61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Почувствовать себя петербуржцем
Моя задача — помочь вам не просто узнать главное о Петербурге, но показать его таким, какой он есть. А это возможно только на пешей экскурсии: вы заглянете в маленькие дворики и понаблюдаете за местной жизнью, поищете любимые горожанами скрытые памятники и взглянете на парадные достопримечательности с другого ракурса. Я дам вам все инструкции по покорению Северной столицы — как попасть в Эрмитаж и другие музеи, организовать выездные экскурсии, найти правильные пышки и самые вкусные места, которые выбирают петербуржцы.
Нескучные рассказы и маршрут по вашим интересам
На прогулке не будет никаких «посмотрите налево»! Чтобы вы узнали и поняли неповторимый Петербург, мы вместе спланируем экскурсию — я с радостью подстрою маршрут под ваши пожелания. Например, можно охватить все ключевые места центра или пройти по следам личностей, творивших в Петербурге. Кроме того, я буду рада заинтересовать культурой города маленьких туристов. В любом случае, в рассказах не будет дат и многочисленных имен, которые никто не запоминает, — только увлекательные исторические сюжеты и заметки о жителях прошлого. Если вы впервые в Петербурге или хотите узнать больше о главных локациях, то вас ждут:
В результате вы изучите официальные и не очень памятники Петербурга, получите максимум полезной информации по городу и познакомитесь с его прошлым, в том числе с историей местного образа жизни.