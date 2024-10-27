Родом из Петербурга: история «русской Атлантиды» - китайского города Харбин в мини-группе
Услышать о Харбине из первых уст - от внучки русских эмигрантов, живших там в прошлом веке
В начале 20-го века Харбин стал «осколком царской России», центром эмиграции. Вместе с Рерихом, Лемешевым, Вертинским и другими там жили и мои родственники. Бабушка, талантливая пианистка, училась с Лундстремом, аккомпанировала Шаляпину.
Её рассказы я впитывала с детства, а затем тщательно изучала историю Харбина и его тесную связь с Петербургом.
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1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 16:00
Описание экскурсии
Основа моей экскурсии — это автобиографии 7 членов моей семьи из архивов «Бюро русской эмиграции», а также подробное изучение истории Харбина и строительства КВЖД (Китайско-Восточной железной дороги), которой город и обязан своим рождением.
Харбин называют «русской Атлантидой» — исчезнувшей цивилизацией в уголке Китая. Он удивительно тесно связан с Петербургом. Его строители и архитекторы родом из города на Неве. Можно провести множество параллелей между этими двумя городами, что мы с вами и сделаем на экскурсии.
Мы пройдём по таким местам:
особняк Витте. Вы узнаете, откуда взялась идея и финансы на строительство КВЖД.
памятник миноносцу «Стерегущий». Расскажу о судьбе матросов, которые изображены на памятнике.
университет путей сообщения. Именно его выпускники возглавляли строительство КВЖД.
филиал Морского университета. Здесь поведу речь также о выпускниках, а ещё о морском и речном флоте КВЖД.
особняк Кшесинской. Узнаете, как балерина навредила русской армии во время Русско-японской войны.
памятный знак в честь Троице-Петровского собора. Поговорим об архитектурном сходстве и общей трагической судьбе этого храма и собора в Харбине.
китайские стражи Ши-цза на Петровской набережной. Это дар Петербургу от генерала Гродекова из Маньчжурии.
дворец великого князя Николая Николаевича-младшего. Архитектор, проектировавший дворец, — один из ведущих архитекторов Харбина.
Соловецкий камень узникам ГУЛАГа. Вспомним про репрессии харбинцев, когда были арестованы все жители города. Мой прадед не стал исключением. Он был на том самом банкете по поводу окончания Второй мировой войны, участников которого либо расстреляли, либо отправили в ГУЛАГ.
Также на экскурсии вы узнаете:
почему Китайско-Восточная железная дорога начинается в столице Российской империи,
как она связана с Великим Сибирским путём,
какую роль магистраль сыграла в Русско-японской и Первой мировой войнах,
почему странные «львы-лягушки» венчают подъём от Невы к домику Петра на Петровской набережной,
как связаны семья Бенуа и Маньчжурия.
Кому подойдёт
Эта экскурсия для тех, кто интересуется неизведанными страницами истории нашей страны, эмиграции, армии и флота. Чтобы глубже погрузиться в тему, перед экскурсией советую посмотреть художественно-публицистический фильм «Чужие города» режиссёра Андрея Кима.
Организационные детали
Маршрут экскурсии небольшой по протяженности. Мы пройдём вокруг Троицкой площади и закончим рядом с метро Горьковская.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Горьковская
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 16:00, в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 27 туристов
Меня зовут Ольга. Я аккредитованный гид-экскурсовод по Санкт-Петербургу. Хочу делиться с вами, друзья, гордостью и восторгом от его познания. Вы в первый раз в северной столице? Уже многое видели? Парадный, читать дальше
нешаблонный, современный — какой он, ваш Петербург? Я помогу раскрыть разные грани города, подобрав оптимальный маршрут и те локации, которые вам интересны. Будут ли это знаковые и открыточные виды, необычные места или изнанка города — вас ждут яркие сюжеты из истории и полезные рекомендации для самостоятельного отдыха.
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Марина
27 окт 2024
Экскурсия достойна самой высокой оценки! И сама тема, очень мало освещенная в литературе, и её подача - рассказ Ольги хорошо структурирован, включает множество интереснейших фактов, отсылки к судьбам конкретных людей. Все это не только расширяет наше знание родной истории, но и служит её сохранению, развитию российской государственности.