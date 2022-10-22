Империя Фаберже

Полюбоваться objets de fantaisie и узнать, как сложилась судьба придворного ювелира

Ни один ювелир не бывал столь популярным, как Карл Фаберже, и как здорово, что мы можем воочию увидеть его шедевры.

На экскурсии я проведу вас по коллекции мастера, представлю первый и последний императорские заказы и расскажу о судьбе потомков ювелира.

А вы насладитесь серебряными полотенцами, знаменитыми пасхальными яйцами, причудливыми игрушками-автоматонами и другими произведениями Фаберже.
Империя Фаберже
Империя Фаберже
Империя Фаберже
Империя Фаберже
Империя Фаберже
Империя Фаберже
Империя Фаберже
Империя Фаберже
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Описание

Что вас ожидает

Судьба мастера от расцвета до разорения

Наша экскурсия пройдет в музее Фаберже, расположенном в особняке Шуваловых, — это первый в России частный музей федерального масштаба. Поговорим о судьбе великого мастера, разберемся, что помогло ему стать придворным ювелиром, и посмотрим, насколько привередливыми клиентами были представители царской семьи. Я расскажу о расцвете и разорении (да-да) фирмы Фаберже. Во время прогулки по особняку вы узнаете:

  • Как связаны ювелирный дом Фаберже и королевство Сиам?
  • Кто стал родоначальником моды на шикарные пасхальные яйца Фаберже?
  • Откуда все-таки к нему приходили такие необычные идеи?
  • Кто был предками мастера и как сложилась судьба его потомков?
  • И каких правил придерживался ювелир в жизни и работе?

Коллекция музея Фаберже

Конечно, я познакомлю вас и с самой коллекцией, представленной в музее. Вы узнаете, куда пропали и как искали некоторые из сокровищ Фаберже. Увидите пасхальные ювелирные изделия, коллекцию русского фарфора 19 века, коллекцию эмали и многое другое. Полюбуетесь серебряным полотенцем, каменными человечками, конфетами в кресле и другими необычными шедеврами ювелира. А еще:

  • Услышите историю первого пасхального подарка Фаберже — «Курочки».
  • Мы посмотрим на кабинетные подарки Николая II: табакерку и портсигары, рамки с фотографиями, блюда и фигурки objets de fantaisie.
  • Я расскажу о чудесных механических игрушках-автоматонах и как с этим связаны пасхальные яйца.
  • И наконец, поговорим о последнем императорский заказе и роковой осени 1917 года.

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются отдельно — 1000 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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