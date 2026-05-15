3 отзыва оставили туристы

Описание экскурсии
Посещение «уплотнённой» барской квартиры
Свои двери вам откроет старинная барская квартира — а ныне коммуналка в доме, построенном в конце 19 века в модном тогда стиле «эклектика». По крутым ступеням черной лестницы мы поднимемся на кухню с кухаркиной комнатой и ванной, где ещё осталась метлахская плитка. Пройдя узким и мрачным коридором мимо ряда дверей местных жителей, доберёмся до комнаты с «фонарём», пятиметровыми потолками и изразцовой печью.
Три контрастные комнаты
- комната писателя Сергея Довлатова с бережно сохранённым бытом советского интеллигента, зелёным камином, патефоном и тысячей мелочей из эпохи СССР — предметы можно спокойно фотографировать, рассмотреть вблизи и подержать в руках
- «бабушкина» комната — средоточие дореволюционного уюта с антикварной мебелью, старыми выключателями, корабельной лампой и ретрофотографиями
- мастерская советской художницы Татьяны Милеант — романтический приют творческого человека с необычными наслоениями текстиля, множеством светильников, картин, книг и скульптур. Гид расскажет судьбу хозяйки и как эта комната вернулась к жизни спустя десятилетия
Парадные-дворцы и дворы-колодцы
Между квартирами пойдём пешком: через роскошные парадные, скромные чёрные лестницы и петербургские дворы-колодцы, подсвеченные кусочком неба. Это не переход, а смена настроения — как монтаж в кино.
Бывшая барская квартира
На легендарной Рубинштейна заглянем ещё в один симпатичный доходный дом. В просторной двухуровневой барской квартире создана инсталляция советского быта: интерьерные детали, бытовые мелочи, атмосфера времени. Для тех, кто хочет почувствовать эпоху, а не только прочитать о ней.
Кому подойдёт прогулка
- Тем, кто хочет увидеть Петербург глубже фасадов
- Ценителям подлинности и внимательного взгляда — без показухи и спешки
- Для тех, кому важны детали быта и человеческие истории
Организационные детали
- Все коммуналки на маршруте жилые, поэтому важны тишина и такт
- В стоимость включены все элементы программы
- Продолжительность может немного меняться — Петербург живой и это часть его очарования
- Экскурсию проводят гиды нашей команды — внимательные, опытные, по-настоящему любящие город
- Для компаний от 10 человек действует скидка
- По желанию прогулку можно провести индивидуально — гид подберёт удобное время и темп
- А ещё эту прогулку можно подарить — мы всё с заботой организуем
ежедневно в 13:00, 16:00 и 19:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1395 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Индивидуальная экскурсия, цена за 1 чел. (12:00; 14:00; 16:00; 18:00)
|4626 ₽
|Индивидуальная экскурсия от 2 до 4, цена за 1 чел. (12:00; 14:00; 16:00; 18:00)
|4626 ₽
|Индивидуальная экскурсия от 5 до 7, цена за 1 чел. (12:00; 14:00; 16:00; 18:00)
|4153 ₽
|Индивидуальная экскурсия от 8 до 9, цена за 1 чел. (12:00; 14:00; 16:00; 18:00)
|4100 ₽
|Индивидуальная экскурсия от 10, цена за 1 чел. (12:00; 14:00; 16:00; 18:00)
|3900 ₽
Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Большое спасибо экскурсоводу Марии. Считаем, что нам повезло с экскурсоводом.