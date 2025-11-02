История техники горячей эмали насчитывает более 3000 лет, а в Россию она пришла из Византии в 12 веке. Мы приглашаем вас прикоснуться к этому старинному искусству в нашем волшебном пространстве. Расскажем и покажем, как развивается мастерство сегодня и где применяется. Поделимся профессиональными секретами и поможем создать уникальное изделие на память.

Описание мастер-класса

Вы окажетесь в эмальерной мастерской — единственной в своём роде. Разберётесь в процессе создания изделий и узнаете, как развивалась техника горячей эмали в России на протяжении веков.

Посетите выставочный зал, в котором представлены предметы искусства в этой технике.

Сделаете подсвечник, блюдце, подвеску, брошь, кольцо, серьги или кулон. Мы предложим разные заготовки, вырезанные из меди, — и вы покроете из эмалью на свой вкус. А потом мы отнесём изделия на обжиг и охлаждение. И в этот же день вы заберёте шедевр домой.

Отдохнёте в арт-кафе, если будет желание. В нём подают авторские блюда, свежую выпечку, ароматные чаи и кофе.

Организационные детали