История техники горячей эмали насчитывает более 3000 лет, а в Россию она пришла из Византии в 12 веке. Мы приглашаем вас прикоснуться к этому старинному искусству в нашем волшебном пространстве. Расскажем и покажем, как развивается мастерство сегодня и где применяется. Поделимся профессиональными секретами и поможем создать уникальное изделие на память.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание мастер-класса
Вы окажетесь в эмальерной мастерской — единственной в своём роде. Разберётесь в процессе создания изделий и узнаете, как развивалась техника горячей эмали в России на протяжении веков.
Посетите выставочный зал, в котором представлены предметы искусства в этой технике.
Сделаете подсвечник, блюдце, подвеску, брошь, кольцо, серьги или кулон. Мы предложим разные заготовки, вырезанные из меди, — и вы покроете из эмалью на свой вкус. А потом мы отнесём изделия на обжиг и охлаждение. И в этот же день вы заберёте шедевр домой.
Отдохнёте в арт-кафе, если будет желание. В нём подают авторские блюда, свежую выпечку, ароматные чаи и кофе.
Организационные детали
- Экскурсия и мастер-класс будут интересны взрослым и детям от 6 лет
- Еда и напитки в арт-кафе оплачиваются отдельно и по желанию
- Мероприятие можно провести для большего количества человек — до 16. Детали и цены уточняйте в переписке
- Экскурсию проведёт один из мастеров нашей команды
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3500 ₽
|Пенсионеры
|2500 ₽
|Школьники
|2500 ₽
|Студенты
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Арт-кафе Холм
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 65 туристов
Мы — новый формат ремесленных мастерских для детей и взрослых. Благодаря индивидуальному подходу процесс обучения превращается в личное творчество. У нас можно познакомиться с очень редкой и невероятно интересной техникой
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Яна
2 ноя 2025
Прекрасный опыт в освоении новых навыков. Очень понравился сам Илья и его дружная семья. Видно, что люди увлечены совместным бизнесом и профессионалы своего дела. Очень уютное кафе, в котором и
С
Светлана
27 окт 2025
Благодарим Илью за наш чудесный познавательный мастер класс по горячей эмали. Мы создавали свои "шедевры" в спокойной неформальной обстановке под чутким руководством мастера, знакомясь и узнавая секреты этого мастерства. Увидели замечательные профессиональные работы. Желаем удачи мастерам и новых успехов!
Татьяна
14 авг 2025
Посетили МК с подругой в июле. Сначала произошла небольшая путаница со временем, но организатор быстро решил вопрос. Илья рассказал о горячей эмали, дальше приступили к изготовлению изделий. Сам процесс занимал
Г
Гульнара
27 июл 2025
Объясняет, помогает, на вопросы отвечает! Была с детьми восьми и девяти лет. Нам понравилось!
Мария
14 июл 2025
Очень понравился мастер-класс. Были вдвоем с сыном. Процесс, обстановка и результат, все было замечательно.
Илья любит то что делает и передает это тем с кем работает. Мы тоже полюбили горячую эмаль и надеемся еще вернуться.
Мое изделие чуть вышло по стоимости за пределы стандартного мастер-класса, но того стоило:). У сына тоже поучился очень оригинальный кулон.
Илья, благодарим!
Илья любит то что делает и передает это тем с кем работает. Мы тоже полюбили горячую эмаль и надеемся еще вернуться.
Мое изделие чуть вышло по стоимости за пределы стандартного мастер-класса, но того стоило:). У сына тоже поучился очень оригинальный кулон.
Илья, благодарим!
Е
Елена
10 июл 2025
Мастер-класс был задуман как подарок подруге на день рождения. Ожидания оправдались. Илья рассказал об истории появления горячей эмали, показал работы, выполненные в этой технике, ответил на вопросы. На мастер-классе мы изготовили сережки, кулон, брошь для именинницы. Было очень интересно, время в мастерской пролетело незаметно. Если вы хотите порадовать близкого человека, узнать сами что-то новое, то рекомендую посетить мастер-класс!
О
Ольга
23 июн 2025
Категорически не рекомендую
На этапе оформления заявки и уточнения деталей организатор скрыл невозможность проведения заявленного МК, дал ложную информацию о местоположении мастерской и не предупредил об отсутствии связи в городе в
На этапе оформления заявки и уточнения деталей организатор скрыл невозможность проведения заявленного МК, дал ложную информацию о местоположении мастерской и не предупредил об отсутствии связи в городе в
Илья
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Мы сожалеем, что от нашей экскурсии осталось негативное впечатление.
Обычно Илья проводит экскурсию, но в этот день себя плохо чувствовал.
В качестве компенсации мы готовы будем провести выездной мастер-класс по украшениям за половину стоимости.
Мы сожалеем, что от нашей экскурсии осталось негативное впечатление.
Обычно Илья проводит экскурсию, но в этот день себя плохо чувствовал.
В качестве компенсации мы готовы будем провести выездной мастер-класс по украшениям за половину стоимости.
А
Александра
3 мая 2025
Посетили мастер-класс 1 мая, остались очень довольны как процессом, так и результатом. Чудесно провели время, сделали симпатичные украшения из меди своими руками
Коваленко
30 мар 2025
Потрясающе! приятный мастер, отличная матерская, инструменты и инструкции очень понятные и простые в использовании:)
изделия получились отличными и дорогими сердцу.
спасибо профессионалам!
изделия получились отличными и дорогими сердцу.
спасибо профессионалам!
Е
Евгения
22 мар 2025
Мастер класс очень интересный! На выбор можно сделать серьги, кольцо или подвеску! И на выходе получаются действительно красивые украшения:)
хочется еще предложить сделать примеры украшений, которые выполнены разными техниками для наглядности) а так все понравилось, спасибо большое!:)
хочется еще предложить сделать примеры украшений, которые выполнены разными техниками для наглядности) а так все понравилось, спасибо большое!:)
р
роман
4 мар 2025
Я посетил замечательный мастер-класс, и остался в полном восторге! Всё было организовано на высшем уровне, преподаватель очень профессионален и дружелюбен. Мне понравилось всё. Обязательно приду ещё!
А
Андрей
12 фев 2025
Интереснейший опыт в компании увлеченных, профессиональных людей! Хочу выразить огромную благодарность Илье, Серафиму и Олегу за совместные труды и творческую поддержку!
М
Мария
1 фев 2025
Очень нестандартный и интересный мастер-класс. Илья очень понятно всё объяснял, что-то показывал. Мы были вдвоём и делали совсем разные изделия, но никто из нас не сидел без дела в ожидании
Игорь
20 янв 2025
Очень рад, что появилась такая интересная экскурсия! Само путешествие в Царское село уже чего стоит, а тут такая интересная мастерская, люди, атмосфера.
Жизнь живу, а только сегодня узнал об этой интересной технике.
Спасибо большое авторам-мастерам! Обязательно вернусь большой компанией
Жизнь живу, а только сегодня узнал об этой интересной технике.
Спасибо большое авторам-мастерам! Обязательно вернусь большой компанией
