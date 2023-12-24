Рождественский Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия

Проехать по нарядному городу, увидеть его символы в новогоднем облачении и узнать историю праздников

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Ответы на вопросы
Отправляемся в путешествие по нарядной и сияющей Северной столице.

Вы не только увидите украшенные улицы, площади и каналы, но и узнаете историю празднования Нового года в России.

Какой бы ни была погода за окном, вы не замёрзнете, ведь мы будем передвигаться на автобусе, делая остановки в знаковых местах для фото.
Рождественский Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия
Рождественский Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия
Рождественский Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия
Рождественский Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия
Рождественский Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия
Рождественский Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия
Рождественский Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия
Рождественский Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Наш праздничный маршрут

  • Невский проспект и Гостиный двор.
  • Александринский театр, площадь Островского. Вы узнаете, как петербуржцы отмечали Рождество и Новый год, какие были забавы и украшения, что сохранилось и по сей день, а какие традиции навсегда ушли в прошлое.
  • Семимостье. Вы увидите точку, с которой можно насладиться видом сразу 7 мостов. Именно здесь принято загадывать желания — они обязательно сбудутся!
  • Стрелка Васильевского острова. Вы сделаете красивые панорамные фотографии с видами на Эрмитаж и Дворцовый мост.
  • Дворцовая площадь. Увидите главную рождественскую ёлку, а также узнаете, когда впервые появилась традиция устанавливать ёлки на улицах города.

Организационные детали

  • Маршрут может меняться в зависимости от дорожной ситуации.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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