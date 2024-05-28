Часовня Святой Блаженной Ксении Петербургской – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Часовня Святой Блаженной Ксении Петербургской» в Санкт-Петербурге, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По православным храмам Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
110 отзывов
По православным храмам Петербурга
Завтра в 12:30
9 июня в 12:45
от 1 300 за человека
Большая обзорная + Часовня Ксении Блаженной
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
220 отзывов
Большая обзорная + Часовня Ксении Блаженной
Расписание: Ежедневно в 14:30
2 июля в 12:45
4 июля в 12:45
от 1 000 за человека
По Святыням Петербурга на комфортном автомобиле
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
По Святыням Петербурга на комфортном автомобиле
Начало: Невский проспект, 35. Ст. метро Гостиный двор
Расписание: При брони уточните пожалуйста время свободное у меня, так как желающих много…
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
8 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    28 мая 2024
    По Святыням Петербурга на комфортном автомобиле
    Иван - это находка для меня!!! Всем рекомендую!!! Знаток своего дела! Приехала в Питер первый раз, сразу созвонились с Иваном,
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    он составил план наших экскурсии. Было очень интересно, увлекательно, не передать словами!!! Друзья, не раздумывайте, звоните, не пожалеете!!! Ивану, в свою очередь, желаю удачи и успехов в работе!!!

  • М
    Марина
    9 мая 2024
    По православным храмам Петербурга
    Отличный гид, хороший маршрут с посещением чудотворных икон. Понравилось всё. Спасибо!
  • Л
    Людмила
    5 мая 2024
    По православным храмам Петербурга
    Спасибо за экскурсии!!!
  • Ф
    Филиппов
    12 марта 2024
    По Святыням Петербурга на комфортном автомобиле
    Вежливый молодой мужчина. Знает историю храмов.
  • Е
    Екатерина
    13 ноября 2023
    Большая обзорная + Часовня Ксении Блаженной
    Очень понравилось. Хороший комфортабельный автобус, замечательный экскурсовод Светлана.
  • В
    Владимир
    7 ноября 2023
    Большая обзорная + Часовня Ксении Блаженной
    Эксурсия отличная. Благодаря гиду Юлии узнали много интересных исторических фактов.
  • X
    Xalukova
    7 августа 2023
    «Небесные покровители» с посещением часовни Ксении Петербургской и Александро-Невской лавры
    Мы БЛАГОДАРНЫ организатарам этой замечательной экскурсии, на которую мы давно мечтали попасть. Экскурсия историческая, позновательная и духовна богата, благодаря посещениям святых мест. Благодарим гида, за интересный и увлекательный рассказ. И БЛАГОДАРИМ водителя, за комфортную поездку.
  • Л
    Людмила
    1 августа 2023
    По Православным Храмам Петербурга и к часовне Ксении Блаженной (на авто)
    Очень довольны проведенной с нами экскурсии!
  • Ю
    Юрий
    25 июля 2023
    По Православным Храмам Петербурга и к часовне Ксении Блаженной (на авто)
    Добрый день! Мы брали данную экскурсию, экскурсовод Любовь, нам очень все понравилось, хорошое знание истории и очень вежливое отношение к клиенту. Мы посмотрели все что планировали, больше спасибо нашему гиду, рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Часовня Святой Блаженной Ксении Петербургской»

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  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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