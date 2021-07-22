Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Развлечения и нравы имперского Петербурга

Услышать самое любопытное о том, как отдыхали петербуржцы в прошлом

5
3 отзыва
От петровских ассамблей до великосветских балов и «каруселей» — вы пройдете-проедете по улицам Петербурга и представите его в ином свете.

Легко и с интересом я расскажу о народных гуляниях, цирках, об эволюции театра и ресторанного дела.

Вы услышите о знаменитых именах и малоизвестных событиях из их жизни — и через эти яркие истории раскроете характер Северной столицы.
Развлечения и нравы имперского Петербурга
Развлечения и нравы имперского Петербурга
Развлечения и нравы имперского Петербурга
Развлечения и нравы имперского Петербурга
Развлечения и нравы имперского Петербурга
Развлечения и нравы имперского Петербурга
Развлечения и нравы имперского Петербурга
Развлечения и нравы имперского Петербурга
Развлечения и нравы имперского Петербурга
Развлечения и нравы имперского Петербурга

Что вас ожидает

Отдых по-царски

Марсово поле, Летний сад, Дворцовая набережная — это любимые места для забав петровского времени. Здесь вы узнаете, как эпатировала общественность Анна Иоанновна, где проходили балы самодержавной модницы Елизаветы Петровны. Приоткроете завесу дворцовых тайн Екатерины Великой и её внуков. А еще выясните, как выглядел старейший публичный музей России — Кунсткамера — и какие из экспонатов больше всего любил Петр 1.

Театралы и гурманы

На улице Шпалерной и Театральной площади поговорим о первых представлениях и о том, как зазывали публику в музеи и спектакли. Прогуляемся по «Ресторанному кварталу» 19-20 веков — вы отыщете любимые адреса Пушкина, Мусоргского, Чайковского, Распутина, и разберетесь, на какие категории делились эти заведения.

Самые красивые петербурженки

Пройдем по Манежной площади и представим, как в России проходил дебютный конкурс красоты, пользовавшийся невероятным интересом у горожан, но разочаровавший некоторых участниц. А вот конкурс красоты среди мужчин вызвал скандал — я объясню, как так получилось.

Кроме того, вы узнаете,

  • Откуда у Феликса Юсупова такая страсть к похождениям в женском платье;
  • Где в городе жили слоны — подарок персидского шаха петербуржцам;
  • Чем прославился цирк на Фонтанке;
  • На какие ухищрения шли торговцы с Манежной площади;
    И услышите много других любопытных фактов и сюжетов.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле с остановками и прогулками (их число и длительность зависит от ваших пожеланий и погоды); трансфер входит в стоимость.

Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена Александровна
Елена Александровна
Коренная петербуженка. В 1992 году закончила филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Делаю любимую работу 28 лет на немецком, русском и английском языках. Имею лицензии всех основных музеев города: Эрмитажа, Русского музея, Исаакивского собора, Спаса-на-Крови, Петропавловской крепости, Пушкина, Павловска, Петродворца, Музея Фаберже, — что дает мне возможность представить город гостям во всем культурном и историческом разнообразии. При этом подаю материал не только высокопрофессионально, но и живо, интересно, с любовью. Побывала в 56 странах мира. Мои интересы разнообразны: театры, книги, путешествия, спорт, любовь к животным, музыка.
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3 настоящих отзыва от туристов

К
22 июля 2021
Гид отличный! Учла все пожелания, экскурсия на машине-это лучший способ получить за 1 день впечатление от Питера! Очень комфортно и информативно! Спасибо Елене
Ирина
15 июня 2021
Спасибо Елене Александровне за экскурсию на комфортном автомобиле по необычному и не банальному маршруту.
Чувствуется любовь к своему городу, профессионализм и глубокие знания по любому историческому событию.
А
16 мая 2021
Великолепный гид. Прекрасная экскурсия. Рекомендую. Много нового и интересного.

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