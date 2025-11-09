Соборная мечеть Санкт-Петербурга — выдающийся памятник архитектуры Северной столицы и главный действующий мусульманский храм в этой части России.
Мы приглашаем вас познакомиться лично с этой святыней, узнать историю ислама в Петербурге и увидеть великолепную архитектуру мечети.
Описание экскурсии
Соборная мечеть Откройте для себя мир восточной культуры и духовности, посетив Санкт-Петербургскую Соборную Мечеть — один из самых красивых и значимых мусульманских храмов России! Эта экскурсия — уникальная возможность познакомиться с историей ислама в Петербурге, увидеть великолепную архитектуру мечети и узнать о ее духовном значении. Особенности мечети Соборная мечеть состоит из трёх этажей и двух минаретов и вмещает в себя около 6 тысяч верующих. На первом этаже находится большой молельный зал с арочным михрабом, который указывает направление на Мекку. Здесь собираются только мужчины. Женский молельный зал расположен на втором этаже мечети и имеет два входа. Третий этаж предназначен для медресе — духовной школы для прихожан. Познакомьтесь со святыней лично на нашей экскурсии! Важная информация:
Посещение святых мест требует обязательного соблюдения дресс-кода: одежда должна закрывать ноги выше колен, плечи, руки и декольте.
По субботам в 11:30.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Кронверкский пр., 7
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 11:30.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
9 ноя 2025
Очень понравился экскурсовод. Эрудирован, хорошо владеет словом.
М
Марина
4 окт 2025
Давно пыталась попасть в Санкт-Петербургскую мечеть. Все как-то не удавалось! Наконец-то я здесь! Очень интересная экскурсия - само сооружение завораживает, внутреннее убранство. И, конечно, рассказ экскурсовода о исламе, о мечети. Ни один вопрос на остался без ответа. Обязательно надо здесь побывать!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
