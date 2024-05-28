Показать всёЧасовня Святой Блаженной Ксении ПетербургскойНа автобусеДворцы, замки и особнякиОбзорные
1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Завтра в 12:30
9 июня в 12:45
от 1 300₽ за человека
Групповая
3 часа
Расписание: Ежедневно в 14:30
2 июля в 12:45
4 июля в 12:45
от 1 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
По Святыням Петербурга на комфортном автомобиле
Начало: Невский проспект, 35. Ст. метро Гостиный двор
Расписание: При брони уточните пожалуйста время свободное у меня, так как желающих много…
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
8 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия28 мая 2024Иван - это находка для меня!!! Всем рекомендую!!! Знаток своего дела! Приехала в Питер первый раз, сразу созвонились с Иваном,
- ММарина9 мая 2024Отличный гид, хороший маршрут с посещением чудотворных икон. Понравилось всё. Спасибо!
- ЛЛюдмила5 мая 2024Спасибо за экскурсии!!!
- ФФилиппов12 марта 2024Вежливый молодой мужчина. Знает историю храмов.
- ЕЕкатерина13 ноября 2023Очень понравилось. Хороший комфортабельный автобус, замечательный экскурсовод Светлана.
- ВВладимир7 ноября 2023Эксурсия отличная. Благодаря гиду Юлии узнали много интересных исторических фактов.
- XXalukova7 августа 2023«Небесные покровители» с посещением часовни Ксении Петербургской и Александро-Невской лаврыМы БЛАГОДАРНЫ организатарам этой замечательной экскурсии, на которую мы давно мечтали попасть. Экскурсия историческая, позновательная и духовна богата, благодаря посещениям святых мест. Благодарим гида, за интересный и увлекательный рассказ. И БЛАГОДАРИМ водителя, за комфортную поездку.
- ЛЛюдмила1 августа 2023По Православным Храмам Петербурга и к часовне Ксении Блаженной (на авто)Очень довольны проведенной с нами экскурсии!
- ЮЮрий25 июля 2023По Православным Храмам Петербурга и к часовне Ксении Блаженной (на авто)Добрый день! Мы брали данную экскурсию, экскурсовод Любовь, нам очень все понравилось, хорошое знание истории и очень вежливое отношение к клиенту. Мы посмотрели все что планировали, больше спасибо нашему гиду, рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Часовня Святой Блаженной Ксении Петербургской»
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