61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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  4. По Петербургу с петербуржцем

Увидеть главные места и узнать о них без скучных лекций на обзорной прогулке в вашем ритме

Анастасия
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Анастасия – представитель гидов
Великий, исторический, многогранный — на этой прогулке Петербург станет для вас больше, чем набором красивых слов и стандартных фраз из путеводителей.

По моим живым и понятным рассказам вы изучите ключевые достопримечательности от Невского до Исаакия, найдете скрытые памятники, откроете секреты за парадными фасадами и пополните список любимых мест.

Я сделаю прогулку интересной и удобной именно вам.

А главное — помогу увидеть Петербург, каким его знаем мы, петербуржцы, и найти ключ к сердцу города!
От 5200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 29 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 30 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии61 отзыв
4.92
По Петербургу с петербуржцем
По Петербургу с петербуржцем

Что вас ожидает

Почувствовать себя петербуржцем
Моя задача — помочь вам не просто узнать главное о Петербурге, но показать его таким, какой он есть. А это возможно только на пешей экскурсии: вы заглянете в маленькие дворики и понаблюдаете за местной жизнью, поищете любимые горожанами скрытые памятники и взглянете на парадные достопримечательности с другого ракурса. Я дам вам все инструкции по покорению Северной столицы — как попасть в Эрмитаж и другие музеи, организовать выездные экскурсии, найти правильные пышки и самые вкусные места, которые выбирают петербуржцы.

Нескучные рассказы и маршрут по вашим интересам
На прогулке не будет никаких «посмотрите налево»! Чтобы вы узнали и поняли неповторимый Петербург, мы вместе спланируем экскурсию — я с радостью подстрою маршрут под ваши пожелания. Например, можно охватить все ключевые места центра или пройти по следам личностей, творивших в Петербурге. Кроме того, я буду рада заинтересовать культурой города маленьких туристов. В любом случае, в рассказах не будет дат и многочисленных имен, которые никто не запоминает, — только увлекательные исторические сюжеты и заметки о жителях прошлого. Если вы впервые в Петербурге или хотите узнать больше о главных локациях, то вас ждут:

  • Дворцовая площадь — архитектурное чудо и сердце Российской империи. На ней же расположен Эрмитаж: я расскажу о коллекциях и легендарных котиках музея;
  • Исаакиевский собор, который входит в четверку крупнейших в мире и скрывает не одну тайну;
  • Медный всадник — вы узнаете, как памятник стал главным хранителем Петербурга, а любуясь панорамой Невы, представите задумки Петра I;
  • Храм Спаса на Крови — не только красивый собор, но страшное напоминание о терроре;
  • Казанский собор, украшающий Невский проспект — я расскажу, как построенный крепостным храм стал главным военным собором Империи;
  • Дом Зингера — у нарядного здания обсудим, как архитектор обманул императора;
  • Летний сад, где вы поймете, почему его называют «огородом» Пушкина, и узнаете, что осталось от сада после реставрации. Неподалеку вы встретите Чижика-Пыжика и услышите, где же он пил водку.
  • Прогуляемся также мимо Фонтанки и Мойки и по площади Искусств, гениальному творению зодчего Росси.

В результате вы изучите официальные и не очень памятники Петербурга, получите максимум полезной информации по городу и познакомитесь с его прошлым, в том числе с историей местного образа жизни.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы не будем посещать музеи, поэтому дополнительных расходов нет
  • Если вы живете в центре, то я встречу вас в лобби отеля. Если нет, то увидимся у Гостиного двора на Невском проспекте.
  • Также экскурсию можно провести на английском языке (+ 1500 руб. к стоимости) или любом другом языке (+ 2200 руб.)
По Петербургу с петербуржцем
По Петербургу с петербуржцем
По Петербургу с петербуржцем
По Петербургу с петербуржцем
По Петербургу с петербуржцем
По Петербургу с петербуржцем
По Петербургу с петербуржцем
По Петербургу с петербуржцем
По Петербургу с петербуржцем
По Петербургу с петербуржцем
По Петербургу с петербуржцем

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с 2010 года, а по Таллину — с 2014 года. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему легкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга, и мы создали понятные и взрослым, и детям, веселые и полезные экскурсии по Петербургу на русском языке. А в 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не просто рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!
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61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

2 марта 2020
От всей нашей компании хочу выразить Евгению огромную благодарность за проведение прекрасной экскурсии. Мы гуляли по Санкт-Петербургу 22 февраля целых 3 часа, узнали массу интересных вещей и ни минуты нам не было скучно! Я с сыном уже не раз приезжала в город на Неве, а наши друзья были впервые и все мы были очарованны увиденным и услышанным. Однозначно рекомендую экскурсию в целом и гида Евгения в частности!
6 января 2020
Отличная экскурсия ! Спасибо за познавательную интересную экскурсию! Детям очень понравилось!
6 января 2020
Прекрасная прогулка с Надеждой! Интересно, дети с удовольствием слушали, задавали вопросы, много чего запомнили. Рекомендую!
31 декабря 2019
Евгений - молодец, эрудированный, внимательный, знающий, с чувством юмора. Наша группа включала 3 поколения семьи. Его рассказ был интересен не только взрослым но и детям. Два мальчика 5ти и 7ми лет прошли 3х часовую пешеходную экскурсию на одном дыхании, невзирая на непрерывный дождь и холод этого зимнего дня. Дети первый раз в СПБ а мы бывали в прошлом неоднократно. Гид прекрасно справился с этой нелёгкой задачей и несмотря на объективную сложность ситуации вышел молодцом. За что ему спасибо, честь и хвала!
30 декабря 2019
Экскурсия хорошо подходит для первого знакомства с атмосферой Петербурга. Порадовал современный подход к концепции "экскурсии".
26 ноября 2019
Большое спасибо за впечатляющий тур в Санкт-Петербурге! Наш гид Валерия была фантастической! За 3 отработанных часа Лера познакомила нас с Санкт-Петербургом, его архитектурой, культурой и многим другим. Наша студенческая группа хочет поблагодарить вас за самый крутой тур, который мы только могли себе представить!
С наилучшими пожеланиями, Анна.
13 ноября 2019
Экскурсия «Петербург с Петербуржцем». Гид Егор. Все было замечательно. Интересный материал и подача. Учёл все наши пожелания 👍
3 ноября 2019
Спасибо за интересную и увлекательную прогулку по Питеру.
28 октября 2019
Всем добрый день
Наша экскурсия прошла просто замечательно. Наш Гид Надя сумела украсить осмотр памятников архитектуры историческим событиями связанными с этими местами. И в результате получилась увлекательная экскурсия.
Большое спасибо всем.
Виталий. г. Рига
24 октября 2019
Вся наша маленькая туристическая группа, состоящая из 8 человек, выражает огромную благодарность замечательному экскурсоводу Надежде за невероятно увлекательную экскурсию по Петербургу ! Надежда очень позитивный и интеллигентный человек, который действительно знает свой город "изнутри": отлично владеет информацией и, что немаловажно, умеет правильно донести ее до слушателей. Увлекательно ведет экскурсию и, главное, с отличным чувством юмора. Спасибо.
Ещё 51 отзыв

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