Спутник 8. – Гид из Санкт-Петербурга

Храм Спас-на-Крови – крупнейший мозаичный ансамбль России, возведенный в конце XIX столетия на месте гибели императора Александра II.



Храм является главной архитектурной доминантой Санкт-Петербурга.



В рамках экскурсии 🧭 вы увидите мозаичные панно по мотивам евангельских сюжетов, стены и своды собора, украшенные уральскими самоцветами и итальянским мрамором, а также прикоснетесь к главной святыне – участку булыжной мостовой с места смерти Александра II.