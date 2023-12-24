Отправляемся в путешествие по нарядной и сияющей Северной столице.



Вы не только увидите украшенные улицы, площади и каналы, но и узнаете историю празднования Нового года в России.



Какой бы ни была погода за окном, вы не замёрзнете, ведь мы будем передвигаться на автобусе, делая остановки в знаковых местах для фото.