Описание Фото Ответы на вопросы Отправьтесь на экскурсию по уникальному дворцу — редкому образцу петербургского модерна, который скоро будет закрыт для посещения.



Вы увидите сохранившиеся парадные апартаменты, мраморные камины, зеркальную арку, резные двери из карельской берёзы и подлинные элементы интерьеров начала XX века.

Групповая экскурсия Длитель­ность 1.5 часа Размер группы 1-25 человек Как проходит Пешком 2500 ₽ за человека

Описание экскурсии Увидеть утраченную роскошь Экскурсия по сохранившимся парадным апартаментам уникального дворца великого князя в модном для начала ХХ века стиле Модерн. Великий князь Михаил Александрович — четвертый ребенок императора Александра III и младший брат Николая II, дворец которого располагается и по сей день на Английской набережной улице. В скором времени экскурсии будут прекращены, особняк будет закрыт для посещения. Каждая из предложенных экскурсий может стать заключительной. Что сегодня можно увидеть во дворце из прежнего убранства? Кроме лестницы и танцевального зала, рабочий с эркером кабинет Михаила Александровича. Там есть деревянные панели и встроенный книжный шкаф. В бывшей столовой сохранились обшивка стен, двери, зеркало в стиле модерн и даже старые батареи. Уцелели также три камина из белого и цветного мрамора, широкие раздвижные двери карельской березы и некоторые любопытные детали, а именно: каркас лифта, кованые наружные фонари, оконная фурнитура и т. д. Мы пройдем через зеркальную арку и два двора, через которые сегодня можно попасть в полузабытое историческое здание. Экскурсию сопровождает обстоятельный рассказ о дворце, а также в завершающей части программы предусмотрена лекция обо всех владельцах особняка. Важная информация: Продолжительность: 1,5 -2 часа.

