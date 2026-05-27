Мои заказы

Петербург глазами инженера: по следам великих изобретателей

Убедиться, что символами города бывают не только парадные фасады, но и инженерные конструкции
Центр Петербурга — средоточие объектов культурного наследия. Туристы фотографируют их, а гиды обычно рассказывают о зодчих и императорах. Но за парадными фасадами скрываются механизмы и смелые решения, которые держат Петербург на воде.

Давайте поговорим о тех, кто сделал чудеса инженерной мысли реальностью, их целеустремлённости и смекалке!
Петербург глазами инженера: по следам великих изобретателей
Петербург глазами инженера: по следам великих изобретателей
Петербург глазами инженера: по следам великих изобретателей

Описание экскурсии

Маршрут включает знаковые точки, где история встречается с инженерией. Вы не просто осмотрите памятники — а узнаете механику их величия.

  • Адмиралтейство. Его архитектурные элементы украшают город уже более трёх веков. Но что скрывается за привычным силуэтом?
  • Исаакиевский собор. Сравним два купола, чтобы понять их секрет. Почему они не похожи друг на друга и как это спасает здание?
  • Благовещенские мосты. Как случилось, что первый и третий мосты объединились?
  • Набережные Невы. Отыщем следы водоливных машин и разберёмся, как они работали
  • Александрийский столп. Вы узнаете, как эту громаду доставили и установили на пьедестал без современных кранов.

Эти вопросы редко звучат на стандартных прогулках. Гид расскажет:

  • как укрепляли берега Невы, чтобы построить набережные, и почему этот подвиг инженерной мысли до сих пор остаётся незамеченным
  • где находилась первая верфь Петербурга и как место её закладки определило планировку целого района
  • как инженер Мартин де Ласкари с помощью яиц сдвинул скалу
  • что представляла из себя подводная пила 19 века и зачем она понадобилась строителям

Организационные детали

  • На экскурсии вам выдадут радиогиды с наушники. Для удобства вы можете использовать собственные наушники (разъём mini jack 3.5 mm)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник2000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Александровском саду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера
Глазами инженера — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 1446 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Петербург глазами инженера: по следам великих изобретателей»

Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом
На машине
6 часов
52 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом
Большой обзорный тур с инженером, принимавшим участие в реконструкции исторических зданий города
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
18 700 ₽ за всё до 4 чел.
Великие женщины Петербурга
Пешая
1.5 часа
78 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Великие женщины Петербурга
Авторская экскурсия по местам легендарных поэтесс, актрис, дворянок, жён и матерей (в мини-группе)
Начало: В районе станций метро "Владимирская" и "Достоевск...
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1650 ₽ за человека
Приватный Петербург за закрытыми дверями: парадные лестницы и дворы-колодцы
Пешая
2 часа
-
25%
183 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Приватный Петербург за закрытыми дверями: парадные лестницы и дворы-колодцы
Ощутить дух прошлого во дворах-колодцах и парадных города
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
29 мая в 11:00
30 мая в 11:00
4455 ₽5940 ₽ за человека
Петербург с высоты + парадные и дворы-колодцы
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Петербург с высоты + парадные и дворы-колодцы
Увидеть Северную столицу сверху и заглянуть внутрь старинных дворов и парадных
Начало: У СТ.М. «Владимирская»
Сегодня в 11:45
Завтра в 11:45
990 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
2000 ₽ за человека