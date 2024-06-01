Петербург, лишённый дневной суеты, выглядит совсем по-другому — таинственно и ещё более величественно. А самое яркое в ночной жизни города — это наши легендарные бары и романтика мостов.
В лёгкой поездке на стильном автомобиле вы посетите два секретных бара формата speak easy и увидите разведение самых красочных мостов города — Дворцового и Троицкого.
В лёгкой поездке на стильном автомобиле вы посетите два секретных бара формата speak easy и увидите разведение самых красочных мостов города — Дворцового и Троицкого.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Начнём с красивых коктейлей в лучших заведениях в стороне от массовых туристических маршрутов. В одном из баров есть милый интерактив: мы с вами разведём Дворцовый мост. Я объясню, почему именно Петербург — барная столица России, откуда появилось понятие speak easy локации и как выпивают в нашем городе местные жители.
Далее вы увидите незабываемое шоу: разведение мостов. Я покажу лучшие ракурсы для просмотра. В лёгком стиле, без угнетающих дат и фактов расскажу о появлении первых мостов через Неву. А ещё у меня с собой будет прохладное проссеко (можем заменить на иное) и красивые бокалы.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто любит красиво путешествовать, и любителям ночной жизни
Организационные детали
- Дополнительные расходы: напитки в барах
- Лучше будет, если вы поужинаете до программы, чтобы посещение баров оставило только приятные воспоминания
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Лиговском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элла — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1795 туристов
Мы можем показать Петербург с разных сторон, а не только с глянцево-парадной. Хотите культурную дневную must-have программу с посещением музеев-памятников — пожалуйста. Хотите культурную вечерне-ночную программу с тайнами, легендами, водными прогулками — милости просим. Хотите увидеть нестандартные ракурсы города, прогуляться по крышам, дворам-колодцам, закрытым особнякам — пишите. Работаем с 2011 года.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
1 июня 2024
Сегодня ночью были с подругами на этой экскурсии. Нам очень понравилось! Элла - супер! Узнали много нового. Были в трех барах. Все разные, везде интересно, настоечки вкусные😉. Мосты - красота! Игристое холодненькое! Еще и до гостиницы нас довезли. Однозначно рекомендуем!
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