Ни один ювелир не бывал столь популярным, как Карл Фаберже, и как здорово, что мы можем воочию увидеть его шедевры. На экскурсии я проведу вас по коллекции мастера, представлю первый и последний императорские заказы и расскажу о судьбе потомков ювелира. А вы насладитесь серебряными полотенцами, знаменитыми пасхальными яйцами, причудливыми игрушками-автоматонами и другими произведениями Фаберже.

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Описание

Что вас ожидает

Судьба мастера от расцвета до разорения

Наша экскурсия пройдет в музее Фаберже, расположенном в особняке Шуваловых, — это первый в России частный музей федерального масштаба. Поговорим о судьбе великого мастера, разберемся, что помогло ему стать придворным ювелиром, и посмотрим, насколько привередливыми клиентами были представители царской семьи. Я расскажу о расцвете и разорении (да-да) фирмы Фаберже. Во время прогулки по особняку вы узнаете:

Как связаны ювелирный дом Фаберже и королевство Сиам?

Кто стал родоначальником моды на шикарные пасхальные яйца Фаберже?

Откуда все-таки к нему приходили такие необычные идеи?

Кто был предками мастера и как сложилась судьба его потомков?

И каких правил придерживался ювелир в жизни и работе?

Коллекция музея Фаберже

Конечно, я познакомлю вас и с самой коллекцией, представленной в музее. Вы узнаете, куда пропали и как искали некоторые из сокровищ Фаберже. Увидите пасхальные ювелирные изделия, коллекцию русского фарфора 19 века, коллекцию эмали и многое другое. Полюбуетесь серебряным полотенцем, каменными человечками, конфетами в кресле и другими необычными шедеврами ювелира. А еще:

Услышите историю первого пасхального подарка Фаберже — «Курочки».

Мы посмотрим на кабинетные подарки Николая II: табакерку и портсигары, рамки с фотографиями, блюда и фигурки objets de fantaisie.

Я расскажу о чудесных механических игрушках-автоматонах и как с этим связаны пасхальные яйца.

И наконец, поговорим о последнем императорский заказе и роковой осени 1917 года.

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются отдельно — 1000 руб. /чел.