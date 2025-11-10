Откройте тайны двух главных соборов Петербурга! Узнайте, как Исаакиевский собор стал одним из крупнейших купольных храмов мира, почему его строили 40 лет и как он пережил войну.
В Спасе на Крови вас ждёт история цареубийства, уникальные мозаики и невероятные факты о его спасении в советские годы. Эта экскурсия — шанс увидеть величие и драму архитектурных шедевров города!
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииУвлекательная экскурсия Два величественных собора Санкт-Петербурга — Исаакиевский и Спас на Крови — совершенно разные по стилю и судьбе, но одинаково значимые для истории города. На экскурсии вы не просто увидите эти архитектурные шедевры, но и услышите увлекательные истории, связанные с их созданием, строительством и непростой судьбой. Исаакиевский собор — символ могущества Российской империи, крупнейший православный храм Петербурга. Однако его путь к величию был долгим и тернистым. Спас на Крови — мемориальный храм, построенный на месте трагического убийства императора Александра II. Его мозаичное убранство поражает воображение, а стиль резко выделяется среди классической архитектуры Петербурга. Во время экскурсии вы откроете малоизвестные факты, увидите скрытые символы в оформлении соборов, а также поймёте, какие архитектурные и инженерные решения сделали эти здания одними из главных достопримечательностей Петербурга. Присоединяйтесь, чтобы узнать и почувствовать историю города через его самые впечатляющие храмы! Важная информация:
- Пешехоную экскурсию проводит гид из нашей команды.
- Экскурсии в Спасе на Крови и Исаакиевском соборе проводятся местным экскурсоводом согласно правилам музея • Входные билеты в соборы приобретаются дополнительно на месте в день экскурсии.
Ежедневно, кроме среды, в 11.00 и 15.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Спас на Крови
- Исаакиевский собор
- Невский проспект
- Площадь Искусств
- Набережная канала Грибоедова
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в соборы - взрослый 450 руб., детский 200 руб.
- Входной билет на посещение колоннады (по желанию) - 300 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Искусств, Санкт-Петербург, памятник Пушкину
Завершение: Исаакиевская пл., 4, Санкт-Петербург, Россия
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме среды, в 11.00 и 15.00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Пешехоную экскурсию проводит гид из нашей команды
- Экскурсии в Спасе на Крови и Исаакиевском соборе проводятся местным экскурсоводом согласно правилам музея
- Входные билеты в соборы приобретаются дополнительно на месте в день экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 93 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
10 ноя 2025
Екатерина очень классный экскурсовод!!!! Очень много интересного рассказала о соборах с момента строительства, даже планирования, до наших дней, включая советский и постсоветский периоды, что бывает нечасто. По пути передвижения рассказывала и показывала интересные места, несмотря на дождь)). Спасибо большое за организацию!!! Уже рекомендовала вас коллегам и родственникам, которые планируют посетить Питер!
Э
Эльвира
8 ноя 2025
Отличная работа гида Татьяны. Интереснейший рассказ, так получилось, что для меня одной. Рекомендую всем.
Е
Елена
6 ноя 2025
Экскурсия была интересная, много узнали, и не столько о храмах, но об исторических условиях их постройки и восстановления, политической обстановке того времени.
Из минусов - не слишком подробные ответы гида об
Т
Татьяна
1 ноя 2025
Великолепные соборы, каждый поражает по своему. Спасибо экскурсоводу Екатерине за интересную экскурсию
Д
Дьяченко
23 окт 2025
М
Максим
20 окт 2025
Экскурсия прошла замечательно. Гид Александр - профессионал своего дела. Всё 2.5 часа было очень интересно его слушать. Узнали историю «Спаса на Крови» и «Исаакиевского собора».
А
Алина
20 окт 2025
У нас была замечательный экскурсовод - Екатерина. Все было замечательно!
Очень интересно, познавательно и позитивно.
Н
Наталия
11 окт 2025
Экскурсовод супер!!! Очень интересные факты нашей истории…
В
Виктория
11 окт 2025
Спасибо большое за тёплую дружескую атмосферу! Было очень интересно!
А
Анна
10 окт 2025
Отличная экскурсия. Посетили храмы снаружи и внутри, прогулялись от одного храма до другого. Гид Александр очень интересно проводит экскурсию. Рекомендую посетить.
Е
Екатерина
9 окт 2025
Замечательный гид, все было очень интересно! Рекомендую
E
Evgeny
7 окт 2025
А
Анна
4 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Татьяна легко и полно отвечала на все вопросы. При общении было уютно и тепло. Я очень рада, что именно с ней прошла по Храмам.
Т
Татьяна
3 окт 2025
Очень понравилась экскурсия, особенно шикарная подача информации гидом Екатериной! Узнали много нового, интересного и полезного для себя!
Е
Евгения
29 сен 2025
