Что вы увидите
- Спас на крови (Храм Воскресения Христова)
- Памятник императору Александру II Освободителю
Спас на крови (Храм Воскресения Христова) – архитектурная доминанта центра Санкт-Петербурга, уникальный памятник императору Александру II Освободителю.
Здесь представлены крупнейшее в России собрание мозаики (более 7000 кв. м), итальянские цветные мраморы, уральские и алтайские поделочные камни, а также мозаичная коллекция российской геральдики.
Что входит
- Входной ваучер в храм-музей и крупнейший мозаичный ансамбль России
- Погружение в атмосферу богатого убранства главной архитектурной доминанты Санкт-Петербурга
- Возможность приобрести антикварные иконы, предметы старины с религиозной символикой и другой раритет
Что не входит
- Экскурсионное обслуживание
- Аудиогид на разных языках. в том числе на русском
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию (в том числе антиквариат)
- Доставка до места проведения экскурсии не предусмотрено
Начало и место завершения
🚩 наб. канала Грибоедова, 2а
Выберите дату начала действия билетов
- Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
- Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Спутник 8.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме
63 отзыва оставили туристы
Спутник 8. проводит ещё 3 экскурсии
Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге