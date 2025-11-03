Выберите один из двух легендарных особняков Петербурга, каждый из которых раскроет свою уникальную историю: Особняк Половцова или Особняк Брусницыных. Погрузитесь в эпоху через архитектуру, судьбы владельцев и детали, пережившие века.
Описание экскурсииКаждый особняк — это портал в прошлое, где интерьеры, судьбы и архитектурные шедевры рассказывают о величии и превратностях истории. Особняк Половцова (Дом Архитектора) Свидетель смены эпох. На месте усадьбы у Мойки, где жил сподвижник Петра I Головкин, князья Гагарины создали Дубовый зал с панелями XVI века. В 1864 году барон Штиглиц подарил здание дочери Надежде, супруг которой, меценат Александр Половцов, привлёк Боссе, Брюлло и Месмахера для оформления парадных залов. Сегодня здесь можно увидеть интерьеры, где искусство и история переплетаются. Особняк Брусницыных Символ взлёта и падения рода предпринимателей. Кожевенник Николай Брусницын превратил мастерскую в фабрику, а его сыновья в конце XIX века поручили архитектору Ковшарову создать эклектичный особняк. Сохранились Белый танцевальный зал, Зимний сад и парадная лестница, хотя здание, пережив эмиграцию владельцев и банкротство завода, сегодня ждёт реставрации.
По средам и субботам.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- На выбор:
- Особняк Половцова (Дом архитектора)
- Особняк купцов Брусницыных
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты в особняк
Что не входит в цену
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 62 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
3 ноя 2025
Очень не доволен организацией этой экскурсии. Экскурсия 02/11/25
Когда подошли, организаторша стала требовать какой-то загадочный "билет", PDF документ с информацией о бронировании, полученный от Спутника ее не устроил, стала говорить, что
С
Светлана
27 окт 2025
Д
Дарья
24 окт 2025
С
Светлана
16 окт 2025
15.10.2025 года посетила экскурсию в особняк Брусницыных. Особняк находится в заброшенном состоянии, но есть в состоянии этой заброшенности нечто таинственно-прекрасное, даже немного мистическое. Интерьеры восхищают. На экскурсии узнала много интересного про историю семьи купцов Брусницыных, демонстрировались фотографии того времени. Надеюсь, что новые владельцы не только восстановят здание, но и позволят наслаждаться его посещением в рамках экскурсий
В
Владимир
16 окт 2025
Все отлично, рекомендую!
У
Ульяна
12 окт 2025
Потрясающей красоты особняк. Жаль, что не знала про него раньше. Экскурсия выше всяких похвал, такие интересные и исторические, и культурные факты, о которых знают только хранители таких сокровищ, как данный архитектурный шедевр!
Е
Елена
11 окт 2025
О
Ольга
7 окт 2025
Е
Екатерина
30 авг 2025
Замечательный экскурсовод, влюбленный в свое дело. Прекрасный особняк. Жаль только, что находится в таком состоянии, но все равно прекрасные интерьеры.
Т
Татьяна
30 авг 2025
Интересная экскурсия, красивый особняк. Стоимость только завышена, поэтому сняла звезду.
А
Александр
25 авг 2025
Отличная экскурсия надеюсь реставрация начнётся в скором времени.
А
АН-д
22 авг 2025
Отлично, и экскурсовод, и содержание экскурсии, ну и конечно сам особняк. Спасибо.
Н
Ната
18 авг 2025
Н
Наталья
18 авг 2025
Н
Наталия
11 авг 2025
Экскурсия интересная. Особняк конечно в плачевном состоянии, но там все очень красиво, не уступает некоторым залам Петергофа. Экскурсовод энтузиаст своего дела, многие факты прошлого она выясняет по документам и архивам. Особняк закрывается на большую реставрацию, так что до осени можно еще успеть посетить. Нам понравилось.
