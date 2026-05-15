3 отзыва оставили туристы

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и цивилизации в целом элементов, через реновированный колорит комнат Довлатова, некоей питерской "бабушки" и их соседки художницы, к благополучно-махровому, чинному, в меру богатому советскому коммунальному быту.

Что запомнилось и вполне импонировало в этом знакомстве с таким вот ликом Питера - это не просто увлеченность нашего экскурсовода темой, неплохое владение материалом и его вдохновенное изложение, но и реальная вовлеченность всей команды гидов, которая не просто знакомит народ с коммуналками, но, по сути, во многом воссоздает, а иногда и создает контент экскурсии - ребята арендуют некоторые из показанных комнат, находят, притаскивают аутентичные вещи и всякую атмосферную мелочевку прошедших лет, иногда воюя за них с сопредельными жильцами, копаются в истории и докапываются до интересных фактов и еще более интересных легенд и баек.

С нами на экскурсии было много молодых и очень молодых людей - они, по-моему, пребывали в полном восторге от всего этого разнообразного винтажа. Наверное, это оптимальная целевая аудитория.

У нас же, экс-аборигенов советской страны, при этом не отягощенных ностальгией по тем дивным временам, впечатление осталось двоякое.

Мы бы вполне обошлись без презентации антисанитарной разрухи квартиры с "Лехиной комнатой" (хотя товарищи по прогулке на мое "фи" высказались в том духе, что вот сразу видно, не питерцы, мол, вы, а тут таких коммунальных пейзажей в домах за красивыми фасадами каждый второй. Верю. Но не очень. Без лицезрения и впредь предпочту обойтись)).

Третья квартира нам показалась довольно обычной советской, в нашем городе многие и теперича в подобных плюс-минус интерьерах существуют. Но это отнюдь не критика локации, так то образчик отличный, сохранено, собрано и подобрано все добротно, в удивляюще-историческом (для молодежи) и душу греющем (для ностальгирующего по старым-добрым временам народа постарше) аспектах так очень должно зайти.

В результате, для нас наиболее интересной оказалась квартира Довлатова, ради нее и брали экскурсию и, в общем, не пожалели. Скучно точно не было! Команде и, отдельно, гиду Андрею - искренняя благодарность за проект и его воплощение, успехов и дальнейшего развития вширь и обязательно вглубь!