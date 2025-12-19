Описание экскурсииПриглашаю Вас посетить один из блестящих музеев Петербурга - Фаберже! Крупнейшее в мире собрание работ фирмы Карла Фаберже находится в одном из красивейших особняков - Шуваловском дворце. Это не только пасхальные шедевры, но и драгоценная галантерея, аксессуары, серебряная посуда, а также государственные "Кабинетские" подарки. Здесь же находится самая крупная среди музейных собраний коллекция русских эмалей, в том числе работы выдающихся современников Карла Фаберже (Павла Овчинникова, Ивана Хлебникова, Федора Рюкерта). Также, представлены иконы в ювелирных окладах, русское серебро и уникальная коллекция ювелирных подносных коробок. Ювелирное собрание дополняет коллекция фарфора и полотен известных живописцев XIX-начала XX веков (И. К. Айвазовского, К. П Брюллова, П. -О. Ренуара и других). Вы прогуляетесь по чудом сохранившимся интерьерам дворца, узнаете, как фирма Фаберже стала столь популярной не только в Петербурге, но и за рубежом. Кто был конкурентом знаменитого ювелира и как Фаберже удалось стать поставщиком царского двора. После индивидуальной экскурсии можно насладиться десертами в кафе музея. Музей Фаберже открыт ежедневно, без выходных: Экспозиция открыта с 10:00 до 20:45; Касса работает с 9:30 до 20:15
- Шуваловский дворец
- Постоянная экспозиция
- Индивидуальная экскурсия по основной экспозиции
- Радиооборудование для каждого участника
- Входной экскурсионный билет - 1300Р/чел.
- Кофе, сувениры
Музей Фаберже
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
