  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Входной ваучер в Спас-на-Крови

3.8
63 отзыва
Спутник 8.
Спутник 8. – Гид из Санкт-Петербурга
Храм Спас-на-Крови – крупнейший мозаичный ансамбль России, возведенный в конце XIX столетия на месте гибели императора Александра II.

Храм является главной архитектурной доминантой Санкт-Петербурга.

В рамках экскурсии 🧭 вы увидите мозаичные панно по мотивам евангельских сюжетов, стены и своды собора, украшенные уральскими самоцветами и итальянским мрамором, а также прикоснетесь к главной святыне – участку булыжной мостовой с места смерти Александра II.
Задать вопрос
  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 🖼Музеи

  • 650 ₽ за человека

    Купить билеты
Входной ваучер в Спас-на-Крови
Входной ваучер в Спас-на-Крови

Что вы увидите

  • Спас на крови (Храм Воскресения Христова)
  • Памятник императору Александру II Освободителю
Спас на крови (Храм Воскресения Христова) – архитектурная доминанта центра Санкт-Петербурга, уникальный памятник императору Александру II Освободителю.
Здесь представлены крупнейшее в России собрание мозаики (более 7000 кв. м), итальянские цветные мраморы, уральские и алтайские поделочные камни, а также мозаичная коллекция российской геральдики.
Что входит
  • Входной ваучер в храм-музей и крупнейший мозаичный ансамбль России
  • Погружение в атмосферу богатого убранства главной архитектурной доминанты Санкт-Петербурга
  • Возможность приобрести антикварные иконы, предметы старины с религиозной символикой и другой раритет
Что не входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Аудиогид на разных языках. в том числе на русском
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию (в том числе антиквариат)
  • Доставка до места проведения экскурсии не предусмотрено
Начало и место завершения
🚩 наб. канала Грибоедова, 2а
Входной ваучер в Спас-на-Крови
Входной ваучер в Спас-на-Крови
Входной ваучер в Спас-на-Крови
Входной ваучер в Спас-на-Крови
Входной ваучер в Спас-на-Крови

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Спутник 8.
Спутник 8.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

63 отзыва оставили туристы

Спутник 8. проводит ещё 3 экскурсии

Входной ваучер на Колоннаду Исаакиевского собора
400
0 часов
Входной ваучер на Колоннаду Исаакиевского собора
65 отзывов
Входной ваучер в музей-памятник Исаакиевский собор
550
1 час
Входной ваучер в музей-памятник Исаакиевский собор
58 отзывов
Входной ваучер в музей-памятник Исаакиевский собор
400
1 час
Входной ваучер в музей-памятник Исаакиевский собор
0 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
790
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2037 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
1 150
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1503 отзыва
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
734 отзыва