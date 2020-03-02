61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Почувствовать себя петербуржцем

Моя задача — помочь вам не просто узнать главное о Петербурге, но показать его таким, какой он есть. А это возможно только на пешей экскурсии: вы заглянете в маленькие дворики и понаблюдаете за местной жизнью, поищете любимые горожанами скрытые памятники и взглянете на парадные достопримечательности с другого ракурса. Я дам вам все инструкции по покорению Северной столицы — как попасть в Эрмитаж и другие музеи, организовать выездные экскурсии, найти правильные пышки и самые вкусные места, которые выбирают петербуржцы.

Нескучные рассказы и маршрут по вашим интересам

На прогулке не будет никаких «посмотрите налево»! Чтобы вы узнали и поняли неповторимый Петербург, мы вместе спланируем экскурсию — я с радостью подстрою маршрут под ваши пожелания. Например, можно охватить все ключевые места центра или пройти по следам личностей, творивших в Петербурге. Кроме того, я буду рада заинтересовать культурой города маленьких туристов. В любом случае, в рассказах не будет дат и многочисленных имен, которые никто не запоминает, — только увлекательные исторические сюжеты и заметки о жителях прошлого. Если вы впервые в Петербурге или хотите узнать больше о главных локациях, то вас ждут:

Дворцовая площадь — архитектурное чудо и сердце Российской империи. На ней же расположен Эрмитаж: я расскажу о коллекциях и легендарных котиках музея;

— архитектурное чудо и сердце Российской империи. На ней же расположен Эрмитаж: я расскажу о коллекциях и легендарных котиках музея; Исаакиевский собор , который входит в четверку крупнейших в мире и скрывает не одну тайну;

, который входит в четверку крупнейших в мире и скрывает не одну тайну; Медный всадник — вы узнаете, как памятник стал главным хранителем Петербурга, а любуясь панорамой Невы, представите задумки Петра I;

— вы узнаете, как памятник стал главным хранителем Петербурга, а любуясь панорамой Невы, представите задумки Петра I; Храм Спаса на Крови — не только красивый собор, но страшное напоминание о терроре;

— не только красивый собор, но страшное напоминание о терроре; Казанский собор , украшающий Невский проспект — я расскажу, как построенный крепостным храм стал главным военным собором Империи;

, украшающий Невский проспект — я расскажу, как построенный крепостным храм стал главным военным собором Империи; Дом Зингера — у нарядного здания обсудим, как архитектор обманул императора;

— у нарядного здания обсудим, как архитектор обманул императора; Летний сад , где вы поймете, почему его называют «огородом» Пушкина, и узнаете, что осталось от сада после реставрации. Неподалеку вы встретите Чижика-Пыжика и услышите, где же он пил водку.

, где вы поймете, почему его называют «огородом» Пушкина, и узнаете, что осталось от сада после реставрации. Неподалеку вы встретите и услышите, где же он пил водку. Прогуляемся также мимо Фонтанки и Мойки и по площади Искусств, гениальному творению зодчего Росси.

В результате вы изучите официальные и не очень памятники Петербурга, получите максимум полезной информации по городу и познакомитесь с его прошлым, в том числе с историей местного образа жизни.