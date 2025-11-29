Петербург – это город контрастов, где роскошь соседствует с простотой, а величие – с уютом.
Здесь каждый найдет что-то для себя, будь то любитель истории, искусства или просто путешественник, ищущий новых впечатлений. Откройте для себя Петербург, и он навсегда останется в вашем сердце!
Описание экскурсииПарадная "Ромашка" в доме Елисеевых: Ее изящные детали приоткрывают занавес купеческих амбиций и неутолимой тяги к прекрасному."Кувшинки" в доме Тевяшевой: Величественные, они будто приглашают на царский бал. Представьте себя графом или графиней в окружении былой роскоши. Пусть петербургские голуби позавидуют! Поиск легендарного котика во дворе-колодце: Говорят, если погладить даже мысленного кота, желание исполнится. Но будьте бдительны! В петербургских колодцах встречаются не только коты, но и крысы. Говорят, их перепутать – к беде. Прогулки по запутанным дворам-лабиринтам: Здесь время замедлилось, и каждый уголок таит секреты не хуже банковских. Фотосессия с кариатидами: Эти каменные дамы с античными прическами повидали многое! Почувствуйте себя небожителем и сделайте снимки, которые поразят ваших подписчиков! Так же в программе посещение бывшей барской квартиры. Вместе мы проследим захватывающую эволюцию пространства этой квартиры, от роскошных апартаментов до советского периода и современности. Вы окунетесь в атмосферу прошлого, где каждая деталь – свидетель времени. Мы обсудим, как трансформировался интерьер, какие предметы обихода были в моде, и как менялись взгляды на жизнь. Вы узнаете, как жили дворяне, а затем и обычные советские граждане в этих стенах. Научим различать парадную от подъезда, а проходной двор от двора-колодца: Настоящий петербуржец сделает это по запаху, свету и числу кошек. Понимание, почему петербуржцы так любят шарфы (даже летом!): Это не просто стиль, это общение с изменчивым балтийским климатом. Забудьте о серьезности! Здесь можно (и даже нужно!) радоваться, удивляться и немного чудить. Важная информация: Петербург – это не просто город на карте, это живой, дышащий организм, пропитанный историей и окутанный тайнами. Здесь каждый дом – летопись, каждый двор – сокровищница секретов. Забудьте скучные путеводители с указателями "смотреть сюда, восхищаться там". Мы отправляемся в путешествие по городу, где логика теряется, а обыденность берет отпуск. Здесь даже дождь кружится в вальсе, а не просто льет как из ведра!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Ломоносова д. 12
Завершение: М. Достоевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
