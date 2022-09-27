Санкт-Петербург и его небесные покровители« с посещением часовни Ксении Петербургской и с экскурсией в храме »Спас на Крови

Санкт-Петербург и его небесные покровители« с посещением часовни Ксении Петербургской и с экскурсией в храме »Спас на Крови
Санкт-Петербург и его небесные покровители« с посещением часовни Ксении Петербургской и с экскурсией в храме »Спас на Крови
Санкт-Петербург и его небесные покровители« с посещением часовни Ксении Петербургской и с экскурсией в храме »Спас на Крови
Санкт-Петербург и его небесные покровители« с посещением часовни Ксении Петербургской и с экскурсией в храме »Спас на Крови
Ближайшие даты:
10
окт
17
окт

Что вас ожидает 🤩

  • Невский проспект
  • Петропавловский собор
  • Монастырь Иоанна Кронштадтского
  • Смоленская церковь
  • Часовня святой Ксении Петербургской
  • Медный всадник
  • Храм «Спас на Крови»
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Описание

Человек при рождении обретает своего ангела-хранителя, который оберегает его на протяжении всей земной жизни. У городов тоже есть небесные покровители. Санкт-Петербург на всем протяжении своей не очень долгой, но прекрасной и трагической истории, охраняет целый сонм святых. На экскурсии Вы узнаете, кто «защищает» наш город и где находятся места почитания его святых покровителей. Вы побываете на Васильевском острове, где в конце XVIII века был окончен земной путь одной из самых почитаемых святых нашего города – блаженной Ксении Петербургской.
Ксения Петербургская – одна из небесных покровительниц Санкт-Петербурга. Еще при жизни блаженная стала почитаться скорой помощницей и чудотворницей. По молитвам, обращенным к ней, Ксения помогает и доныне. К часовне над ее могилой нескончаемым потоком идут люди, прося у нее помощи и защиты.
Храм Воскресения Христова («Спас на Крови») является мемориалом императору Александру II. Он построен на том месте, где 1 марта 1881 года состоялось покушение на Царя-Освободителя. О деяниях Александра II во время его правления напоминают 20 досок из тёмно-красного гранита, укрепленные по периметру храма. А внутри собора бережно сохраняется фрагмент решетки канала и булыжной мостовой, на которую упал смертельно раненый император. Главной особенностью «Спаса на Крови» являются уникальные мозаики, покрывающие фасады здания и украшающие его интерьеры. Именно поэтому собор можно с полным правом назвать «музеем мозаичного искусства», в чем вы непременно убедитесь в ходе экскурсии.

Экскурсионные остановки:

  • Стрелка Васильевского острова.
  • Исаакиевская или Сенатская площади.
  • Конюшенная или Дворцовая площади.
  • (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

по понедельникам в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
  • Входной билет с экскурсией в храм "Спас на Крови"
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский пр. , 10 / 118, гостиница «Октябрьская»
Завершение: храм «Спас на Крови» наб. канала Грибоедова, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: по понедельникам в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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