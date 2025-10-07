Экскурсия в Спас на Крови раскрывает историю строительства храма, архитектурные особенности и события убийства Александра II.
Маршрут включает пешую прогулку от Невского проспекта, осмотр фасадов и интерьеров, а также анализ теракта и его последствий.
Вы исследуете Корпус Бенуа, Михайловский сад, ризницу-часовню и узнаете о материалах, привезённых со всего мира.
Описание билета
Погрузитесь в историю одного из самых загадочных храмов Петербурга — Спаса на Крови. Эта экскурсия раскроет тайны строительства, финансирования и архитектурных замыслов эпохи Александра III, а также сложную судьбу собора в XX веке. Вы детально изучите внешнее и внутреннее убранство, отмечая уникальные для православной архитектуры элементы, и пройдёте пешком от Невского проспекта до набережной Мойки, знакомясь с знаковыми зданиями по пути. Мы реконструируем события рокового теракта: маршрут Александра II, расположение террористов и причины изменения их планов. Также вы увидите:
Корпус Бенуа в стиле неоклассицизма • Михайловский сад с его шведской историей и изящной оградой • Ризницу в форме часовни Иверской иконы • Здание Высшей школы народных искусств в стиле ретроспективизм Внутри собора вас ждёт знакомство с местом ранения императора, мозаиками мирового уровня, декоративным камнем из Австралии и центральным иконостасом.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Корпус Бенуа
- Михайловский сад
- Ризница
- Высшая школа народных искусств
- Спас на Крови
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Невский пропект, Казанский сквер
Завершение: Спас-на-Крови, наб. канала Грибоедова, 2Б
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Петраков
7 окт 2025
Всё отлично. Вы Лучшие!!!
Л
Людмила
21 сен 2025
Благодарим Маргариту за интересную экскурсию! Рекомендуем, узнаете много нового.
А
Анастасия
19 сен 2025
Замечательная экскурсия. Экскурсию проводила Маргарита, которая прекрасно владеет материалом и очень интересно рассказывает.
