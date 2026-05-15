3 отзыва оставили туристы

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Ленинградские коммуналки: взгляд изнутри

За закрытыми дверями: живые коммуналки Петербурга и атмосфера исторического центра
Приготовьтесь увидеть дореволюционный город глазами его жителей — от столичных купцов до советской интеллигенции. Мы заглянем в укромные дворы и на парадные лестницы, распахнём двери апартаментов доходного дома. Здесь вы удивитесь сочетанию несочетаемого: старинной архитектуры доходных домов и советского быта.
4.9
521 отзыв
Ленинградские коммуналки: взгляд изнутри
Ленинградские коммуналки: взгляд изнутри
Ленинградские коммуналки: взгляд изнутри

Описание экскурсии

Посещение «уплотнённой» барской квартиры

Свои двери вам откроет старинная барская квартира — а ныне коммуналка в доме, построенном в конце 19 века в модном тогда стиле «эклектика». По крутым ступеням черной лестницы мы поднимемся на кухню с кухаркиной комнатой и ванной, где ещё осталась метлахская плитка. Пройдя узким и мрачным коридором мимо ряда дверей местных жителей, доберёмся до комнаты с «фонарём», пятиметровыми потолками и изразцовой печью.

Три контрастные комнаты

  • комната писателя Сергея Довлатова с бережно сохранённым бытом советского интеллигента, зелёным камином, патефоном и тысячей мелочей из эпохи СССР — предметы можно спокойно фотографировать, рассмотреть вблизи и подержать в руках
  • «бабушкина» комната — средоточие дореволюционного уюта с антикварной мебелью, старыми выключателями, корабельной лампой и ретрофотографиями
  • мастерская советской художницы Татьяны Милеант — романтический приют творческого человека с необычными наслоениями текстиля, множеством светильников, картин, книг и скульптур. Гид расскажет судьбу хозяйки и как эта комната вернулась к жизни спустя десятилетия

Парадные-дворцы и дворы-колодцы

Между квартирами пойдём пешком: через роскошные парадные, скромные чёрные лестницы и петербургские дворы-колодцы, подсвеченные кусочком неба. Это не переход, а смена настроения — как монтаж в кино.

Бывшая барская квартира

На легендарной Рубинштейна заглянем ещё в один симпатичный доходный дом. В просторной двухуровневой барской квартире создана инсталляция советского быта: интерьерные детали, бытовые мелочи, атмосфера времени. Для тех, кто хочет почувствовать эпоху, а не только прочитать о ней.

Кому подойдёт прогулка

  • Тем, кто хочет увидеть Петербург глубже фасадов
  • Ценителям подлинности и внимательного взгляда — без показухи и спешки
  • Для тех, кому важны детали быта и человеческие истории

Организационные детали

  • Все коммуналки на маршруте жилые, поэтому важны тишина и такт
  • В стоимость включены все элементы программы
  • Продолжительность может немного меняться — Петербург живой и это часть его очарования
  • Экскурсию проводят гиды нашей команды — внимательные, опытные, по-настоящему любящие город
  • Для компаний от 10 человек действует скидка
  • По желанию прогулку можно провести индивидуально — гид подберёт удобное время и темп
  • А ещё эту прогулку можно подарить — мы всё с заботой организуем

ежедневно в 13:00, 16:00 и 19:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1395 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Индивидуальная экскурсия, цена за 1 чел. (12:00; 14:00; 16:00; 18:00)4626 ₽
Индивидуальная экскурсия от 2 до 4, цена за 1 чел. (12:00; 14:00; 16:00; 18:00)4626 ₽
Индивидуальная экскурсия от 5 до 7, цена за 1 чел. (12:00; 14:00; 16:00; 18:00)4153 ₽
Индивидуальная экскурсия от 8 до 9, цена за 1 чел. (12:00; 14:00; 16:00; 18:00)4100 ₽
Индивидуальная экскурсия от 10, цена за 1 чел. (12:00; 14:00; 16:00; 18:00)3900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ст. метро Звенигородская
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00, 16:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 92696 туристов
Фасады Петербурга видят все. Мы же ведём за закрытые двери: в парадные с витражами и каминами, в особняки и коммуналки, на крыши с самыми красивыми закатами. Эти двери с улицы
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не открыть, самому не попасть. За каждой — годы договорённостей и доверия. Вместе с нами их открыли больше 90 000 гостей. Мы создали единственный в России музей-квартиру Сергея Довлатова, вошедшую в топ-10 квартир-музеев Санкт-Петербурга. Познакомим вас с ней на наших экскурсиях. Я петербуржец в четвёртом поколении. В моей команде работают только аккредитованные гиды, для которых Петербург — дом, а не работа. Рассказывают без занудства, с юмором и живыми историями. Будет интересно и весело, а после останутся классные воспоминания. Выбирайте, какую дверь мы откроем для вас первой.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 521 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
463
4
36
3
15
2
3
1
4
Лидия
Очень трогательно и местами тяжело: теснота, очереди в ванную, общая кухня. Всё это начинаешь понимать. Здесь особенно понравится тем, кто никогда не жил в таких условиях. Спасибо гиду за уважительный тон к людям, которые здесь жили.
Очень трогательно и местами тяжело: теснота, очереди в ванную, общая кухня. Всё это начинаешь понимать. Здесь
Очень трогательно и местами тяжело: теснота, очереди в ванную, общая кухня. Всё это начинаешь понимать. Здесь
Очень трогательно и местами тяжело: теснота, очереди в ванную, общая кухня. Всё это начинаешь понимать. Здесь
Очень трогательно и местами тяжело: теснота, очереди в ванную, общая кухня. Всё это начинаешь понимать. Здесь
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Алексей
Очень своеобразная экскурсия - от полного трэша кухни и "Лехиной комнаты" (так ее именовал гид Андрей и я позволю себе)) в жутковатой квартирке, больше похожей на прибежище отрицающих ценности социума
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и цивилизации в целом элементов, через реновированный колорит комнат Довлатова, некоей питерской "бабушки" и их соседки художницы, к благополучно-махровому, чинному, в меру богатому советскому коммунальному быту.
Что запомнилось и вполне импонировало в этом знакомстве с таким вот ликом Питера - это не просто увлеченность нашего экскурсовода темой, неплохое владение материалом и его вдохновенное изложение, но и реальная вовлеченность всей команды гидов, которая не просто знакомит народ с коммуналками, но, по сути, во многом воссоздает, а иногда и создает контент экскурсии - ребята арендуют некоторые из показанных комнат, находят, притаскивают аутентичные вещи и всякую атмосферную мелочевку прошедших лет, иногда воюя за них с сопредельными жильцами, копаются в истории и докапываются до интересных фактов и еще более интересных легенд и баек.
С нами на экскурсии было много молодых и очень молодых людей - они, по-моему, пребывали в полном восторге от всего этого разнообразного винтажа. Наверное, это оптимальная целевая аудитория.
У нас же, экс-аборигенов советской страны, при этом не отягощенных ностальгией по тем дивным временам, впечатление осталось двоякое.
Мы бы вполне обошлись без презентации антисанитарной разрухи квартиры с "Лехиной комнатой" (хотя товарищи по прогулке на мое "фи" высказались в том духе, что вот сразу видно, не питерцы, мол, вы, а тут таких коммунальных пейзажей в домах за красивыми фасадами каждый второй. Верю. Но не очень. Без лицезрения и впредь предпочту обойтись)).
Третья квартира нам показалась довольно обычной советской, в нашем городе многие и теперича в подобных плюс-минус интерьерах существуют. Но это отнюдь не критика локации, так то образчик отличный, сохранено, собрано и подобрано все добротно, в удивляюще-историческом (для молодежи) и душу греющем (для ностальгирующего по старым-добрым временам народа постарше) аспектах так очень должно зайти.
В результате, для нас наиболее интересной оказалась квартира Довлатова, ради нее и брали экскурсию и, в общем, не пожалели. Скучно точно не было! Команде и, отдельно, гиду Андрею - искренняя благодарность за проект и его воплощение, успехов и дальнейшего развития вширь и обязательно вглубь!

Очень своеобразная экскурсия - от полного трэша кухни и "Лехиной комнаты" (так ее именовал гид Андрей
Очень своеобразная экскурсия - от полного трэша кухни и "Лехиной комнаты" (так ее именовал гид Андрей
Очень своеобразная экскурсия - от полного трэша кухни и "Лехиной комнаты" (так ее именовал гид Андрей
Очень своеобразная экскурсия - от полного трэша кухни и "Лехиной комнаты" (так ее именовал гид Андрей
Очень своеобразная экскурсия - от полного трэша кухни и "Лехиной комнаты" (так ее именовал гид Андрей
Очень своеобразная экскурсия - от полного трэша кухни и "Лехиной комнаты" (так ее именовал гид Андрей
Очень своеобразная экскурсия - от полного трэша кухни и "Лехиной комнаты" (так ее именовал гид Андрей
Очень своеобразная экскурсия - от полного трэша кухни и "Лехиной комнаты" (так ее именовал гид Андрей+2
Очень своеобразная экскурсия - от полного трэша кухни и "Лехиной комнаты" (так ее именовал гид Андрей
Очень своеобразная экскурсия - от полного трэша кухни и "Лехиной комнаты" (так ее именовал гид Андрей
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Анна
Хорошая, не перегруженная экскурсия. Гид Мария - приятная, грамотная, доброжелательная. Организационных вопросов ноль - всё продумано, есть возможность посидеть, отдохнуть, многое можно трогать, в общем, остались хорошие впечатления. Захотелось почитать Довлатова и вернуться погулять по Рубинштейна.
Хорошая, не перегруженная экскурсия. Гид Мария - приятная, грамотная, доброжелательная. Организационных вопросов ноль - всё продумано,
Хорошая, не перегруженная экскурсия. Гид Мария - приятная, грамотная, доброжелательная. Организационных вопросов ноль - всё продумано,
Хорошая, не перегруженная экскурсия. Гид Мария - приятная, грамотная, доброжелательная. Организационных вопросов ноль - всё продумано,
Хорошая, не перегруженная экскурсия. Гид Мария - приятная, грамотная, доброжелательная. Организационных вопросов ноль - всё продумано,
Хорошая, не перегруженная экскурсия. Гид Мария - приятная, грамотная, доброжелательная. Организационных вопросов ноль - всё продумано,
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О
Отличная экскурсия, нам все понравилось. Даже десятилетнему ребенку было интересно. Особенно здорово было слушать старые пластинки и печатать на машинке)
Большое спасибо экскурсоводу Марии. Считаем, что нам повезло с экскурсоводом.
Отличная экскурсия, нам все понравилось. Даже десятилетнему ребенку было интересно. Особенно здорово было слушать старые пластинки
Отличная экскурсия, нам все понравилось. Даже десятилетнему ребенку было интересно. Особенно здорово было слушать старые пластинки
Отличная экскурсия, нам все понравилось. Даже десятилетнему ребенку было интересно. Особенно здорово было слушать старые пластинки
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В
Топовая экскурсия, которая зашла абсолютно всем, было супер интересно! Спасибо большое Анастасии)
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Михедова
Благодарим за экскурсию! За четкую организацию. Оплата, время начала и окончания, доброжелательность и вовлеченность экскурсовода Алексея - все прекрасно! Однозначно рекомендуем🤗
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