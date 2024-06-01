Петербург, лишённый дневной суеты, выглядит совсем по-другому — таинственно и ещё более величественно. А самое яркое в ночной жизни города — это наши легендарные бары и романтика мостов. В лёгкой поездке на стильном автомобиле вы посетите два секретных бара формата speak easy и увидите разведение самых красочных мостов города — Дворцового и Троицкого.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Начнём с красивых коктейлей в лучших заведениях в стороне от массовых туристических маршрутов. В одном из баров есть милый интерактив: мы с вами разведём Дворцовый мост. Я объясню, почему именно Петербург — барная столица России, откуда появилось понятие speak easy локации и как выпивают в нашем городе местные жители.

Далее вы увидите незабываемое шоу: разведение мостов. Я покажу лучшие ракурсы для просмотра. В лёгком стиле, без угнетающих дат и фактов расскажу о появлении первых мостов через Неву. А ещё у меня с собой будет прохладное проссеко (можем заменить на иное) и красивые бокалы.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто любит красиво путешествовать, и любителям ночной жизни

Организационные детали