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Православные храмы Санкт-Петербурга

4.7
17 отзывов
Наталья Е.
Наталья Е. – Гид из Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге есть не только Исаакиевский собор, Спас на Крови и Казанский собор.

В Северной столице существует множество храмов, которые верующие почитают с не меньшим трепетом.

Вы посетите Александро-Невскую лавру, часовню Ксении Петербургской на Смоленском кладбище, Андреевский собор.

Во время автомобильной экскурсии 🧭 гид расскажет вам историю 📖 храмов и других достопримечательностей 🏛️ города.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 7 500 ₽ за экскурсию

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Православные храмы Санкт-Петербурга
Православные храмы Санкт-Петербурга

Что вы увидите

  • Собор святого апостола Андрея Первозванного
  • Успенский храм Оптиной Пустыни
  • Часовня святой блаженной Ксении Петербургской
  • Николо-Богоявленский Морской собор
  • Спасо-Преображенский собор
  • Александро-Невская лавра
Северная столица ⭐️ России изначально задумывалась Петром I как центр русского православия. По грандиозному замыслу царя, она должна была затмить европейские административные центры своим величием, изяществом и мощью. Начиная с деревянной Петропавловской церкви, заложенной самим Петром I, храмы возводились по случаю важнейших событий истории 📖 города и всей страны. Рождение наследников престола, грандиозные победы русской армии, триумфальные виктории флота увековечивались в камне, как послание для будущих поколений. Поэтому нет более простого способа поближе познакомиться с историей славного города, чем экскурсия ⛳ по соборам Петербурга. Многие соборы и храмы Санкт-Петербурга внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, являются образцами мирового зодчества.
Прогулка по этим святым местам доставит вам эстетическое и эмоциональное удовольствие. Ведь церкви, храмы в Санкт-Петербурге представляют собой уникальные, ни с чем несравнимые собрания шедевров зодчества, относящиеся к различным эпохам и стилям.
Мы посетим: 1. Собор святого апостола Андрея Первозванного, один из старейших в городе. Это особо почитаемое прихожанами святое место, история которого восходит к Петру I.
2. Успенский храм Оптиной Пустыни. Внутри храм поражает своим праздничным убранством: замечательными росписями и иконостасом.
3. Часовню святой блаженной Ксении Петербургской . Одна из самых почитаемых в России женщин - это Святая Блаженная Ксения Петербургская. По ее молитвам и по сей день совершаются невиданные чудеса любви Божьей к людям. И каждый верующий человек мечтает побывать в ее часовне в Санкт-Петербурге и поклониться мощам Блаженной.
4. Николо-Богоявленский Морской собор. Это первым российский храм для окормления моряков русского флота. Грандиозный храм, напоминающий не то пышный дворец, не то бело-голубой, увенчанный золотом корабль — настолько монументальная постройка кажется лёгкой и небесной
В нижней церкви находится Главная святыня Николо-Богоявленского собора – греческая икона святителя Николая Чудотворца 17 века с частицей его мощей.
5. Спасо-Преображенский собор. Сегодня в храме хранятся главные его святыни – икона «Всех Скорбящих Радосте», а также одна из самых любимых икон Петра I – Образ Спасителя. Она была при правителе во время закладки города на Неве и во время Полтавской битвы.
6. Александро-Невскую лавру. Главной святыней храма были мощи святого благоверного великого князя Александра Невского, хранившиеся до революции в великолепной серебряной раке, изготовленной по велению императрицы Елизаветы Петровны. Сейчас рака находится в Эрмитаже, а ковчег с мощами стоит справа от иконостаса.
Я заберу вас по адресу, который вы укажете и после экскурсии 🧭 оставлю вас в центре города.
Что входит
  • Услуги талантливой команды, любящей свое дело
  • Увлекательный рассказ сертифицированного гида
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном легковом автомобиле
  • Знакомство с максимальным количеством знаковых православных храмов Санкт-Петербурга без потери времени
Что не входит
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 По договоренности по Вашему адресу в центре города
Место завершения
🏁 По договоренности
Православные храмы Санкт-Петербурга
Православные храмы Санкт-Петербурга
Православные храмы Санкт-Петербурга
Православные храмы Санкт-Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталья Е.
Наталья Е.
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17 отзывов оставили туристы

Наталья Е. проводит ещё 5 экскурсий

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