Академии Штиглица – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 5 экскурсий в категории «Академии Штиглица» в Санкт-Петербурге, цены от 2 550 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
42 отзыва
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Понять, почему город на Неве выглядит именно так, и насладиться эстетикой архитектуры
Начало: На Сенатской площади
9 июня в 10:00
10 июня в 10:30
70006 300 за всё до 4 чел.
Архитектурная прогулка по Петербургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
97 отзывов
Архитектурная прогулка по Петербургу
По-новому взглянуть на облик города и разобраться в переплетении его стилей, эпох и историй
Начало: метро Маяковская
Завтра в 17:00
10 июня в 14:00
5 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Академии Штиглица: наглядная история искусства
Групповая
1 час
153 отзыва
Экскурсия по Академии Штиглица: наглядная история искусства
Впечатлиться интерьерами и экспозицией музея и разобраться в особенностях художественных стилей
Начало: В районе метро Чернышевская
11 июня в 15:30
14 июня в 15:30
2 550 за человека
Ваша фотоистория из Санкт-Петербурга
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
4 отзыва
Ваша фотоистория из Санкт-Петербурга
Прогуляться среди доходных домов, тайных дворов, старинных улочек и получить на память яркие снимки
Начало: По договорённости
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
8 000 за всё до 3 чел.
Соляной городок
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Соляной городок
Прогуляться по старейшему кварталу в центре Петербурга и узнать, как он связан с историей города
Начало: в Соляном переулке
Завтра в 13:00
9 июня в 15:00
7 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
    Ирина, благодарю за интереснейший экскурс в историю архитектуры Петербурга. Мы прошли по живописным улочкам, маршрут интересный. Время пролетело незаметно. Я
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    почти научилась разбираться в стилях, различать из особенности. Экскурсия для любителей разглядывать здания и понимать смысловое значение из элементов. Знания у Ирины очень обширные!!!

  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Архитектурная прогулка по Петербургу
    25 мая были на этой экскурсии. Договорились с Юлией о встрече в другом месте, она перестроила маршрут, за что мы
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    очень ей благодарны! Было оооочень интересно! Юлия провела нас по тайным дворикам, про которые мы даже и не слышали, хотя много раз проходили мимо. К сожалению, мы были ограничены во времени, поэтому обязательно вернемся к Юлии в следующий раз. Прогуляемся по скрытным местам северной столицы и съездим в Коломну. Всем рекомендую.

  • С
    Светлана
    24 мая 2024
    Ваша фотоистория из Санкт-Петербурга
    Мне очень понравилась фотоэкскурсия с Дарьей. Она связалась со мной заранее, мы обсудили примерный маршрут. Дарья встретила меня у входа
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    в мой отель, и началась легкая прогулка с непринужденной беседой и фотографией, фотографией, фотографией. Полтора часа промчались незаметно. Дарья учла также мою не слишком высокую быстроходность.)) Повезло еще с погодой, хотя я уверена, что Санкт-Петербург прекрасен в любую погоду. Результат пришел через 6 дней: 53 красивые фотографии, сделанные, наверное, в самых фотогеничных местах города, которые очень понравились мне и моим близким. У самой меня так не получится. Спасибо, Даша!

    Мне очень понравилась фотоэкскурсия с Дарьей. Она связалась со мной заранее, мы обсудили примерный маршрут. ДарьяМне очень понравилась фотоэкскурсия с Дарьей. Она связалась со мной заранее, мы обсудили примерный маршрут. Дарья
  • Н
    Наталья
    17 мая 2024
    Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
    Вчера у нас была совершенно потрясающая и уютная прогулка с Ириной! Ирина - знающий и хорошо разбирающийся в искусстве и архитектуре специацист. Она показала нам Петербург с новой для нас стороны. Прогулка прошла на одном дыхании. Огромное спасибо!
    Вчера у нас была совершенно потрясающая и уютная прогулка с Ириной! Ирина - знающий и хорошоВчера у нас была совершенно потрясающая и уютная прогулка с Ириной! Ирина - знающий и хорошоВчера у нас была совершенно потрясающая и уютная прогулка с Ириной! Ирина - знающий и хорошоВчера у нас была совершенно потрясающая и уютная прогулка с Ириной! Ирина - знающий и хорошоВчера у нас была совершенно потрясающая и уютная прогулка с Ириной! Ирина - знающий и хорошоВчера у нас была совершенно потрясающая и уютная прогулка с Ириной! Ирина - знающий и хорошоВчера у нас была совершенно потрясающая и уютная прогулка с Ириной! Ирина - знающий и хорошо
  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
    Отличная экскурсия. Ирина-грамотный экскурсовод. Дала много интересной информации. Приятная, комфортная в общении девушка.
  • М
    Мария
    1 мая 2024
    Ваша фотоистория из Санкт-Петербурга
    Очень понравилась фотопрогулка. Дарья подобрала отличный маршрут по туристическим местам и выбрала для съемки необычные и интересные локации. Однозначно рекомендую.
  • О
    Ольга
    1 мая 2024
    Ваша фотоистория из Санкт-Петербурга
    Спасибо Дарье за время, проведенное вместе. 2 часа прогулки пролетели незаметно. Четкая организация, гибкость маршрута, внимательное отношение, легкое общение. Получили уйму впечатлений и, конечно же, прекрасные фото.
  • Е
    Евгения
    14 апреля 2024
    Архитектурная прогулка по Петербургу
    Нашу экскурсию проводила Юлия. Я пока ещё знаю Петербург очень мало, а мои подруги здесь живут много лет. И при
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    этом нам всем экскурсия очень понравилась. Для меня это было мощнейшей интеграцией в силу, историю, красоту города, для других - открытием скрытого. Большое спасибо Юлии за вкус, за любовь к своему городу, за способность развивать и вдохновлять других сделать шаг… и открыть глаза, чтобы увидеть красоту в камне и стекле! Желаю вдохновения и новых творческих идей! Надеюсь увидеться в будущем!

  • Ю
    Юлия
    1 апреля 2024
    Экскурсия по Академии Штиглица: наглядная история искусства
    Очень давно хотелось побывать в этом интересном месте! Как я поняла, оказаться там можно лишь в будни, поэтому для туристов
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    сложнее посетить Академию. Но экскурсия замечательная! Побывать, конечно, стоит. Можно фотографировать, даже получилось удачные ракурсы выбрать. Параллельно идут занятия, но никто никому не мешает. Хорошо, что такое посещение возможно! И рассказ интересный его дополняет.

    Очень давно хотелось побывать в этом интересном месте! Как я поняла, оказаться там можно лишь вОчень давно хотелось побывать в этом интересном месте! Как я поняла, оказаться там можно лишь вОчень давно хотелось побывать в этом интересном месте! Как я поняла, оказаться там можно лишь вОчень давно хотелось побывать в этом интересном месте! Как я поняла, оказаться там можно лишь в
  • М
    Маргарита
    29 марта 2024
    Экскурсия по Академии Штиглица: наглядная история искусства
    Интересная и познавательная экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Академии Штиглица»

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