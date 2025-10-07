Погрузитесь в историю одного из самых загадочных храмов Петербурга — Спаса на Крови. Эта экскурсия раскроет тайны строительства, финансирования и архитектурных замыслов эпохи Александра III, а также сложную судьбу собора в XX веке. Вы детально изучите внешнее и внутреннее убранство, отмечая уникальные для православной архитектуры элементы, и пройдёте пешком от Невского проспекта до набережной Мойки, знакомясь с знаковыми зданиями по пути. Мы реконструируем события рокового теракта: маршрут Александра II, расположение террористов и причины изменения их планов. Также вы увидите:

Корпус Бенуа в стиле неоклассицизма • Михайловский сад с его шведской историей и изящной оградой • Ризницу в форме часовни Иверской иконы • Здание Высшей школы народных искусств в стиле ретроспективизм Внутри собора вас ждёт знакомство с местом ранения императора, мозаиками мирового уровня, декоративным камнем из Австралии и центральным иконостасом.