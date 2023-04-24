Романтика Петербурга (экскурсия+фотосессия)

Романтика Петербурга

Описание
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Ответы на вопросы
Посмотрите на город глазами влюбленных и счастливых исторических персонажей. Услышите истории любви царей, купцов, литераторов, революционеров.

Узнаете почему у двух царей была одна фаворитка, как произошел раскол в семье Елисеевых, почему Смольный можно смело назвать фабрикой царских избранниц. А ещё у Вас останутся романтические фото от профессионального фотографа.
Романтика Петербурга (экскурсия+фотосессия)
Романтика Петербурга (экскурсия+фотосессия)
Романтика Петербурга (экскурсия+фотосессия)
Романтика Петербурга (экскурсия+фотосессия)
Романтика Петербурга (экскурсия+фотосессия)
Романтика Петербурга (экскурсия+фотосессия)
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Площадь Островского
  • Памятник Екатерины II
  • Набережная Фонтанки
  • Дворец Шереметевых
  • Дворец Шувалова
  • Дворец Марии Нарышкиной
  • Аничков дворец
  • Малая Садовая
  • Марсово поле
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Посмотрите на город глазами влюбленных и счастливых исторических
персонажей. Услышите истории любви царей, купцов, литераторов, революционеров.
Почему у двух царей была одна фаворитка?
Как произошел раскол в семье Елисеевых?
Почему Смольный можно смело назвать фабрикой царских избранниц?
Как из театра девушка попала в бани?
Как дочь губернатора пошла на эшафот за возлюбленным?
И многое другое!
А ещё у Вас останутся романтические фото от профессионального фотографа.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • фотосессия.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • кофе,
  • цветы,
  • перекусы и др.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Фотосессия
Что не входит
  • Кофе
  • Цветы
  • Перекусы и др
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Островского,1
Завершение: Марсово поле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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