Приглашаю вас в увлекательное путешествие по таинственному миру Петрограда, где вас ожидает встреча с гадалками и их предсказаниями. Как они меняли черты города? Как зарождалась арканологическая традиция русского Таро? Узнаете на экскурсии!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Доходный дом Филипповых. Здесь располагалось популярное кафе, окутанное таинственной атмосферой.

Шереметьевский пассаж. Окунёмся в удивительную историю его строительства.

Дом архитектора В. А. Косякова (дом с ангелами). Отыщем символы Таро в архитектурном облике здания.

Вы узнаете:

Как работали гадалки в начале 20 века: секреты их методов и способы привлечения клиентов

Как предсказания меняли архитектуру города

Кем были знаменитые гадалки прошлого и какими тайнами обладали

Как «тайные общества» связаны с картами Таро и для чего они им

Изменилось ли отношение к мистике и гаданию после революции 1917 года

Кто первый в России издал книгу о Таро

Как предсказывали судьбу при помощи кошек

Кому подойдёт программа

Экскурсия 14+. Понравится всем, кто любит мистику, масонов и таро, кому нравится познавать историю через атмосферу и нюансы. Подойдёт даже тем, кто совсем ничего не знает о гадании.

Организационные детали

В конце экскурсии (для желающих) вытащим из колоды по одной карте таро и расшифруем её значение.