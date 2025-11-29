Приглашаем вас на уникальную экскурсию, где вы сможете прикоснуться к самым сокровенным тайнам Северной столицы – ее атмосферным дворам и роскошным парадным, в камерной обстановке, в компании единомышленников. Эта экскурсия – ваш шанс увидеть город с новой, неожиданной стороны!
Описание экскурсииЧто вас ждет?
- Погружение в мир петербургских дворов: Мы отправимся в путешествие по таинственным дворам-колодцам, проходным дворам и дворам-аркам, где время словно остановилось. Вы узнаете, как формировалась уникальная планировка города, и услышите увлекательные истории о жизни петербуржцев.
- Восхищение великолепием парадных: Мы посетим самые красивые и хорошо сохранившиеся парадные лестницы, украшенные лепниной, витражами, коваными решетками и другими декоративными элементами. Вы узнаете об архитектурных стилях, которые нашли отражение в облике парадных, и узнаете, как они отражали статус и вкус владельцев домов.
- Уникальные истории и легенды: Наш опытный гид поделится с вами захватывающими историями и легендами, связанными с дворами и парадными, о знаменитых жителях, необычных происшествиях и тайнах, которые хранят эти места.
- Камерная атмосфера: Экскурсия проводится в формате мини-группы, что позволяет создать уютную и дружескую атмосферу, где каждый участник сможет задать вопросы, поделиться своими впечатлениями и получить максимум внимания от гида.
- Незабываемые фотографии: У вас будет возможность сделать потрясающие фотографии на фоне уникальных архитектурных деталей, создавая атмосферу таинственности и загадочности.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Колокольная ул д 1
Завершение: Метро Владимирская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
