Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Что вас ожидает

Отдых по-царски

Марсово поле, Летний сад, Дворцовая набережная — это любимые места для забав петровского времени. Здесь вы узнаете, как эпатировала общественность Анна Иоанновна, где проходили балы самодержавной модницы Елизаветы Петровны. Приоткроете завесу дворцовых тайн Екатерины Великой и её внуков. А еще выясните, как выглядел старейший публичный музей России — Кунсткамера — и какие из экспонатов больше всего любил Петр 1.

Театралы и гурманы

На улице Шпалерной и Театральной площади поговорим о первых представлениях и о том, как зазывали публику в музеи и спектакли. Прогуляемся по «Ресторанному кварталу» 19-20 веков — вы отыщете любимые адреса Пушкина, Мусоргского, Чайковского, Распутина, и разберетесь, на какие категории делились эти заведения.

Самые красивые петербурженки

Пройдем по Манежной площади и представим, как в России проходил дебютный конкурс красоты, пользовавшийся невероятным интересом у горожан, но разочаровавший некоторых участниц. А вот конкурс красоты среди мужчин вызвал скандал — я объясню, как так получилось.

Кроме того, вы узнаете,

Откуда у Феликса Юсупова такая страсть к похождениям в женском платье;

Где в городе жили слоны — подарок персидского шаха петербуржцам;

Чем прославился цирк на Фонтанке;

На какие ухищрения шли торговцы с Манежной площади;

И услышите много других любопытных фактов и сюжетов.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле с остановками и прогулками (их число и длительность зависит от ваших пожеланий и погоды); трансфер входит в стоимость.