изучить художественный почерк величайшего ювелира России и секреты его успеха
Начало: Возле Музея Фаберже
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Сверкающий мир Фаберже
2 часа
-
10%
37 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия в мир Фаберже: ювелирное искусство и история Романовых
Погрузитесь в сверкающий мир Фаберже, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя тайны великих мастеров
Начало: Наб. Фонтанки,21
Сегодня в 19:30
Завтра в 10:00
5400 ₽6000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге