Северная столица ⭐️ России изначально задумывалась Петром I как центр русского православия. По грандиозному замыслу царя, она должна была затмить европейские административные центры своим величием, изяществом и мощью. Начиная с деревянной Петропавловской церкви, заложенной самим Петром I, храмы возводились по случаю важнейших событий истории 📖 города и всей страны. Рождение наследников престола, грандиозные победы русской армии, триумфальные виктории флота увековечивались в камне, как послание для будущих поколений. Поэтому нет более простого способа поближе познакомиться с историей славного города, чем экскурсия ⛳ по соборам Петербурга. Многие соборы и храмы Санкт-Петербурга внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, являются образцами мирового зодчества.

Прогулка по этим святым местам доставит вам эстетическое и эмоциональное удовольствие. Ведь церкви, храмы в Санкт-Петербурге представляют собой уникальные, ни с чем несравнимые собрания шедевров зодчества, относящиеся к различным эпохам и стилям.

Мы посетим: 1. Собор святого апостола Андрея Первозванного, один из старейших в городе. Это особо почитаемое прихожанами святое место, история которого восходит к Петру I.

2. Успенский храм Оптиной Пустыни. Внутри храм поражает своим праздничным убранством: замечательными росписями и иконостасом.

3. Часовню святой блаженной Ксении Петербургской . Одна из самых почитаемых в России женщин - это Святая Блаженная Ксения Петербургская. По ее молитвам и по сей день совершаются невиданные чудеса любви Божьей к людям. И каждый верующий человек мечтает побывать в ее часовне в Санкт-Петербурге и поклониться мощам Блаженной.

4. Николо-Богоявленский Морской собор. Это первым российский храм для окормления моряков русского флота. Грандиозный храм, напоминающий не то пышный дворец, не то бело-голубой, увенчанный золотом корабль — настолько монументальная постройка кажется лёгкой и небесной

В нижней церкви находится Главная святыня Николо-Богоявленского собора – греческая икона святителя Николая Чудотворца 17 века с частицей его мощей.

5. Спасо-Преображенский собор. Сегодня в храме хранятся главные его святыни – икона «Всех Скорбящих Радосте», а также одна из самых любимых икон Петра I – Образ Спасителя. Она была при правителе во время закладки города на Неве и во время Полтавской битвы.

6. Александро-Невскую лавру. Главной святыней храма были мощи святого благоверного великого князя Александра Невского, хранившиеся до революции в великолепной серебряной раке, изготовленной по велению императрицы Елизаветы Петровны. Сейчас рака находится в Эрмитаже, а ковчег с мощами стоит справа от иконостаса.

Я заберу вас по адресу, который вы укажете и после экскурсии 🧭 оставлю вас в центре города.