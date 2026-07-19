читать дальше уменьшить и не останется. Очень жаль, что эта информация не была указана заранее,и по сути мы слушали совершенно другую экскурсию. Совсем не то, что мы ожидали. Стоило назвать программу «Пикантный Петербург 18+», чтобы не вводить в заблуждение экскурсантов. Детям было скучно, да и взрослым не хватило романтики при рассматривании дворцов и мостов.

Нас очень заинтересовало название экскурсии, но когда мы пришли с детьми, экскурсовод сказала, что эта тема не подходит для детей, а если опустить все истории 18+ то от рассказа ничего