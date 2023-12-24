Проехать по нарядному городу, увидеть его символы в новогоднем облачении и узнать историю праздников
Отправляемся в путешествие по нарядной и сияющей Северной столице.
Вы не только увидите украшенные улицы, площади и каналы, но и узнаете историю празднования Нового года в России.
Какой бы ни была погода за окном, вы не замёрзнете, ведь мы будем передвигаться на автобусе, делая остановки в знаковых местах для фото.
Вы не только увидите украшенные улицы, площади и каналы, но и узнаете историю празднования Нового года в России.
Какой бы ни была погода за окном, вы не замёрзнете, ведь мы будем передвигаться на автобусе, делая остановки в знаковых местах для фото.
Ближайшие даты:
24
дек
дек
29
дек
дек
30
дек
дек
31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наш праздничный маршрут
- Невский проспект и Гостиный двор.
- Александринский театр, площадь Островского. Вы узнаете, как петербуржцы отмечали Рождество и Новый год, какие были забавы и украшения, что сохранилось и по сей день, а какие традиции навсегда ушли в прошлое.
- Семимостье. Вы увидите точку, с которой можно насладиться видом сразу 7 мостов. Именно здесь принято загадывать желания — они обязательно сбудутся!
- Стрелка Васильевского острова. Вы сделаете красивые панорамные фотографии с видами на Эрмитаж и Дворцовый мост.
- Дворцовая площадь. Увидите главную рождественскую ёлку, а также узнаете, когда впервые появилась традиция устанавливать ёлки на улицах города.
Организационные детали
- Маршрут может меняться в зависимости от дорожной ситуации.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от Казанского собора
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 6675 туристов
Наше экскурсионное агентство успешно работает в сфере внутреннего туризма более 15 лет. Мы проводим экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам, гарантируем высокое качество и отличные цены. Будем рады быть вам полезными!
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