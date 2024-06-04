1 чел.
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Групповая
2 часа
Групповая экскурсия по Санкт-Петербургу: Гуляй как петербуржец
Прогуляйтесь по Невскому проспекту, откройте тайны парадных фасадов, узнайте об образе жизни петербуржцев и пополните список любимых мест в Санкт-Петербурге
Начало: На пересечении Невского проспекта и Малой Садовой ...
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 11:00, в среду в 18:30, в субботу в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Петербург за рулем: исторический обзор и секреты города
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и скрытые сокровища с личным гидом
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 940₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Популярное предложение
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
Начало: Думская ул., Д.1. Портик Перинной линии
Расписание: любой день, любое время
Завтра в 22:00
9 июня в 11:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
От Пушкина и Достоевского до стиляг и панков - взглянуть на парадную улицу как на живую часть города
Начало: В районе ст. метро Площадь Восстания
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Символика масонского Петербурга
Понять символы петербургских фасадов и их влияние на коллективное бессознательное
Начало: В районе метро площадь Восстания
12 июля в 10:00
13 июля в 10:00
от 7 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мифы и Легенды Петербурга на микроавтобусе с гидом
Начало: В удобном вам месте (отель, аэропорт, вокзал)
Расписание: Ежедневно, в любое удобное для вас время и месте
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Популярное предложение
Уютная обзорная прогулка с бесплатной фотосессией и личным гидом
Начало: Вознесенский пр-т, 1, отель Four Seasons у львов
Расписание: По расписанию в календаре
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Кронштадт: экскурсия по острову фортов и Морскому собору
Откройте для себя Кронштадт: его уникальные форты, исторические музеи и величественный Морской собор
Начало: Невский, 35 (выход из метро ст. Гостиный Двор)
Завтра в 08:30
9 июня в 00:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Обзорная по Санкт-Петербургу
Начало: Невский, 35. Ст. Метро Гостиный двор
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
85008 075₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Святыням Петербурга на комфортном автомобиле
Начало: Невский проспект, 35. Ст. метро Гостиный двор
Расписание: При брони уточните пожалуйста время свободное у меня, так как желающих много…
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
8 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице
Начало: Арка Главного Штаба
Расписание: По субботам и воскресениям в 16.00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Квест
2.5 часа
Аудио квест экскурсия: тайные локации вдоль Невского
Начало: Станция метро Гостиный двор
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 700₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
За покупками в начало века
Погулять по Невскому проспекту, посетить старинные универмаги и узнать о них неожиданные факты
Начало: У м. Невский проспект
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
5 500₽ за всё до 8 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
2 часа
Были и небылицы «пожарного» Невского проспекта: групповая экскурсия
Погрузитесь в увлекательное путешествие по пожарной истории Санкт-Петербурга, от Адмиралтейства до Гостиного двора
Начало: В районе метро «Адмиралтейская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
65004 225₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
Петербург - сквозь очки виртуальной реальности
Увидеть знаковые места, заглянуть в прошлое и открыть новое в истории города
Начало: В районе метро Гостиный двор
Расписание: в среду и пятницу в 16:00
12 июня в 16:00
14 июня в 16:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Классический Петербург в мини-группе
Оценить главные достопримечательности центра и узнать о них интересные факты
Начало: у Спаса на Крови
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
По Петербургу - на минивэне + посещение Петропавловской крепости
Динамичная обзорная экскурсия по историческому центру города на Неве
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Из грязи в князи
Начало: Гороховая 45
Расписание: В любой день с 12.00 до 18.00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Архитектурный облик Петербурга»
Начало: Гостиный двор
Расписание: В любое время, в любой день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2.5 часа
Петербург впервые: авто-экскурсия в мини-группе
Начало: Памятник А.С. Пушкину на Площади Искусств
Расписание: По субботам в 12.00
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Гостинка купеческая
Узнать, чем купцы торговали, кого не зазывали в лавки и что замуровали в стену Гостиного двора
Начало: у метро «Гостиный двор»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
2 000₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Исторический центр Петербурга: аудиопрогулка
Исследовать в своём темпе знаковые места в сердце Северной столицы
Начало: У станции метро «Невский проспект»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
790₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2.5 часа
Невский проспект: история, культура, наследие
Гулять в группе по Невскому и наслаждаться его легендарной архитектурой
Начало: У станции метро «Площадь Восстания»
18 июня в 11:00
20 июня в 11:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна4 июня 2024Были сегодня на экскурсии, все очень понравилось! Хоть на впервые в городе, но узнала кое-что новое и интересное! Большое спасибо!
- ССветлана4 июня 2024Очень милая Екатерина, которая рассказала и показала все достопримечательности.
- ААндрей4 июня 2024Спасибо экскурсоводу Елене. Получили удовольствие от обзорной экскурсии на автомобиле по Санкт-Петербургу. Содержательно и интересно. Приятно слушать профессионала и человека, любящего свой город.
- ЕЕлена3 июня 2024Посещала Санкт-Петербург с двумя подростками 13 и 16 лет (мальчик и девочка). Выбрала индивидуальную экскурсию, т. к. хотела чтобы мои
- ААнастасия3 июня 2024Экскурсию проводила Екатерина, очень приятная, много знающая экскурсовод, во время экскурсии цитировала стихи. Все было легко и не навязчиво. Погода
- ООксана3 июня 2024Наш гид был Николай. Сказать, что это была супер экскурсия- это не сказать ничего. Беру экскурсии с tripster много лет. Эта экскурсия была самая лучшая. Интересно, с юмором, легко. Запомнили каждое слово!!!!!
- ТТатьяна29 мая 2024Выражаю огромную благодарность вашей компании в особенности Григорию за прекрасную прогулку! Было великолепно!!! Ночной Петербург прекрасен особенно в начинающие белые ночи! Виды не передаваемые, улыбка до сих пор не сходит с лица) Спасибо большое! Рекомендую всем любителям мотопрогулки!
- AANNA29 мая 2024Поездка - огонь!! Впечатлений море! Спасибо 🙌 Один минус - часа мало!)))
- ЛЛилия28 мая 2024Иван - это находка для меня!!! Всем рекомендую!!! Знаток своего дела! Приехала в Питер первый раз, сразу созвонились с Иваном,
- ННадежда24 мая 2024Дмитрий подготовил отличный, ни на что похожий материал по истории города. Мы вместе посетили настоящую коммуналку, увидели пару настоящих Питерских
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Гостиный Двор»
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