Соборная мечеть Откройте для себя мир восточной культуры и духовности, посетив Санкт-Петербургскую Соборную Мечеть — один из самых красивых и значимых мусульманских храмов России! Эта экскурсия — уникальная возможность познакомиться с историей ислама в Петербурге, увидеть великолепную архитектуру мечети и узнать о ее духовном значении. Особенности мечети Соборная мечеть состоит из трёх этажей и двух минаретов и вмещает в себя около 6 тысяч верующих. На первом этаже находится большой молельный зал с арочным михрабом, который указывает направление на Мекку. Здесь собираются только мужчины. Женский молельный зал расположен на втором этаже мечети и имеет два входа. Третий этаж предназначен для медресе — духовной школы для прихожан. Познакомьтесь со святыней лично на нашей экскурсии! Важная информация:

Посещение святых мест требует обязательного соблюдения дресс-кода: одежда должна закрывать ноги выше колен, плечи, руки и декольте.