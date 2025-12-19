Описание Ответы на вопросы

Екатерина Ваш гид в Санкт-Петербурге Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 1 час Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком 7000 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии Приглашаю Вас посетить один из блестящих музеев Петербурга - Фаберже! Крупнейшее в мире собрание работ фирмы Карла Фаберже находится в одном из красивейших особняков - Шуваловском дворце. Это не только пасхальные шедевры, но и драгоценная галантерея, аксессуары, серебряная посуда, а также государственные "Кабинетские" подарки. Здесь же находится самая крупная среди музейных собраний коллекция русских эмалей, в том числе работы выдающихся современников Карла Фаберже (Павла Овчинникова, Ивана Хлебникова, Федора Рюкерта). Также, представлены иконы в ювелирных окладах, русское серебро и уникальная коллекция ювелирных подносных коробок. Ювелирное собрание дополняет коллекция фарфора и полотен известных живописцев XIX-начала XX веков (И. К. Айвазовского, К. П Брюллова, П. -О. Ренуара и других). Вы прогуляетесь по чудом сохранившимся интерьерам дворца, узнаете, как фирма Фаберже стала столь популярной не только в Петербурге, но и за рубежом. Кто был конкурентом знаменитого ювелира и как Фаберже удалось стать поставщиком царского двора. После индивидуальной экскурсии можно насладиться десертами в кафе музея. Музей Фаберже открыт ежедневно, без выходных: Экспозиция открыта с 10:00 до 20:45; Касса работает с 9:30 до 20:15

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату