Человек при рождении обретает своего ангела-хранителя, который оберегает его на протяжении всей земной жизни. У городов тоже есть небесные покровители. Санкт-Петербург на всем протяжении своей не очень долгой, но прекрасной и трагической истории, охраняет целый сонм святых. На экскурсии Вы узнаете, кто «защищает» наш город и где находятся места почитания его святых покровителей. Вы побываете на Васильевском острове, где в конце XVIII века был окончен земной путь одной из самых почитаемых святых нашего города – блаженной Ксении Петербургской.

Ксения Петербургская – одна из небесных покровительниц Санкт-Петербурга. Еще при жизни блаженная стала почитаться скорой помощницей и чудотворницей. По молитвам, обращенным к ней, Ксения помогает и доныне. К часовне над ее могилой нескончаемым потоком идут люди, прося у нее помощи и защиты.

Храм Воскресения Христова («Спас на Крови») является мемориалом императору Александру II. Он построен на том месте, где 1 марта 1881 года состоялось покушение на Царя-Освободителя. О деяниях Александра II во время его правления напоминают 20 досок из тёмно-красного гранита, укрепленные по периметру храма. А внутри собора бережно сохраняется фрагмент решетки канала и булыжной мостовой, на которую упал смертельно раненый император. Главной особенностью «Спаса на Крови» являются уникальные мозаики, покрывающие фасады здания и украшающие его интерьеры. Именно поэтому собор можно с полным правом назвать «музеем мозаичного искусства», в чем вы непременно убедитесь в ходе экскурсии.

Экскурсионные остановки: