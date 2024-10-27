В начале 20-го века Харбин стал «осколком царской России», центром эмиграции. Вместе с Рерихом, Лемешевым, Вертинским и другими там жили и мои родственники. Бабушка, талантливая пианистка, училась с Лундстремом, аккомпанировала Шаляпину. Её рассказы я впитывала с детства, а затем тщательно изучала историю Харбина и его тесную связь с Петербургом.

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Описание экскурсии

Основа моей экскурсии — это автобиографии 7 членов моей семьи из архивов «Бюро русской эмиграции», а также подробное изучение истории Харбина и строительства КВЖД (Китайско-Восточной железной дороги), которой город и обязан своим рождением.

Харбин называют «русской Атлантидой» — исчезнувшей цивилизацией в уголке Китая. Он удивительно тесно связан с Петербургом. Его строители и архитекторы родом из города на Неве. Можно провести множество параллелей между этими двумя городами, что мы с вами и сделаем на экскурсии.

Мы пройдём по таким местам:

особняк Витте . Вы узнаете, откуда взялась идея и финансы на строительство КВЖД.

. Вы узнаете, откуда взялась идея и финансы на строительство КВЖД. памятник миноносцу «Стерегущий» . Расскажу о судьбе матросов, которые изображены на памятнике.

. Расскажу о судьбе матросов, которые изображены на памятнике. университет путей сообщения . Именно его выпускники возглавляли строительство КВЖД.

. Именно его выпускники возглавляли строительство КВЖД. филиал Морского университета . Здесь поведу речь также о выпускниках, а ещё о морском и речном флоте КВЖД.

. Здесь поведу речь также о выпускниках, а ещё о морском и речном флоте КВЖД. особняк Кшесинской . Узнаете, как балерина навредила русской армии во время Русско-японской войны.

. Узнаете, как балерина навредила русской армии во время Русско-японской войны. памятный знак в честь Троице-Петровского собора . Поговорим об архитектурном сходстве и общей трагической судьбе этого храма и собора в Харбине.

. Поговорим об архитектурном сходстве и общей трагической судьбе этого храма и собора в Харбине. китайские стражи Ши-цза на Петровской набережной . Это дар Петербургу от генерала Гродекова из Маньчжурии.

. Это дар Петербургу от генерала Гродекова из Маньчжурии. дворец великого князя Николая Николаевича-младшего . Архитектор, проектировавший дворец, — один из ведущих архитекторов Харбина.

. Архитектор, проектировавший дворец, — один из ведущих архитекторов Харбина. Соловецкий камень узникам ГУЛАГа. Вспомним про репрессии харбинцев, когда были арестованы все жители города. Мой прадед не стал исключением. Он был на том самом банкете по поводу окончания Второй мировой войны, участников которого либо расстреляли, либо отправили в ГУЛАГ.

Также на экскурсии вы узнаете:

почему Китайско-Восточная железная дорога начинается в столице Российской империи,

как она связана с Великим Сибирским путём,

какую роль магистраль сыграла в Русско-японской и Первой мировой войнах,

почему странные «львы-лягушки» венчают подъём от Невы к домику Петра на Петровской набережной,

как связаны семья Бенуа и Маньчжурия.

Кому подойдёт

Эта экскурсия для тех, кто интересуется неизведанными страницами истории нашей страны, эмиграции, армии и флота. Чтобы глубже погрузиться в тему, перед экскурсией советую посмотреть художественно-публицистический фильм «Чужие города» режиссёра Андрея Кима.

Организационные детали

Маршрут экскурсии небольшой по протяженности. Мы пройдём вокруг Троицкой площади и закончим рядом с метро Горьковская.