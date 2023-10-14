Поэты и композиторы, государственные деятели и представители правящей династии Романовых, прошлое и современность неразрывно связаны прочными нитями на тихих улочках Соляного городка. Вы увидите дома, где жили Пушкин и Чайковский, полюбуетесь рекой Фонтанкой и зданием академии Штиглица. Окунётесь в историю и откроете тайны города в городе.

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Описание

Что вас ожидает

Когда-то Соляной городок был захолустьем со складами для вина и соли, а сейчас стал престижным районом для международной выставки. Я покажу вам, где жили Пушкин, Чайковский, Мусоргский и Римский-Корсаков. Вы увидите фонтан, из которого никогда не била вода и другие необычные места, на которые вы раньше, скорее всего, не обращали внимания.

Вы узнаете:

как появился Соляной городок, откуда получил своё название и как менялся со временем;

для кого построили одну из старейших церквей города;

где жили отец и дочка Евгения Онегина;

какое здание называют «Домом композиторов»;

почему в Петербурге так и не появился пешеходный мост, ведущий в Летний сад;

как первые жители Петербурга становились мореходами;

где в 19 веке можно было овладеть профессией дизайнера и совершить путешествие через века, не покидая одного здания.

Достопримечательности по маршруту

Памятник защитникам Ханко — Пантелеймоновская церковь — набережная Фонтанки и здание бывшего павильона международной выставки — здание бывшего Императорского училища правоведения — дом, где вырос Пётр Чайковский — Музей обороны и блокады Ленинграда — академия Штиглица.

Организационные детали