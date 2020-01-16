3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Посещение «уплотнённой» барской квартиры

Мы посетим старинную барскую квартиру, впоследствии — действующую коммуналку, находящуюся в доме постройки конца XIX века в модном тогда стиле «эклектика». В доме до сих пор все квартиры — коммунальные. Вы попадёте в огромную квартиру с причудливой планировкой, длинными коридорами и несметным количеством жителей. Здесь вам встретятся детали прошлого, а то и позапрошлого века: дореволюционные газеты под слоями обоев, латунные ручки, вековой сундук на коммунальной кухне 🥧. Мы войдём через роскошную парадную с лепниной и коваными лестницами, а выйдем через полузаброшенный чёрный ход — настоящее приключение!

Погружение в быт и детали

Вы узнаете о том, как был налажен быт в коммуналках и какие там случались курьезы, а также:

Правда ли, что в ванной одной из квартир держали свинью;

Сколько сейчас в Петербурге коммуналок без ванных комнат;

Что можно найти при ремонте бывшей коммунальной квартиры;

Где находится самая большая коммуналка и сколько в ней комнат;

Какие были традиции у жителей ленинградских коммуналок;

И многое другое!

Парадные-дворцы и дворы-колодцы

В нашем маршруте мы посетим 4 парадные лестницы, скрытые от глаз обычных прохожих. Вы узнаете историю 📖 района и его обитателей, пройдёте чередой потайных проходных дворов, увидите кусочек неба из «фирменного» петербургского двора-колодца и ощутите дух старого города.

А что ещё? Уникальный шанс!

Если вы хотите посетить две коммунальные квартиры, то мы рекомендуем дополнительно посетить в квартиру Сергея Довлатова. Там нет музея, зато она до сих пор является настоящей жилой «коммуналкой». Вы увидите современных жильцов и узнаете, как была организована повседневная жизнь обитателей ленинградских «многосемеек»

Кому подойдет прогулка

Ценителям необычных маршрутов, тем кто любит познавать город 🏙️ через архитектурные детали и общение с местными жителями.

Организационные детали