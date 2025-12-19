Новогодняя экскурсия по Санкт-Петербургу подойдет и гостям, и жителям города. Мы увидим всю красоту исторического центра, но рассказ гида будет отличаться от стандартного.
Мы увидим город в Рождественских огнях и украшениях, каким он бывает только в Новый Год и Рождество.
Описание экскурсииВо время экскурсии мы разберемся:• как правильно есть сочиво;
- чем отличаются сосульки от шампанского;
- какие календари врут, а какие – не очень;
- сколько в Санкт-Петербурге елок новогодних, сколько рождественских и как понять, где какая. Мы узнаем:• Почему Новый Год запретили, но потом опять разрешили • Сколько ёлка «в.
- Есит» в год • Где и как проводились рождественские балы • Как гадать на эрмитажных кошках… • … и другие удивительные факты из праздничной коллекции историй от лучших гидов Санкт-Петербурга! Дети в ходе экскурсии будут выполнять интересные задания и в конце получат подарок. Важная информация: Для школьных групп мы также предоставляем транспорт и трансфер от школы. Стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от адреса вашей школы и размера группы. Для расчета стоимости до бронирования, пожалуйста, напишите нам сообщение.
Ежедневно с 10.00 до 19.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Невский проспект
- Рождественская ярмарка
- Главная городская елка
- Казанский собор
- Исаакиевский собор
- Стрелка ВО
- Дворцовая площадь
Что включено
- Услуги гида
- Аренда транспорта*
- Документы для ГАИ для школьных групп
Что не входит в цену
- Подарок (450р//чел)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Островского
Завершение: Дворцовая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10.00 до 19.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
- Для школьных групп мы также предоставляем транспорт и трансфер от школы. Стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от адреса вашей школы и размера группы. Для расчета стоимости до бронирования
- Пожалуйста
- Напишите нам сообщение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
