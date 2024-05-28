Приглашаю вас в увлекательное путешествие по таинственному миру Петрограда, где вас ожидает встреча с гадалками и их предсказаниями.
Как они меняли черты города? Как зарождалась арканологическая традиция русского Таро? Узнаете на экскурсии!
Как они меняли черты города? Как зарождалась арканологическая традиция русского Таро? Узнаете на экскурсии!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Доходный дом Филипповых. Здесь располагалось популярное кафе, окутанное таинственной атмосферой.
- Шереметьевский пассаж. Окунёмся в удивительную историю его строительства.
- Дом архитектора В. А. Косякова (дом с ангелами). Отыщем символы Таро в архитектурном облике здания.
Вы узнаете:
- Как работали гадалки в начале 20 века: секреты их методов и способы привлечения клиентов
- Как предсказания меняли архитектуру города
- Кем были знаменитые гадалки прошлого и какими тайнами обладали
- Как «тайные общества» связаны с картами Таро и для чего они им
- Изменилось ли отношение к мистике и гаданию после революции 1917 года
- Кто первый в России издал книгу о Таро
- Как предсказывали судьбу при помощи кошек
Кому подойдёт программа
Экскурсия 14+. Понравится всем, кто любит мистику, масонов и таро, кому нравится познавать историю через атмосферу и нюансы. Подойдёт даже тем, кто совсем ничего не знает о гадании.
Организационные детали
В конце экскурсии (для желающих) вытащим из колоды по одной карте таро и расшифруем её значение.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 277 туристов
Меня зовут Евгений. Уже более 17 лет я изучаю влияние различных Тайных обществ на культуру. Являюсь художником-автором колоды таро. Опыт работы преподавателем позволяет мне говорить о сложном доступным языком. Экскурсии созданы на материале уникальных архивных данных, исторических обзоров, религиозных, психологических и социологических исследований. В них раскрываются особенности Тайных обществ, неразрывно связанных с историей России, развитием мысли и искусства.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юра
28 мая 2024
Экскурсия очень понравилась. Крайне содержательна. Автор глубоко в теме.
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