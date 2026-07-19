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Романтика Петербурга

Индивидуальная фотопрогулка по Санкт-Петербургу: проникнитесь романтикой города
Посмотрите на город глазами влюбленных и счастливых исторических персонажей. Услышите истории любви царей, купцов, литераторов, революционеров.

Узнаете почему у двух царей была одна фаворитка, как произошел раскол в семье Елисеевых, почему Смольный можно смело назвать фабрикой царских избранниц. А ещё у Вас останутся романтические фото от профессионального фотографа.
4
1 отзыв
Романтика Петербурга
Романтика Петербурга
Романтика Петербурга

Описание фото-прогулки

Что вас ждет Посмотрите на город глазами влюбленных и счастливых исторических персонажей. Услышите истории любви царей, купцов, литераторов, революционеров. Почему у двух царей была одна фаворитка? Как произошел раскол в семье Елисеевых? Почему Смольный можно смело назвать фабрикой царских избранниц? Как из театра девушка попала в бани? Как дочь губернатора пошла на эшафот за возлюбленным? И многое другое! Важно знать В стоимость экскурсии включено: экскурсия Туристы оплачивают самостоятельно:
кофе, • цветы, • перекусы и др.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Островского
  • Памятник Екатерины II
  • Набережная Фонтанки
  • Дворец Шереметевых
  • Дворец Шувалова
  • Дворец Марии Нарышкиной
  • Аничков дворец
  • Малая Садовая
  • Марсово поле
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Кофе
  • Цветы
  • Перекусы и др.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Островского,1
Завершение: Марсово поле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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1
В
Нас очень заинтересовало название экскурсии, но когда мы пришли с детьми, экскурсовод сказала, что эта тема не подходит для детей, а если опустить все истории 18+ то от рассказа ничего
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и не останется. Очень жаль, что эта информация не была указана заранее,и по сути мы слушали совершенно другую экскурсию. Совсем не то, что мы ожидали. Стоило назвать программу «Пикантный Петербург 18+», чтобы не вводить в заблуждение экскурсантов. Детям было скучно, да и взрослым не хватило романтики при рассматривании дворцов и мостов.

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