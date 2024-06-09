Откройте вуаль прошлого вместе с гадалками и Таро! В смутные времена, на пороге великих событий, услуги провидцев и гадалок становятся особенно востребованными. Заглянем в тайные уголки истории и узнаем:

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кем были звёзды предсказательного дела более 100 лет назад, знаменитые влиятельные гадалки. Особенно подробно мы остановимся на популярном инструменте предсказаний — картах, и откроем его для себя с неожиданной стороны. Вы узнаете:.

кем были звёзды предсказательного дела более 100 лет назад, знаменитые влиятельные гадалки. Особенно подробно мы остановимся на популярном инструменте предсказаний — картах, и откроем его для себя с неожиданной стороны. Вы узнаете:.

• кем были звёзды предсказательного дела более 100 лет назад, знаменитые влиятельные гадалки. Особенно подробно мы остановимся на популярном инструменте предсказаний — картах, и откроем его для себя с неожиданной стороны. Вы узнаете: