Отправьтесь на экскурсию по уникальному дворцу — редкому образцу петербургского модерна, который скоро будет закрыт для посещения.
Вы увидите сохранившиеся парадные апартаменты, мраморные камины, зеркальную арку, резные двери из карельской берёзы и подлинные элементы интерьеров начала XX века.
Описание экскурсииУвидеть утраченную роскошь Экскурсия по сохранившимся парадным апартаментам уникального дворца великого князя в модном для начала ХХ века стиле Модерн. Великий князь Михаил Александрович — четвертый ребенок императора Александра III и младший брат Николая II, дворец которого располагается и по сей день на Английской набережной улице. В скором времени экскурсии будут прекращены, особняк будет закрыт для посещения. Каждая из предложенных экскурсий может стать заключительной. Что сегодня можно увидеть во дворце из прежнего убранства? Кроме лестницы и танцевального зала, рабочий с эркером кабинет Михаила Александровича. Там есть деревянные панели и встроенный книжный шкаф. В бывшей столовой сохранились обшивка стен, двери, зеркало в стиле модерн и даже старые батареи. Уцелели также три камина из белого и цветного мрамора, широкие раздвижные двери карельской березы и некоторые любопытные детали, а именно: каркас лифта, кованые наружные фонари, оконная фурнитура и т. д. Мы пройдем через зеркальную арку и два двора, через которые сегодня можно попасть в полузабытое историческое здание. Экскурсию сопровождает обстоятельный рассказ о дворце, а также в завершающей части программы предусмотрена лекция обо всех владельцах особняка. Важная информация: Продолжительность: 1,5 -2 часа.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Билеты в особняк
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Английская набережная, 54
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Продолжительность: 1
- 5 - 2 часа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
