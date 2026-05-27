Центр Петербурга — средоточие объектов культурного наследия. Туристы фотографируют их, а гиды обычно рассказывают о зодчих и императорах. Но за парадными фасадами скрываются механизмы и смелые решения, которые держат Петербург на воде.
Давайте поговорим о тех, кто сделал чудеса инженерной мысли реальностью, их целеустремлённости и смекалке!
Описание экскурсии
Маршрут включает знаковые точки, где история встречается с инженерией. Вы не просто осмотрите памятники — а узнаете механику их величия.
- Адмиралтейство. Его архитектурные элементы украшают город уже более трёх веков. Но что скрывается за привычным силуэтом?
- Исаакиевский собор. Сравним два купола, чтобы понять их секрет. Почему они не похожи друг на друга и как это спасает здание?
- Благовещенские мосты. Как случилось, что первый и третий мосты объединились?
- Набережные Невы. Отыщем следы водоливных машин и разберёмся, как они работали
- Александрийский столп. Вы узнаете, как эту громаду доставили и установили на пьедестал без современных кранов.
Эти вопросы редко звучат на стандартных прогулках. Гид расскажет:
- как укрепляли берега Невы, чтобы построить набережные, и почему этот подвиг инженерной мысли до сих пор остаётся незамеченным
- где находилась первая верфь Петербурга и как место её закладки определило планировку целого района
- как инженер Мартин де Ласкари с помощью яиц сдвинул скалу
- что представляла из себя подводная пила 19 века и зачем она понадобилась строителям
Организационные детали
- На экскурсии вам выдадут радиогиды с наушники. Для удобства вы можете использовать собственные наушники (разъём mini jack 3.5 mm)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Александровском саду
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Глазами инженера — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 1446 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.
