Зарождение русского Таро: предсказания и гадалки

Приоткрыть дверь в мир мистики и заглянуть в своё будущее
Приглашаю вас в увлекательное путешествие по таинственному миру Петрограда, где вас ожидает встреча с гадалками и их предсказаниями.

Как они меняли черты города? Как зарождалась арканологическая традиция русского Таро? Узнаете на экскурсии!
5
1 отзыв
Зарождение русского Таро: предсказания и гадалки
Зарождение русского Таро: предсказания и гадалки
Зарождение русского Таро: предсказания и гадалки
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Доходный дом Филипповых. Здесь располагалось популярное кафе, окутанное таинственной атмосферой.
  • Шереметьевский пассаж. Окунёмся в удивительную историю его строительства.
  • Дом архитектора В. А. Косякова (дом с ангелами). Отыщем символы Таро в архитектурном облике здания.

Вы узнаете:

  • Как работали гадалки в начале 20 века: секреты их методов и способы привлечения клиентов
  • Как предсказания меняли архитектуру города
  • Кем были знаменитые гадалки прошлого и какими тайнами обладали
  • Как «тайные общества» связаны с картами Таро и для чего они им
  • Изменилось ли отношение к мистике и гаданию после революции 1917 года
  • Кто первый в России издал книгу о Таро
  • Как предсказывали судьбу при помощи кошек

Кому подойдёт программа

Экскурсия 14+. Понравится всем, кто любит мистику, масонов и таро, кому нравится познавать историю через атмосферу и нюансы. Подойдёт даже тем, кто совсем ничего не знает о гадании.

Организационные детали

В конце экскурсии (для желающих) вытащим из колоды по одной карте таро и расшифруем её значение.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ю
28 мая 2024
Экскурсия очень понравилась. Крайне содержательна. Автор глубоко в теме.

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