Гостиный Двор – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 23 экскурсии в категории «Гостиный Двор» в Санкт-Петербурге, цены от 790 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гуляй как петербуржец
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
700 отзывов
Групповая экскурсия по Санкт-Петербургу: Гуляй как петербуржец
Прогуляйтесь по Невскому проспекту, откройте тайны парадных фасадов, узнайте об образе жизни петербуржцев и пополните список любимых мест в Санкт-Петербурге
Начало: На пересечении Невского проспекта и Малой Садовой ...
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 11:00, в среду в 18:30, в субботу в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
800 за человека
По Петербургу на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
160 отзывов
Петербург за рулем: исторический обзор и секреты города
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и скрытые сокровища с личным гидом
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 940 за всё до 4 чел.
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
🏍 На мотоцикле
Фотопрогулка
1 час
226 отзывов
Популярное предложение
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
Начало: Думская ул., Д.1. Портик Перинной линии
Расписание: любой день, любое время
Завтра в 22:00
9 июня в 11:00
3 000 за человека
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
53 отзыва
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
От Пушкина и Достоевского до стиляг и панков - взглянуть на парадную улицу как на живую часть города
Начало: В районе ст. метро Площадь Восстания
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 10 чел.
Символика масонского Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
51 отзыв
Символика масонского Петербурга
Понять символы петербургских фасадов и их влияние на коллективное бессознательное
Начало: В районе метро площадь Восстания
12 июля в 10:00
13 июля в 10:00
от 7 500 за всё до 7 чел.
Мифы и Легенды Петербурга на микроавтобусе с гидом
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Мифы и Легенды Петербурга на микроавтобусе с гидом
Начало: В удобном вам месте (отель, аэропорт, вокзал)
Расписание: Ежедневно, в любое удобное для вас время и месте
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 500 за всё до 7 чел.
Уютная обзорная прогулка с бесплатной фотосессией и личным гидом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
105 отзывов
Популярное предложение
Уютная обзорная прогулка с бесплатной фотосессией и личным гидом
Начало: Вознесенский пр-т, 1, отель Four Seasons у львов
Расписание: По расписанию в календаре
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 200 за всё до 3 чел.
Кронштадт - остров фортов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
24 отзыва
Кронштадт: экскурсия по острову фортов и Морскому собору
Откройте для себя Кронштадт: его уникальные форты, исторические музеи и величественный Морской собор
Начало: Невский, 35 (выход из метро ст. Гостиный Двор)
Завтра в 08:30
9 июня в 00:00
13 000 за всё до 4 чел.
Обзорная по Санкт-Петербургу
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
41 отзыв
Обзорная по Санкт-Петербургу
Начало: Невский, 35. Ст. Метро Гостиный двор
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
85008 075 за всё до 4 чел.
По Святыням Петербурга на комфортном автомобиле
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
По Святыням Петербурга на комфортном автомобиле
Начало: Невский проспект, 35. Ст. метро Гостиный двор
Расписание: При брони уточните пожалуйста время свободное у меня, так как желающих много…
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
8 600 за всё до 4 чел.
Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице
Начало: Арка Главного Штаба
Расписание: По субботам и воскресениям в 16.00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
4 900 за всё до 10 чел.
Аудио квест экскурсия: тайные локации вдоль Невского
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
4 отзыва
Аудио квест экскурсия: тайные локации вдоль Невского
Начало: Станция метро Гостиный двор
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 700 за всё до 8 чел.
За покупками в начало века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
За покупками в начало века
Погулять по Невскому проспекту, посетить старинные универмаги и узнать о них неожиданные факты
Начало: У м. Невский проспект
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
5 500 за всё до 8 чел.
Были и небылицы «пожарного» Невского проспекта
🚶 Пешая
скидка
35%
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Были и небылицы «пожарного» Невского проспекта: групповая экскурсия
Погрузитесь в увлекательное путешествие по пожарной истории Санкт-Петербурга, от Адмиралтейства до Гостиного двора
Начало: В районе метро «Адмиралтейская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
65004 225 за всё до 5 чел.
Петербург - сквозь очки виртуальной реальности
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
7 отзывов
Петербург - сквозь очки виртуальной реальности
Увидеть знаковые места, заглянуть в прошлое и открыть новое в истории города
Начало: В районе метро Гостиный двор
Расписание: в среду и пятницу в 16:00
12 июня в 16:00
14 июня в 16:00
1 500 за человека
Классический Петербург в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
7 отзывов
Классический Петербург в мини-группе
Оценить главные достопримечательности центра и узнать о них интересные факты
Начало: у Спаса на Крови
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
3 000 за человека
По Петербургу - на минивэне + посещение Петропавловской крепости
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
По Петербургу - на минивэне + посещение Петропавловской крепости
Динамичная обзорная экскурсия по историческому центру города на Неве
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Из грязи в князи
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Из грязи в князи
Начало: Гороховая 45
Расписание: В любой день с 12.00 до 18.00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 000 за человека
Самостоятельная квест-экскурсия «Архитектурный облик Петербурга»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Архитектурный облик Петербурга»
Начало: Гостиный двор
Расписание: В любое время, в любой день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990 за всё до 10 чел.
Петербург впервые: авто-экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2.5 часа
Петербург впервые: авто-экскурсия в мини-группе
Начало: Памятник А.С. Пушкину на Площади Искусств
Расписание: По субботам в 12.00
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
1 700 за человека
Гостинка купеческая
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Гостинка купеческая
Узнать, чем купцы торговали, кого не зазывали в лавки и что замуровали в стену Гостиного двора
Начало: у метро «Гостиный двор»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
2 000 за всё до 3 чел.
Исторический центр Петербурга: аудиопрогулка
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
Исторический центр Петербурга: аудиопрогулка
Исследовать в своём темпе знаковые места в сердце Северной столицы
Начало: У станции метро «Невский проспект»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
790 за всё до 10 чел.
Невский проспект: история, культура, наследие
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
Невский проспект: история, культура, наследие
Гулять в группе по Невскому и наслаждаться его легендарной архитектурой
Начало: У станции метро «Площадь Восстания»
18 июня в 11:00
20 июня в 11:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Гуляй как петербуржец
    Были сегодня на экскурсии, все очень понравилось! Хоть на впервые в городе, но узнала кое-что новое и интересное! Большое спасибо!
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Гуляй как петербуржец
    Очень милая Екатерина, которая рассказала и показала все достопримечательности.
  • А
    Андрей
    4 июня 2024
    По Петербургу на автомобиле
    Спасибо экскурсоводу Елене. Получили удовольствие от обзорной экскурсии на автомобиле по Санкт-Петербургу. Содержательно и интересно. Приятно слушать профессионала и человека, любящего свой город.
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    По Петербургу на автомобиле
    Посещала Санкт-Петербург с двумя подростками 13 и 16 лет (мальчик и девочка). Выбрала индивидуальную экскурсию, т. к. хотела чтобы мои
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    дети впервые попав в такой удивительный и уникальный город не остались разочарованы в первый же день знакомства с ним. И не прогадала! Нашим гидом была Надежда, она проводила нам обзорную экскурсию по Питеру и плюс мы посетили Петропавловскую крепость. Приятный человек, заинтересовала своим рассказом об исторических фактах и о городе в целом не только меня, но и детей. Понравилось, что экскурсия происходила на автомобиле, поэтому мы город смогли буквально рассмотреть. Экскурсия проходила в том темпе, который подходил нам. Мы никуда не бежали, имели возможность задать вопросы, которые возникали по ходу рассказа, останавливались там где это было нужно нам, фотографировались столько, сколько это было нужно нам. Время пролетело незаметно (а это на минуточку 4 часа!), совсем не устали. Совершенно довольна выбором! После негативного опыта групповых экскурсий, где тебя возят в компании 40 человек в автобусе из которого не всегда бывает видно то, о чем рассказывает по ходу движения экскурсовод, когда качество экскурсии сильно зависит от доставшегося вашей группе экскурсовода, когда остановки в туалет по расписанию и надо дожидаться пока весь автобус удовлетворит свои потребности, когда ждешь своей очереди сфотографироваться… Вообщем такое сомнительное «удовольствие» для своих ребят мне не хотелось устраивать и я ни на секунду не пожелела о своем выборе! Однозначно рекомендую!

  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Гуляй как петербуржец
    Экскурсию проводила Екатерина, очень приятная, много знающая экскурсовод, во время экскурсии цитировала стихи. Все было легко и не навязчиво. Погода
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    была очень жаркая, и разные улочки и проулки нас спасали. Была с дочкой подростком, ей все понравилось, материал хорошо воспринимался. Экскурсию рекомендую.

  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    По Петербургу на автомобиле
    Наш гид был Николай. Сказать, что это была супер экскурсия- это не сказать ничего. Беру экскурсии с tripster много лет. Эта экскурсия была самая лучшая. Интересно, с юмором, легко. Запомнили каждое слово!!!!!
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
    Выражаю огромную благодарность вашей компании в особенности Григорию за прекрасную прогулку! Было великолепно!!! Ночной Петербург прекрасен особенно в начинающие белые ночи! Виды не передаваемые, улыбка до сих пор не сходит с лица) Спасибо большое! Рекомендую всем любителям мотопрогулки!
  • A
    ANNA
    29 мая 2024
    Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
    Поездка - огонь!! Впечатлений море! Спасибо 🙌 Один минус - часа мало!)))
  • Л
    Лилия
    28 мая 2024
    По Святыням Петербурга на комфортном автомобиле
    Иван - это находка для меня!!! Всем рекомендую!!! Знаток своего дела! Приехала в Питер первый раз, сразу созвонились с Иваном,
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    он составил план наших экскурсии. Было очень интересно, увлекательно, не передать словами!!! Друзья, не раздумывайте, звоните, не пожалеете!!! Ивану, в свою очередь, желаю удачи и успехов в работе!!!

  • Н
    Надежда
    24 мая 2024
    Авторская прогулка «Настоящий Невский»
    Дмитрий подготовил отличный, ни на что похожий материал по истории города. Мы вместе посетили настоящую коммуналку, увидели пару настоящих Питерских
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    парадных!! (По-московски, под'ездов), прошлись по скрытым от глаз фланирующей публики дворам Невского. Море востока, положитнльные эмоции и неожиданности во время прогулки.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Гостиный Двор»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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