Прогуляться по старейшему кварталу в центре Петербурга и узнать, как он связан с историей города
Поэты и композиторы, государственные деятели и представители правящей династии Романовых, прошлое и современность неразрывно связаны прочными нитями на тихих улочках Соляного городка.
Вы увидите дома, где жили Пушкин и Чайковский, полюбуетесь рекой Фонтанкой и зданием академии Штиглица. Окунётесь в историю и откроете тайны города в городе.
Вы увидите дома, где жили Пушкин и Чайковский, полюбуетесь рекой Фонтанкой и зданием академии Штиглица. Окунётесь в историю и откроете тайны города в городе.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Когда-то Соляной городок был захолустьем со складами для вина и соли, а сейчас стал престижным районом для международной выставки. Я покажу вам, где жили Пушкин, Чайковский, Мусоргский и Римский-Корсаков. Вы увидите фонтан, из которого никогда не била вода и другие необычные места, на которые вы раньше, скорее всего, не обращали внимания.
Вы узнаете:
- как появился Соляной городок, откуда получил своё название и как менялся со временем;
- для кого построили одну из старейших церквей города;
- где жили отец и дочка Евгения Онегина;
- какое здание называют «Домом композиторов»;
- почему в Петербурге так и не появился пешеходный мост, ведущий в Летний сад;
- как первые жители Петербурга становились мореходами;
- где в 19 веке можно было овладеть профессией дизайнера и совершить путешествие через века, не покидая одного здания.
Достопримечательности по маршруту
Памятник защитникам Ханко — Пантелеймоновская церковь — набережная Фонтанки и здание бывшего павильона международной выставки — здание бывшего Императорского училища правоведения — дом, где вырос Пётр Чайковский — Музей обороны и блокады Ленинграда — академия Штиглица.
Организационные детали
- Стоимость детских билетов уточняйте в переписке
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Соляном переулке
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Мы — компания друзей, люди разного возраста и профессий, но нас объединяет любовь и интерес к городу, в котором живём. С 2015 года мы проводим дружеские экскурсии. Вместе исследуем особняки, храмы, музеи, смотрим на город с воды и всегда говорим о людях. В центре нашего внимания — личная история и её отражение.
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