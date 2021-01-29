Секретные места Васильевского Острова

Пешеходная

5
3 отзыва
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Секретные места Васильевского Острова
Секретные места Васильевского Острова
Секретные места Васильевского Острова
Секретные места Васильевского Острова

Что вас ожидает 🤩

  • Васильевский остров
  • Старинные доходные дома
  • Дворы-колодцы
  • Самая узкая улица Петербурга
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Во время этой прогулки нас ждет занимательный рассказ о том, как застраивался Васильевский остров, и почему ему не суждено было стать второй Венецией. Вы увидите роскошные особняки и узнаете о быте петровской эпохи.

Васильевский остров (или просто «Васька») откроется для вас таким, каким петербуржцы знают и любят его с детства – загадочным, мрачным, таинственным и по-настоящему «питерским».

Программа

Вы познакомитесь с историей старинных доходных домов от барокко до модерна.

Застройка территории Васильевского острова началась сразу после основания Петербурга – в 1710 году. Был протянут первый мост, основаны главные промышленные и учебные здания. Вместе с гидом вы внимательно исследуете самые интересные доходные дома разных эпох и подробно рассмотрите лепнину, витражные окна и скульптурные композиции. Поражает резкий контраст роскоши с черными лестницами причудливых форм и дворами, где скрываются старинные прачечные и холодильники.

Наш основной маршрут пройдет не по прямым центральным линиям, а обходными путями – по лабиринтам проходных дворов через секретные ходы и калитки. Гид покажет на первый взгляд незаметные, но любопытные детали фасадов, обратит ваше внимание на приметы дореволюционного быта. В местных мрачных колодцах до сих пор любят снимать сериалы про бандитов. Мы также пройдем по самой узкой улице Петербурга, ширина которой – всего 5.6 метров.

Во время прогулки вы узнаете, откуда в Петербурге появилось так много дворов-колодцев, и как раньше их использовали обитатели домов. Мы вместе проследим, как с прошлого века менялся внутренний облик особняков и попробуем разгадать тайну странной нумерации квартир в городских домах. Приготовьтесь узнать загадочную оборотную сторону парадного Петербурга!

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00, 14:30, 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00, 14:30, 17:30

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
29 янв 2021
Когда хочется чего-нибудь эдакого, получить доп. знания и эмоции, то надо сходить на эту экскурсию. Группа небольшая, экскурсия живая, активная, экскурсоводы знающие, но не перегружающие лишним. Ребята просто молодцы! Особенно впечатлила крыша и Александр. Провёл экскурсию с огоньком. Информация подавалась интересно, с юмором, с диалогом. А какой у Александра голос!
Т
15 янв 2021
Маргарита прекрасный экскурсовод и рассказчик, увлеченно делилась своими знаниями, после её экскурсии захотелось перечитать многие произведения и погрузиться в эпоху того времени!
В
20 дек 2020
Дарья изумительный гид, отличная экскурсия, нам очень понравилось. Ответила на все вопросы, очень информативно. Видно, что человеку нравится эта тема и то, чем она занимается. Короче говоря, большое спасибо вам, Дарья за прекрасно проведённое время)

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