Откройте завесу прошлого вместе с гадалками и Таро.
В смутные времена, на пороге великих событий, услуги провидцев и гадалок всегда были особенно востребованными.
Вы узнаете все о работе гадалок в начале XX века, какие из предсказаний сбылись и как они изменили судьбы людей.
А еще мы подробно остановимся на популярном инструменте предсказаний — картах, и откроем его с неожиданной стороны.
В смутные времена, на пороге великих событий, услуги провидцев и гадалок всегда были особенно востребованными.
Вы узнаете все о работе гадалок в начале XX века, какие из предсказаний сбылись и как они изменили судьбы людей.
А еще мы подробно остановимся на популярном инструменте предсказаний — картах, и откроем его с неожиданной стороны.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Доходный дом Филипповых
- Шереметьевский пассаж
- Дом архитектора В.А. Косякова (дом с ангелами)
Описание экскурсии
Откройте вуаль прошлого вместе с гадалками и Таро! В смутные времена, на пороге великих событий, услуги провидцев и гадалок становятся особенно востребованными. Заглянем в тайные уголки истории и узнаем:
- как именно работали гадалки в начале XX века, с помощью чего предсказывали и искали клиентов;
- какие из предсказаний сбылись и как они изменили судьбы людей;
- действительно ли гадалки способны были повлиять на архитектуру города;
кем были звёзды предсказательного дела более 100 лет назад, знаменитые влиятельные гадалки. Особенно подробно мы остановимся на популярном инструменте предсказаний — картах, и откроем его для себя с неожиданной стороны. Вы узнаете:.
кем были звёзды предсказательного дела более 100 лет назад, знаменитые влиятельные гадалки. Особенно подробно мы остановимся на популярном инструменте предсказаний — картах, и откроем его для себя с неожиданной стороны. Вы узнаете:.
• кем были звёзды предсказательного дела более 100 лет назад, знаменитые влиятельные гадалки. Особенно подробно мы остановимся на популярном инструменте предсказаний — картах, и откроем его для себя с неожиданной стороны. Вы узнаете:
- откуда в России возникли карты Таро, кто стал их популяризатором и какие колоды использовались;
- как изменилось отношение к мистике и гаданию после Революции 1917 года;
- как с картами были связаны Тайные общества и как Таро применяли в оккультных практиках;
- в чем отличие русского таро, как оно появилось и развивалось. Не упустите возможность разгадать тайны прошлого и окунуться в мир мистики, а также узнать собственную судьбу с помощью метода, проверенного временем!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Доходный дом Филипповых
- Шереметьевский пассаж
- Дом архитектора В.А. Косякова (дом с ангелами)
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Невский проспект, 45/2
Завершение: Невский проспект, 118
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсия пешком
- Длится 2 часа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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