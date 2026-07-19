Посмотрите на город глазами влюбленных и счастливых исторических персонажей. Услышите истории любви царей, купцов, литераторов, революционеров.
Узнаете почему у двух царей была одна фаворитка, как произошел раскол в семье Елисеевых, почему Смольный можно смело назвать фабрикой царских избранниц. А ещё у Вас останутся романтические фото от профессионального фотографа.
Узнаете почему у двух царей была одна фаворитка, как произошел раскол в семье Елисеевых, почему Смольный можно смело назвать фабрикой царских избранниц. А ещё у Вас останутся романтические фото от профессионального фотографа.
Описание фото-прогулки
Что вас ждет Посмотрите на город глазами влюбленных и счастливых исторических персонажей. Услышите истории любви царей, купцов, литераторов, революционеров. Почему у двух царей была одна фаворитка? Как произошел раскол в семье Елисеевых? Почему Смольный можно смело назвать фабрикой царских избранниц? Как из театра девушка попала в бани? Как дочь губернатора пошла на эшафот за возлюбленным? И многое другое! Важно знать В стоимость экскурсии включено: экскурсия Туристы оплачивают самостоятельно:
кофе, • цветы, • перекусы и др.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Островского
- Памятник Екатерины II
- Набережная Фонтанки
- Дворец Шереметевых
- Дворец Шувалова
- Дворец Марии Нарышкиной
- Аничков дворец
- Малая Садовая
- Марсово поле
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Кофе
- Цветы
- Перекусы и др.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Островского,1
Завершение: Марсово поле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Нас очень заинтересовало название экскурсии, но когда мы пришли с детьми, экскурсовод сказала, что эта тема не подходит для детей, а если опустить все истории 18+ то от рассказа ничего
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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