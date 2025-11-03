читать дальше

я должен был оформить заказ напрямую у гида.

В это время другой гид уже начала проводить экскурсию для остальной группы. После агрессивных со стороны организаторов переговоров организатор всё-таки нашла, что по нашему номеру бронирования они оплату получили и позволила присоединиться к экскурсии. После упоминания прав потребителей и Роспотребнадзора.

В итоге испорченное настроение из-за того, что нас обвиняли в том, что мы не оплатили экскурсию и непонятно чего хотим от организаторов и виноваты в том, что купили билеты через агрегатор Спутник, а не у них напрямую. Дополнительно четверть времени экскурсии ушло на доказательство права на нее попасть.



Особняк шикарный, но мягко говоря требует реставрации.



В описанном формате жалею, что потратили деньги на эту экскурсию