Вы познакомитесь с историей старинных доходных домов от барокко до модерна.

Застройка территории Васильевского острова началась сразу после основания Петербурга – в 1710 году. Был протянут первый мост, основаны главные промышленные и учебные здания. Вместе с гидом вы внимательно исследуете самые интересные доходные дома разных эпох и подробно рассмотрите лепнину, витражные окна и скульптурные композиции. Поражает резкий контраст роскоши с черными лестницами причудливых форм и дворами, где скрываются старинные прачечные и холодильники.

Наш основной маршрут пройдет не по прямым центральным линиям, а обходными путями – по лабиринтам проходных дворов через секретные ходы и калитки. Гид покажет на первый взгляд незаметные, но любопытные детали фасадов, обратит ваше внимание на приметы дореволюционного быта. В местных мрачных колодцах до сих пор любят снимать сериалы про бандитов. Мы также пройдем по самой узкой улице Петербурга, ширина которой – всего 5.6 метров.

Во время прогулки вы узнаете, откуда в Петербурге появилось так много дворов-колодцев, и как раньше их использовали обитатели домов. Мы вместе проследим, как с прошлого века менялся внутренний облик особняков и попробуем разгадать тайну странной нумерации квартир в городских домах. Приготовьтесь узнать загадочную оборотную сторону парадного Петербурга!