Романтика Петербурга
Посмотрите на город глазами влюбленных и счастливых исторических персонажей. Услышите истории любви царей, купцов, литераторов, революционеров.
Узнаете почему у двух царей была одна фаворитка, как произошел раскол в семье Елисеевых, почему Смольный можно смело назвать фабрикой царских избранниц. А ещё у Вас останутся романтические фото от профессионального фотографа.
Узнаете почему у двух царей была одна фаворитка, как произошел раскол в семье Елисеевых, почему Смольный можно смело назвать фабрикой царских избранниц. А ещё у Вас останутся романтические фото от профессионального фотографа.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Площадь Островского
- Памятник Екатерины II
- Набережная Фонтанки
- Дворец Шереметевых
- Дворец Шувалова
- Дворец Марии Нарышкиной
- Аничков дворец
- Малая Садовая
- Марсово поле
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Посмотрите на город глазами влюбленных и счастливых исторических
персонажей. Услышите истории любви царей, купцов, литераторов, революционеров.
Почему у двух царей была одна фаворитка?
Как произошел раскол в семье Елисеевых?
Почему Смольный можно смело назвать фабрикой царских избранниц?
Как из театра девушка попала в бани?
Как дочь губернатора пошла на эшафот за возлюбленным?
И многое другое!
А ещё у Вас останутся романтические фото от профессионального фотографа.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида,
- фотосессия.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- кофе,
- цветы,
- перекусы и др.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Фотосессия
- Что не входит
- Кофе
- Цветы
- Перекусы и др
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Пл. Островского,1Завершение: Марсово поле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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